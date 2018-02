Bergamo, arrestato il figlio del Procuratore di Brescia per rapina a mano armata

Nella giornata di ieri i carabinieri hanno arrestato Gianmarco Buonanno figlio di Tommaso ovvero il capo dell’ufficio inquirente bresciano. Sembra che il giovane sia stato accusato di avere rapinato un supermercato Insieme a due complici e di essere poi fuggito a bordo di un’auto intestata al padre. Gli sarebbe contestata una rapina nel corso della quale il giovane avrebbe impugnato una mitraglietta e poi si sarebbe dato alla fuga a bordo di un’automobile intestata al padre che di lavoro fa il procuratore capo di Brescia. Con questa accusa i carabinieri Dunque hanno arrestato Gianmarco Buonanno il figlio di Tommaso Buonanno capo dell’ufficio inquirente bresciano. Il giovane di soli 33 anni è accusato di aver rapinato un supermercato a Rogno in provincia di Bergamo lo scorso Mercoledì intorno all’orario di chiusura e adesso si trova in carcere con l’accusa di rapina a mano armata.

Ad incastrarlo pare ci siano proprio le telecamere O meglio le immagini registrate dalle telecamere del supermercato che è stato rapinato e che si trova in Val Brembana. Il giovane non avrebbe agito da solo, ma con altri due complici anch’essi armati di pistola e di bastone. In seguito alla rapina era stato fermato e arrestato il 49enne Luigi Mazzocchi mentre Buonanno è stato arrestato soltanto Nella notte tra domenica e lunedì. La rapina risale a circa 6 giorni fa quando il figlio del magistrato Tommaso Buonanno che è come già detto alla guida la procura di Brescia avrebbe fatto irruzione all’interno del supermercato in provincia di Bergamo insieme ad altri due complici. I tre avrebbero agito in parte il volto coperto minacciando tutti i presenti con una mitraglietta ed una pistola, svuotando poi le casse portando via circa €12000.

Continuano Comunque le indagini portate avanti dai carabinieri Su ordine della procura di Bergamo per cercare di individuare anche il terzo uomo. Arrivata nella mattinata di ieri, la notizia nel palazzo di giustizia di Brescia, Buonanno non era presente nel suo ufficio. Francesco Buonanno soltanto un anno fa era stato coinvolto nell’inchiesta della procura di Bergamo relativa allo spaccio di droga nel mondo degli Ultras dell’Atalanta e inoltre sembra che abbia dei problemi di tossicodipendenza. A febbraio dello scorso anno anche Francesco ovvero il secondogenito di Tommaso Buonanno e il fratello di Gianmarco ebbe alcuni guai con la giustizia perché il suo comportamento viene perquisito nel corso dell’operazione che poi ha portato in carcere ben 41 Ultras dell’Atalanta per spaccio e consumo di cocaina poco prima di compiere altre azioni violente fuori dallo stadio.

Ed ancora il nome di Gianmarco Buonanno era apparso nell’inchiesta sui presunti maltrattamenti avvenuti all’interno della Comunità Shalom di Palazzolo nel bresciano e il processo Comunque sembra essere ancora in corso con imputati circa 43 persone. Il figlio del procuratore di Brescia era uno tra i 33 ed ospiti della struttura che pare accusò i responsabili e all’inizio dell’indagine disse che il padre lo aveva costretto ad entrare nella comunità.