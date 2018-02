Belluno, lettere minatorie e caramelle con spilli lanciate nell’atrio di un asilo: è caccia al mitomane

Paura nel Bellunese per le azioni di un maniaco che nei giorni scorsi ha lasciato una lettera minatoria e anche un sacchetto di caramelle pieno di spilli nel cortile di un asilo. In realtà sembra proprio che il maniaco da mesi ormai sta seminando il panico tra le frazioni montane di Santa Giustina e Cesiomaggiore. Il misterioso responsabile si firma Erostrato e la procura di Belluno ha aperto da mesi un fascicolo aggiungendo nelle ultime ore anche l‘ipotesi di reato di estorsione aggravata. Da un po’ di tempo l’uomo sta cercando di gettare scompiglio e dopo aver incendiato e imbarazzato anche cimiteri e chiese, ha pensato di distribuire a stampa e politici locali delle lettere in cui tra citazioni letterarie e rivendicazioni del tipo “tutti mi devono temere” ha messo anche della polvere Bianca Stile antrace. Il contenuto di queste lettere minatorie sarebbero dispute teologiche e filosofiche sull’anticristo il Giudizio finale e il Katechon, e poi ancora opinioni sprezzanti sulla magistratura.

Al momento la procura di Belluno ha deciso di aggravare la posizione dell’uomo ipotizzando il reato di estorsione aggravata Peccato che però al momento un volto ancora questo non ce l’ha ed esiste soltanto la sua firma. In località come CesioMaggiore Santa Giustina piccoli Borghi veneti pare abbia iniziato incendiando e imbrattando chiese e cimiteri poi come abbiamo detto avrebbe cominciato ad inviare tutta una serie di lettere alle redazioni e ai politici con all’interno delle missive anche della polvere bianca che è risultata essere però Borotalco nonostante abbia fatto scattare l’allarme antrace.

L’ultimo fatto piuttosto grave è stato il lanciare delle caramelle alla liquirizia con degli spilli all’interno nel cortile dell’asilo di Cergnai, una frazione del vicino comune di Santa Giustina. Anche in quel caso accanto alla lettera vi era un messaggio Davvero raccapricciante Ovvero la scritta “Dovete avere paura per i vostri figli”.

“Nelle ultime ore sono stato tempestato di telefonate di genitori in ansia e molti si sono presentati direttamente in municipio per chiedermi cosa sta accadendo”, racconta Ennio Vigne. Adesso tutti gli abitanti si attendono delle contromosse e i primi cittadini dei comuni coinvolti hanno fatto sapere che nelle prossime ore si incontreranno per decidere le misure da adottare. C’è chi parla di potenziare i controlli nelle scuole e negli edifici pubblici e chi invece pensa di arruolare anche i nonni-vigile. “I controlli si sono intensificati e alla fine di ogni giornata si ispezionano i giochi, per verificare che non ci sia nulla di sospetto o peggio di pericoloso. Finora non c’è stato alcun pericolo, ma non possiamo certo permetterci di lasciare qualcosa d’intentato. Grande attenzione, allo stesso tempo grande serenità”.