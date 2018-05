Belgio, furgone di migranti inseguito dalla polizia: uccisa una bambina curda di 2 anni

Una tragedia quella accaduta in Belgio, dove un furgone non si è fermato all’alt e ed è partito un inseguimento che purtroppo è terminato con gli spari della polizia. A bordo del mezzo vi erano circa 30 persone tra cui 26 adulti e 4 minori tutti di origine curda, ma è rimasta ferita soltanto una bambina che è morta poco dopo. E’ questo quanto accaduto nella giornata di giovedì e che ha visto morire una bambina curda di 2 anni che viaggiava su un furgone carico di migranti. La piccola è stata uccisa durante un inseguimento della polizia in Belgio, dopo che gli agenti hanno aperto il fuoco contro il veicolo.

Quest’episodio come abbiamo avuto modo di anticipare è avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada e 42 proprio nel sud del paese ai confini con la Francia dove sembra che l’auto fosse diretta. L’Inseguimento invece sarebbe è cominciato poco lontano dal paese di Namur dopo che un’auto della polizia aveva tentato di fermare il furgone perché l’autista stava guidando in modo piuttosto strano. Dpo aver effettuato un controllo della targa questa è risultata essere falsa e il mezzo Inoltre non si era fermato all’alt dandosi così alla fuga.

Per poter sfuggire alla polizia il furgone pare abbia percorso molti km verso Ovest in seguito ad alcune auto della Polizia fino ad arrivare a Monza dove poi è avvenuta la sparatoria E dove il furgone è stato finalmente fermato. La polizia ha fatto sapere che sul minivan viaggiavano circa 30 persone di cui 26 cadute tutte le origini cultura, ma come abbiamo già detto ad essere rimasta ferita è stata soltanto una bambina di 2 anni, la quale è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove purtroppo poi è deceduta dopo poche ore.

Gli inquirenti locali inizialmente avevano riferito che la bambina non era deceduta a causa della sparatoria ma si erano ipotizzate e altre cause come ad esempio una malattia oppure una manovra pericolosa durante la quale la bambina avesse potuto sbattere la testa sul veicolo. In un Secondo momento Poi invece sono state accertate le cause della morte della piccola e più nello specifico si è appreso che ad uccidere la bambina di 2 anni è stato un colpo di pistola. E’ questo quanto fatto sapere dal Procuratore Demons Frederick Bariseau. Sembra proprio che la bambina sia stata raggiunta da un proiettile sulla guancia che si è rivelato purtroppo fatale. “Queste persone vengono attualmente ascoltate, ma è un procedimento che potrebbe richiedere del tempo, a causa della traduzione” ha dichiarato i Bariseau.