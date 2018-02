Allarme batteri resistenti agli antibiotici in Campania, Sicilia e Calabria

Resistenza agli antibiotici, è questo l’allarme lanciato in Campania, in Sicilia e anche in Calabria dall’ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016. Questa Resistenza pare vari a seconda della regione con numeri crescenti dal sud verso il nord. I valori minimi di consumo si sono registrati a Bolzano e in Friuli Venezia Giulia a fronte di consumi doppi, poi in Sicilia e Calabria e soprattutto in Campania dove nel 2016 pare siano stati di circa 50.000 i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dal meno 20 lavoratori aderenti al sistema regionale di sorveglianza dell’antibiotico Resistenza. Circa metà dei casi di infezione antibiotico resistente sono stati riscontrati e rilevati nei reparti di terapia intensiva e di Medicina e di chirurgia. Questi dati sono stati trattati nella giornata di ieri durante il secondo incontro pubblico di donne che sanno dal titolo “Sapere sull’ antibioticoresistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?”Promosso dal fondo Mario e Paola Condorelli e l’altra Napoli con il patrocinio della regione del comune.

L’incontro si è tenuto nella giornata di ieri presso la sede della società di storia, patria e all’inizio dell’incontro c’è stato un ricordo molto toccante del professor Giuseppe Galasso ovvero uno storico intellettuale Napolitano nonché presidente della società di storia patria che è recentemente scomparso.

“Non sempre i medici di famiglia sono in grado di valutare l’opportunità dell’uso degli antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una generale rieducazione all’uso degli antibiotici, iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio un appello alle ‘Donne che Sanno’ perché le vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante che le donne diffondano la cultura delle vaccinazioni“, ha premesso Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Napoli.

L’Italia risulta essere tra le nazioni peggiori in Europa in quanto a resistenza agli antibiotici e pare che gli italiani utilizzano male e soprattutto troppo gli antibiotici rischiando di sviluppare dei batteri multiresistenti ovvero resistenti a diversi tipi di farmaci di questo tipo. La conseguenza è che i medici fanno sempre più fatica a sconfiggere questi batteri. L’organizzazione Mondiale della sanità però non è che abbia monitorato i dati italiani ma è stata la nostra sanità stessa nell’ambito del sistema europeo di sorveglianza e come abbiamo visto le regioni maggiormente a rischio sono risultate essere la Campania, la Sicilia e la Calabria. La situazione migliore invece sembra essersi registrata a Lecco. A spiegarlo è stato il primario di medicina infettivologa Paolo Bonfanti, il quale ha dichiarato che Lecco ha una situazione che è su alcuni microrganismi migliore delle altre realtà nazionali.

I farmaci più potenti agiscono con i superbatteri come fossero acqua fresca. E’ tempo di operare una rivoluzione nell’uso degli antibiotici se vogliamo scongiurare a catastrofe.

“Il nostro arsenale per sconfiggere i superbatteri si sta esaurendo e deve essere rifornito. Dobbiamo fare qualcosa, e presto, perché stiamo andando verso un mondo in cui non ci saranno gli antibiotici disponibili per trattare le persone che ne hanno bisogno”. È il timore che Jim O’Neill, ex capo economista di Goldman Sachs, ha manifestato con i giornalisti, in conferenza stampa, a Londra, presentando il rapporto finale dal suo team sul problema dell’antiobioticoresistenza.

Serial killer microscopici ma abilissimi, sono destinati a fare strage di vite umane. In altre parole, i superbatteri ‘snobbano’ ormai i medicinali come fossero acqua fresca, e se non si farà qualcosa per fermarli arriveranno ad uccidere una persona ogni tre secondi entro il 2050.

Questo report, in odore di catastrofe, è rimbalzato sulla stampa globale per mostrare il punto della situazione attuale e smuovere le coscienze di ricercatori e società farmaceutiche. Secondo la ‘Antimicrobial Resistance Review’ (AMR), occorre un intervento rapido, pena il ritorno ai “secoli bui della medicina” che richiederebbe miliardi di dollari di investimenti.

Il documento sollecita una rivoluzione nell’uso degli antibiotici e una massiccia campagna per educare le persone. Ormai la battaglia contro le infezioni resistenti ai farmaci suscita allarme negli esperti e nelle autorità sanitarie, tanto che, per molti scienziati, l’antibioticoresistenza è “un rischio del calibro del terrorismo”, ricorda la Bbc online. Il problema è che non stiamo sviluppando nuovi antibiotici in numero sufficiente, e stiamo sprecando quelli che abbiamo. Dall’avvio della AMR, la revisione delle antibioticoresistenze, a metà del 2014, oltre un milione di persone sono morte a causa dei super-bug. Nel frattempo i medici hanno scoperto che i batteri sono ormai in grado di ‘scrollarsi di dosso’ anche un farmaco di ultima istanza come la colistina, cosa che ha portato il moltiplicarsi degli allarmi sulla minaccia di un’era “post-antibiotica”.

La revisione non indora certo la pillola: la situazione potrà solo peggiorare. Le stime indicano che 10 milioni di persone saranno destinate a morire ogni anno per infezioni resistenti ai farmaci entro il 2050, soprattutto in Asia e in Africa, ma anche nei Paesi occidentali (la ‘mappa’ delle morti stima 390 mila decessi l’anno in Europa). Non solo: il costo finanziario della resistenza ai farmaci arriverà a 100 trilioni di dollari a metà di questo secolo.

Cosa fare, allora? Il report raccomanda una campagna globale di sensibilizzazione urgente e massiccia sui rischi, l’istituzione di un Global Innovation Fund da 2 miliardi di dollari per finanziare la ricerca in fase iniziale, migliorare l’accesso all’acqua pulita, ma anche i servizi igienico-sanitari e l’igiene in ospedale per prevenire la diffusione delle infezioni. E ancora: ridurre l’abuso di antibiotici in agricoltura, monitorare la diffusione della resistenza ai farmaci, finanziare con 1 miliardo di dollari le aziende per ogni nuovo antibiotico scoperto, ideare incentivi finanziari per sviluppare nuovi test ed evitare la somministrazione inutile degli antibiotici, promuovere l’uso di vaccini e alternative a farmaci. Insomma, è ora di intervenire.