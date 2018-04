Berlusconi, brutta caduta durante il comizio: Come sta e cosa è successo (VIDEO)

Periodo complicato per Silvio Berlusconi. Non solo i guai relativi alla perdita della leadership nella sua coalizione e la difficoltà di formare un governo. Ora ci mancava anche la caduta. Piccolo incidente nel pomeriggio di sabato per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Durante un comizio organizzato proprio dal suo partito, infatti, è improvvisamente inciampato sul palco cadendo rovinosamente a terra. L’episodio sul palco dell’Auditorium di Isernia, dove Berlusconi era intervenuto per un suo discorso a conclusione di un comizio per sostenere Donato Toma, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Molise alle prossime elezioni regionali.

I presenti si sono subito lanciati a soccorrerlo e rialzarlo, tra cui lo stesso Toma che era a pochi metri da lui, ma fortunatamente per il Cavaliere non c’è stata nessuna conseguenza seria ed è subito ritornato al microfono per proseguire il suo discorso a sostegno del candidato molisano.

Il brutto fuoriprogramma sul palco è stato notato solo da chi occupava i posti laterali, poiché di fronte era coperto da un leggio. Secondo una prima ricostruzione, sembra che Berlusconi stesse scartando una caramella e non si è accorto di uno scalino salendo sul palco. Durante il successivo discorso Berlusconi ha chiesto ai suoi di convincere “gli indecisi a votare per il centrodestra”.

Ha poi aggiunto: “Dovete far cambiare idea a chi vuole votare per i nostri avversari” nominando tutti i presenti “Missionari di libertà e benessere”. Poi è uscito da una porta laterale ed è salito sul predellino dell’auto affidando a chi non era riuscito ad entrare “la missione di libertà e benessere”.