Belen Rodriguez e Andrea Iannone mano nella mano a Ibiza

La crisi? A quanto pare è archiviata. Gli scatti in barca di Belén Rodriguez e Andrea lannone sono la risposta più adeguata alle voci che volevano la loro storia d’amore al capolinea. Il pilota di origine abruzzese è a Ibiza dalla fidanzata, in vacanza sull’isola delle Baleari con tutta la famiglia. «Le migliori curve che io abbia mai affrontato!», ha detto il campione con una battuta spiritosa, riferendosi al fisico super tonico della dolce metà.

La sorella la difende dai paparazzi

In questi giorni passati insieme a Ibiza c’è anche Santiago, il bimbo che cinque anni fa la modella argentina ha avuto dal suo ex marito, il ballerino Stefano De Martino. Secondo gli amici, la showgirl avrebbe ripescato il giovane compagno – che ha quattro anni meno di lei – anche per un altro motivo: per lei è venuto il momento di allargare la famiglia. Del resto, quando la sua love story con lannone aveva spiccato il volo, la Rodriguez era stata molto chiara: «Santiago non rimarrà a lungo figlio unico. Con Andrea voglio fare altri due bambini», aveva detto.

Il clima sereno che si è instaurato di nuovo con lannone ha scacciato via anche le voci di un presunto ritorno di fiamma tra Belén e il suo ex Marco Borriello, pure lui sull’isola: in realtà i due sono legati da una semplice amicizia, quindi il centauro può dormire sonni tranquilli. Del resto la showgirl argentina ha sempre cercato di mantenere buoni rapporti con gli ex storici, da Fabrizio Corona a Stefano De Martino. «Ho sempre vissuto di pancia, ho fatto cose giuste

e sbagliate perché sono sempre stata molto impulsiva. Oggi, però, razionalizzo certe situazioni», ha spiegato.

Con lui ha ritrovato la serenità

Al di là della passione fisica, che lei non manca mai di dimostrare al suo motociclista del cuore, per la coppia questa terza estate insieme sembra essere all’insegna della maturità. Ce n’è bisogno se Belén vuole dare un fratellino a Santiago. Perché, come ha confessato lei stessa, «quando hai un figlio tutto è più complicato e fai fatica a introdurre un altro uomo nella tua vita».

