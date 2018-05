Benefattore compra casa di un disabile all’asta e gliela restituisce ” Può viverci senza pagare mai una lira”

Una storia di amore e solidarietà nei confronti di una sconosciuta. Questa storia arriva direttamente dal nostro paese e dunque dall’Italia dove un anonimo Livornese molto sensibile, ha deciso di aiutare chi in un momento di difficoltà aveva un bisogno piuttosto urgente di sostegno non soltanto fisico ma anche morale. Il benefattore anonimo ricordiamo è venuto a sapere che un disabile stava per perdere la sua casa così ha deciso di acquistarla e di metterla proprio a disposizione dell’uomo. Il disabile è un 46enne Alessandro Doriano che purtroppo a causa della sua disabilità al 75% ha perso il lavoro e purtroppo dovendo far fronte a tutte le necessità quotidiane con una sola pensione di €257 al mese, si stava trovando a vivere un momento di forte difficoltà. Così un uomo, un misterioso benefattore e il sindaco di Livorno Filippo nogarin si sono attivati per cercare di aiutare il 46enne.

Nello specifico il benefattore ha deciso e chiesto che il suo nome non venisse mai fatto sul giornale perché quando si fa del bene lo si fa e basta senza dover per forza essere ringraziato e senza pubblicità. Ovviamente però nonostante lui avesse fatto questa richiesta, inevitabilmente questo suo gesto è stato raccontato ed è finita sulla bocca di tutti. Insomma il disabile vista la sua grave situazione economica non era più riuscito a pagare il mutuo della casa e quindi stava letteralmente rischiando di perdere l’abitazione, Visto l’imminente pignoramento e in più e venne colpito da un ictus.

Il benefattore venuto a conoscenza di questa storia si è messo in contatto con il fratello del 46enne e così senza pensarci tu più di tanto e ha preso una decisione ovvero ha comprato la sua casa all’asta giudiziaria mettendola poi a disposizione delle 46enne disabile che potrà rimanere Dunque in questa casa senza pagare mai una lira di affitto. “Se un domani vorrà acquistarla di nuovo la riavrà al prezzo che l’ho pagata io altrimenti potrà restarci a vita”, è questo quanto riferito dall’uomo ai microfoni di un noto TG locale senza però rivelare la sua identità e il suo volto.

Adesso Alessandro si trova ancora in ospedale per via di una riabilitazione piuttosto lunga era anche molto difficile, ma molto felice di questo gesto d’amore e di solidarietà ricevuto.“Ho conosciuto di persona il benefattore, è un uomo sensibile, ero presente quando ha acquistato all’asta la casa del mio cliente è rimasto colpito dalla storia di Alessandro D’Oriano, che oltretutto ha perso il lavoro ingiustamente e per questo abbiamo fatto causa, e ha voluto fare qualcosa di importante per lui. È completamente disinteressato, non ha secondi scopi se non quello di dare una mano ad Alessandro”, racconta l’avvocato Francesco Tanzini.