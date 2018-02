Africa, la ‘super fattoria’ con mucche superdotate di Bill Gates per ridurre la povertà

Questa volta Bill Gates ha lasciato tutti senza parole con la sua idea strana è alquanto bizzarra. Il filantropo della Microsoft vuole realizzare una super mucca per fare in modo che queste forniscano più latte aiutando le popolazioni povere della lega. Non è solamente un’idea, ma di un concreto progetto che, portato Bill Gates a donare 40 milioni di dollari tramite la sua fondazione. Lo scopo è quello di provare a selezionare una razza nuova di vacche è in grado di fornire più latte anche anche alle temperature proibitive africane.

Fondatore di Microsoft è molto convinto di dare una piccola svolta al popolo africano tramite l’ingegneria genetica, facendo una nuova razza tra bovini inglesi e quelli africani, modificando il loro DNA potranno essere adatti ad un ambiente ostico come il continente africano.

Bill Gates in un’intervista al the Sun ha voluto sottolineare come la super mucca, sia in grado di vivere allo stesso modo di quelle occidentali ma differenza loro saranno una vera e propria fonte di latte e non solo, infatti, tutto questo porterà grande impatto positivo economico e sanitario al continente nero. Le vacche africane mangiano frequentemente piante velenose come la tripanosomiasi le quali riescono a trasmettere parecchie malattie provocando addirittura la morte.

Su “la Repubblica” è stata pubblicata un’intervista fatta a Bill Gates, ascoltando la trasmissione “Prima Pagina” sentivo i commenti del pubblico, tra cui la telefonata di un agricoltore italiano che spiegava come il momento della raccolta fosse, una volta, il momento della gioia, la felicità, di ogni agricoltore.

Bill Gates, filantropo e fondatore di Microsoft è nato il 28 ottobre 1955 a Seattle nello stato di Washington in una famiglia della classe medio-alta. Gates da avido lettore andava molto bene diverse materie, nell’ottavo anno il Club delle mamme della sua scuola acquistò un terminale telescrivente un certo numero di ore da utilizzare sul sistema. Gates passavano il tempo che poteva sul computer e scrisse il suo primo programma all’età di 13 anni il gioco del tris facile linguaggio basic che permetterà agli utenti di giocare sul computer. Nel 1973 si diplomò avendo un punteggio di 1590/1600 nei test S.A.T . Durante l’anno scolastico Gates strinse amicizia con Paoul per via della passione comune che avevano per i computer, sfruttando i chip Intel 8008 misero in piedi un programma per il computer chiamato Traf o Data che non ignorava i flussi di traffico a Seattle.

Oggi dell’Africa sappiamo tutto, il percorso di ogni fiume, l’altezza di ogni verde collina, le migrazioni e gli habitat di ogni specie di fauna selvatica, metro per metro, e gli ornamenti, le scarificazioni, i riti di ogni tribù. Abbiamo dati su ogni aspetto della vita economica e sociale: scolarizzazione, speranza di vita alla nascita, Pil, andamenti demografici, situazione sanitaria, budget nazionali, profughi, emigranti. Eppure un numero sorprendentemente elevato di persone che all’Africa, per una ragione o per un’altra, dedicano la vita, o quanto meno una parte consistente delle loro risorse e della loro attenzione, di quel che succede in quel continente e perché non hanno un’idea. Lo provano i loro discorsi e le attività che intraprendono convinti che servano a risolvere i problemi.

Un esempio clamoroso è quello di Bill Gates che due giorni fa è intervenuto nel dibattito sull’emergenza degli emigranti illegali con due suggerimenti. Il primo è rendere difficile raggiungere l’Europa illegalmente. Il secondo è aumentare gli aiuti allo sviluppo: “la tumultuosa crescita demografica in Africa diventerà un’enorme pressione migratoria sull’Europa – ha detto nel corso di una intervista a un quotidiano tedesco – a meno che gli stati decidano di aumentare in modo consistente gli aiuti allo sviluppo alle terre d’oltremare”. La Germania devolve lo 0,7% del proprio Pil alle nazioni africane e asiatiche in difficoltà – ha aggiunto – gli altri stati europei dovrebbero fare lo stesso. La Bill & Melinda Gates è la fondazione più grande del mondo. Da 17 anni finanzia progetti in paesi in via di sviluppo, molti dei quali in campo sanitario ed educativo, intesi a migliorare le condizioni di salute e di vita delle popolazioni più povere. Molti progetti sono destinati all’Africa che quindi Bill Gates dovrebbe conoscere bene. Invece in 17 anni il fondatore della Microsoft non ha colto due fatti fondamentali. Prima di tutto la scarsità di denaro non è il problema. Nel 2014, ultimo anno per cui si hanno dati complessivi, sono arrivati in Africa 662 miliardi di dollari in investimenti esteri diretti, 135 di aiuti internazionali e 443 di rimesse di emigranti: miliardi che si aggiungono a quelli prodotti dagli africani e ricavati dalla vendita di materie prime, minerali e agricole.

Ma la corruzione sottrae al continente il 25% del suo Pil. Tutto l’oro del mondo non darà pace e benessere ai somali se continueranno a intascare due terzi degli aiuti internazionali destinati alla ricostruzione del paese invece di depositarli nelle casse dello stato e se continueranno a dividersi e scontrarsi, ognuno fedele al proprio clan e ostile a tutti gli altri. Tanto meno i problemi africani derivano da una “tumultuosa crescita demografica”. Ma, se anche fosse, Gates non capisce, e non è il solo, che gli africani non si convinceranno ad avere meno figli finché le loro tradizioni non saranno del tutto spazzate via e con esse l’imperativo cardinale di non lasciar finire nessuna linea di discendenza: sacro, imprescindibile dovere di ogni uomo e donna. E anche allora continueranno ad avere molti figli, finché non disporranno di sistemi di previdenza sociale sicuri e ben funzionanti, per garantirsi assistenza e cure in vecchiaia e in caso di disgrazie. Fino ad allora Bill Gates continuerà a sprecare miliardi di dollari – suoi e altrui – in programmi per il controllo delle nascite dall’esito deludente. Sprecherebbe il suo denaro però anche George Soros che invece “salva” gli emigranti se davvero fosse complice di un piano di cui farebbe parte, e che per l’Europa prevede flussi di immigrazione indotta, destinati a sostituire la popolazione europea autoctona con l’obiettivo di impoverire il continente, indebolire i ceti medi, inquinare e annullare le identità nazionali e religiose. C’è persino gente convinta che si tratti di un complotto ordito per realizzare, a quasi un secolo dalla sua elaborazione, il Piano Kalergi, un progetto paneuropeo che, tramite una immigrazione allogena di massa, si proponeva il genocidio dei popoli europei per creare masse di meticci facilmente manipolabili. Se davvero esistesse un “piano” di Soros, qualcosa però sta andando storto. Per prima cosa, quasi il 90% degli immigrati illegali sono maschi e questo rende piuttosto lunghi i tempi della sostituzione. I giovani africani per inondare di figli l’Europa devono o convincere le donne europee a far figli con loro oppure, se sono sposati in patria, farvi ritorno regolarmente per ingravidare le mogli e intanto avviare le pratiche per il ricongiungimento famigliare oppure, se celibi, guadagnare il denaro necessario a pagare prezzo della sposa e nozze e portarsi in Europa alcune mogli. Inoltre i flussi migratori si sono ridotti notevolmente. Nel 2016 gli arrivi sono più che dimezzati rispetto al 2015. L’Europa, Italia esclusa, ha reagito: accetta solo profughi, ha chiuso porti e frontiere. Soros dovrà inventarsi qualcos’altro.

Alla fine è diventato dannoso mostrarsi troppo generosi con i migranti, così come ha fatto Angela Merkel. Il pericolo, ora, è di venire «sommersi» dalle popolazioni disperate in fuga dall’Africa. Bill Gates entra in modo rumoroso nella discussione politica sui flussi migratori, nel momento della nuova emergenza nel Mediterraneo, con l’Italia ancora una volta nella posizione più esposta. Il miliardario americano riflette sul «modello Merkel», in un’intervista con il giornale tedesco Welt am Sonntag: «Da una parte tu puoi mostrare generosità e accogliere i rifugiati, ma più sei generoso, più il mondo se ne accorgerà e alla fine questo motiverà più persone a lasciare l’Africa». Gates suggerisce due linee d’azione. Primo: «L’Europa deve rendere più difficile per gli africani raggiungere il continente attraverso le attuali rotte di passaggio». Secondo: «La tumultuosa crescita demografica in Africa diventerà un’enorme pressione migratoria sull’Europa, a meno che gli Stati decidano di aumentare in modo consistente gli aiuti allo sviluppo alle terre d’oltremare». Sono idee su cui le forze politiche e i governi del Vecchio Continente si stanno scontrando, spesso in modo aspro, ormai da anni. Gates è coinvolto in modo diretto, concreto nel dibattito. Nel 2000 ha costituito con la moglie la «Bill & Melinda Gates Foundation», l’organizzazione di beneficenza privata più importante nel mondo, con un patrimonio operativo pari a circa 40 miliardi di dollari, più o meno un quarto dell’intero bilancio a disposizione dell’Unione europea (circa 145 miliardi di euro). Le proporzioni delle cifre, però, si capovolgono se ragioniamo in termini di contributo allo sviluppo dell’Africa e dei Paesi sottosviluppati. Nel 2015 il budget della Uè aveva stanziato 2,4 miliardi alla voce «cooperazione allo sviluppo», mentre nello stesso anno la Fondazione dei Gates spendeva quasi il doppio, 5,1 miliardi di dollari, per una serie di progetti sanitari, sociali, di sostegno all’agricoltura e alla formazione professionale nelle aree più povere del pianeta. Gates, dunque, non solo predica, ma pratica da 17 anni la strategia di sostegno ai luoghi da cui partono le grandi migrazioni. È vero, però, che negli ultimi mesi ha corretto la sua posizione. Ancora nel gennaio 2016, al World Economie Forum di Davos, il fondatore di Microsoft si esprimeva in questi termini: «La Germania e la Svezia sono da elogiare per il modo in cui accolgono i migranti. Gli Stati Uniti dovrebbero seguire il loro esempio». In quel periodo alla Casa Bianca c’era ancora Barack Obama. Il presidente resisteva alle pressioni dei parlamentari democratici che chiedevano di accogliere più rifugiati dalla Siria e dal Medio Oriente. Ora il quadro è cambiato. O meglio, Gates continua a elogiare il governo tedesco, ma per altri motivi. La Germania devolve lo 0,7% del Pil alle nazioni africa^ ne e asiatiche in difficoltà: «È fenomenale. Altri Paesi europei dovrebbero fare lo stesso». Finora i vincoli finanziari hanno prevalso sull’idea di far lievitare gli investimenti umanitari e di cooperazione. La Uè ha solo iniziato a discutere di un piano da 62 miliardi. Qualche governo ha messo in campo iniziative mirate. L’Italia, per esempio, a febbraio ha assegnato 200 milioni di euro principalmente a Nigeria, Libia, Tunisia per contrastare «il traffico di esseri umani e l’immigrazione illegale». «Bisogna fare presto — conclude Gates — la Germania e l’Europa non sono in grado di far fronte alle persone che in Africa sono già pronte a partire».

Il contributo della fondazione Gates ammonterà a 50 milioni di dollari (pari a 40,9 milioni di euro) sotto forma di finanziamenti, più altri 12,5 milioni di dollari (10,2 milioni di euro) in assistenza tecnica, a favore di progetti d’investimento nel settore sanitario attraverso il quadro dell’UE per migliorare la sostenibilità degli investimenti in Africa. Mettendo insieme le risorse si vogliono incoraggiare ulteriori investimenti privati finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e moltiplicare più rapidamente i progetti che danno risultati positivi. La Commissione europea saluta con soddisfazione questo consistente sostegno agli sforzi compiuti a favore di uno sviluppo sostenibile in Africa e intende integrare questo contributo con ulteriori 50 milioni di euro. Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “L’Unione europea rappresenta un terzo degli investimenti esteri diretti in Africa.

Questi favoriscono la crescita e l’occupazione in entrambi i nostri continenti. Ma occorre fare di più per migliorare il contesto in cui operano le imprese e fornire una piattaforma che aiuti le aziende innovative africane a crescere. Ciò richiede il pieno coinvolgimento sia del settore privato che di quello filantropico, e sono grato alla fondazione Bill & Melinda Gates per il suo indispensabile impegno. Si tratta di un investimento per il nostro futuro comune. La collaborazione tra Europa e Africa richiede un sostegno reciproco per contribuire alla prosperità di entrambe e rendere il mondo più sicuro, più stabile e più sostenibile.” Bill Gates ha aggiunto: “Migliorare la salute consente alla società di diventare più prospera e produttiva. Dal 2000 nell’Africa subsahariana si registrano numerosi progressi in questo campo, ma dobbiamo fare di più per incentivare la ricerca e l’innovazione a favore dei poveri. Trovo straordinario che, in collaborazione con i paesi africani, la Commissione europea sia all’avanguardia nel ridurre le profonde disuguaglianze esistenti nel campo della salute a livello mondiale. Questo impegno consentirà di creare opportunità che aiuteranno le persone a uscire dalla povertà insieme alle rispettive comunità di appartenenza.”

Questa nuova collaborazione sulla salute fa seguito alla prima iniziativa comune con l’UE, annunciata il 12 dicembre 2017 in occasione del vertice “One Planet” di Parigi, per sostenere lo sviluppo di strumenti e tecniche a favore dei piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo. Attraverso tale iniziativa, la Commissione erogherà 270 milioni di euro e la fondazione Bill & Melinda Gates 300 milioni di dollari (244,7 milioni di euro) per finanziare la ricerca agricola e aiutare gli agricoltori più poveri del mondo ad adeguarsi meglio alle condizioni sempre più difficili dovute ai cambiamenti climatici. Prenderanno parte al programma anche Italia, Francia, Germania e Spagna, nonché altri Stati membri dell’UE. Contesto L’Unione europea e l’Africa collaborano per affrontare le sfide comuni di oggi, che si tratti di investire nei giovani, promuovere lo sviluppo sostenibile, rafforzare la pace e la sicurezza, stimolare gli investimenti nel continente africano, favorire il buon governo o migliorare la gestione dei migranti. Il piano per gli investimenti esterni dell’UE è stato adottato nel settembre 2017 per promuovere gli investimenti nei paesi partner dell’Africa e del vicinato europeo, in particolare con una nuova garanzia di 1,5 miliardi di euro del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). L’ambiziosa iniziativa sosterrà strumenti finanziari innovativi, come le garanzie, per promuovere gli investimenti privati. Con una dotazione di 4,1 miliardi di euro provenienti dall’UE, permetterà di mobilitare fino a 44 miliardi di euro di investimenti privati entro il 2020. Tali investimenti puntano soprattutto a migliorare l’infrastruttura economica e sociale, ad esempio le infrastrutture urbane e i servizi di prossimità, e a sostenere le piccole e medie imprese e i progetti di microfinanza e di creazione di posti di lavoro, specie quelli rivolti ai giovani.

DATI E CIFRE

Nel mondo, ci sono 925 milioni di persone, su una popolazione complessiva di quasi 7 miliardi, che soffrono la fame. Significa che una persona su sette non ha abbastanza cibo per sfamarsi. Eppure nel mondo c’è abbastanza cibo per tutti. Tuttavia, in prospettiva, la popolazione mondiale è destinata a crescere sino a 9,1 miliardi nel 2050. Questo richiederà un aumento del 70 per cento nella produzione agricola. • La stragrande maggioranza di persone che soffre la fame vive nei paesi in via di sviluppo. 578 milioni in Asia e nel Pacifico; 239 milioni in Africa Sub-Sahariana; 53 milioni in America Latina e nei Caraibi; 37 milioni nel Vicino Oriente e Nord Africa e 19 milioni nei paesi sviluppati. • Le popolazioni dell’Africa a sud del Sahara hanno la percentuale più alta di persone che soffre la fame. • Nei paesi in via di sviluppo, la proporzione di persone sottonutrite, rispetto alla popolazione totale, è scesa dal 20 per cento, nel 1990, al 16 per cento oggi. Si tratta di un risultato ancora lontano dal 10 per cento fissato per il 2015. • Tra le cause più frequenti della fame vi sono le guerre, i disastri naturali e, soprattutto, la povertà endemica. Anche crisi economiche e finanziarie causano un aumento nel numero degli affamati nel mondo. Nell’ottobre 2010, il prezzo dei generi alimentari aumentò registrando un picco nei prezzi mai toccato nei precedenti 27 mesi. • Nel 2009 si registrarono 245 catastrofi naturali, quasi tutte legate ai cambiamenti climatici. Anche il 2010 ha registrato crisi umanitarie per eventi climatici particolarmente drammatici: terremoto ad Haiti, inondazioni in Pakistan, siccità in Niger, solo per fare alcuni esempi. Nel 2011, invece, si sono registrati, tra gli eventi più importanti, il terremoto e lo tsunami in Giappone, la siccità nel Corno d’Africa, inondazioni in Tailandia e tifoni nelle Filippine. È la siccità nel Sahel, in Africa, ad aprire, invece, il 2012. • Fame e malnutrizione rappresentano il primo rischio per la salute nel mondo, più di Aids, malaria e tubercolosi combinati assieme. • La fame ha un costo economico non solo per gli individui ma anche per le nazioni. Un bambino affamato è destinato a diventare un adulto che guadagnerà mediamente dal 5 al 10 per cento in meno di un suo coetaneo ben nutrito. Il costo della fame rappresenta anche una perdita per una nazione il cui Prodotto Interno Lordo (PIL) può essere inferiore anche dell’11 per cento. • Molte famiglie povere nei paesi in via di sviluppo spendono per la spesa alimentare quasi tutto lo stipendio mensile (circa il 70- 80 per cento) al contrario di quelle dei paesi occidentali che destinano a tale spesa circa il 20 per cento del proprio reddito. • Circa l’80 per cento della popolazione mondiale non usufruisce di alcuna forma di protezione sociale. Quando scoppia una catastrofe o c’è una crisi finanziaria o un’emergenza alimentare non esiste un piano di riserva. Creare una rete di protezione sociale aiuta la popolazione a fronteggiare meglio le crisi. • Chi subisce le conseguenze peggiori della fame sono i 400 milioni di bambini che, nel mondo, soffrono la fame. • Secondo un recente rapporto UNICEF sulla nutrizione infantile e materna nei paesi in via di sviluppo, un terzo delle morti infantili di bambini di età inferiore ai cinque anni è legato alla denutrizione. E’ ormai dimostrato, inoltre, che i primi 1.000 giorni di vita (dal concepimento ai due anni di vita) rappresentano un momento critico per affrontare la denutrizione. Un bambino denutrito in questa fase della propria vita subirà danni fisici e cognitivi non più sanabili. • Non esiste solo la sottonutrizione. Altrettanto pericolosa, soprattutto per i bambini, è la così detta “fame nascosta”, cioè quando mancano importanti micronutrienti necessari alla crescita e a mantenersi in buona salute. Una buona alimentazione implica, infatti, avere una dieta varia, con alimenti che forniscono proteine, vitamine e minerali. Una cattiva alimentazione è quando non si mangia a sufficienza (sotto-alimentazione) o quando si mangia cibo povero di importanti vitamine o minerali (malnutrizione) o quando si mangia troppo e male (rischiando l’obesità). • La fame che i figli ereditano da una madre malnutrita è uno dei maggiori impedimenti allo sviluppo del bambino. La malnutrizione materna, infatti, rappresenta un pericolo sia per la madre che per i figli. • La malnutrizione materno-infantile è la causa diretta o indiretta di oltre un terzo dei decessi tra i bambini al di sotto dei cinque anni; circa 3,5 milioni ogni anno. Sull’importanza della nutrizione infantile vi sono ormai consolidate evidenze scientifiche. Si veda, sul tema, la prestigiosa rivista The Lancet. http://www. thelancet.com/series/maternal-and-childundernutrition. • Servono tra le 2.000 e le 2.500 calorie giornaliere per condurre una vita sana ed attiva. • Le calorie in eccesso assunte dagli italiani sarebbero più che sufficienti a eliminare la fame in Etiopia. • Aiutare le donne significa garantire che tutta la famiglia abbia accesso al cibo. Numerosi studi dimostrano come alti tassi di malnutrizione siano strettamente collegati a disuguaglianze di genere. Conferire maggiore potere alle donne significa, in sostanza, accrescere le possibilità di sviluppo di una nazione. E’ dimostrato che le donne, se possono disporre del reddito familiare, lo investono principalmente nella salute, nell’istruzione e nell’alimentazione della famiglia. • Per sicurezza alimentare si intende il libero accesso di tutti i popoli, in qualsiasi momento, al cibo.

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO • Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) sono otto. I 192 stati membri dell’ONU si sono impegnati a raggiungerli entro il 2015, sottoscrivendo, nel settembre del 2000, la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite. Degli 8 Obiettivi del Millennio, il primo – relativo alla riduzione di fame e povertà – condiziona anche il successo degli altri Obiettivi. 1. Eradicare la povertà estrema e la fame. Si tratta di ridurre della metà la proporzione nel numero degli affamati. Fame e denutrizione condizionano negativamente la salute e l’apprendimento e innalzano i tassi di povertà. 2. Garantire l’educazione primaria universale. Fame e denutrizione riducono lo sviluppo cognitivo dei bambini e influiscono negativamente sulla frequenza e sui risultati scolastici. 3. Promuovere la parità tra i sessi e l’autonomia delle donne. Le donne sono in prima linea nella battaglia per la sicurezza alimentare. Decisivo è il loro ruolo nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo. Fare in modo che le donne possano accedere al cibo significa garantirne una equa distribuzione tra i membri della famiglia e della comunità. Nello stesso tempo, in periodi di crisi, donne e ragazze rischiano maggiormente di cadere nella morsa della fame. 4. Ridurre la mortalità infantile. Fame e denutrizione sono la causa principale della mortalità infantile sotto i cinque anni. 5. Migliorare la salute materna. Fame e malnutrizione costituiscono i principali fattori di malattia e morte fra le madri. Le donne denutrite rischiano più delle altre di morire durante la gravidanza e il parto. 6. Combattere l’HIV/AIDS e altre malattie. La denutrizione rende meno efficaci le terapie anti-retrovirali, aumenta il rischio di contrarre la tubercolosi e rende il corpo più esposto ai danni, talvolta mortali, causati dalla malaria. 7. Garantire la sostenibilità ambientale. E’ difficile conciliare la fame con il rispetto dell’ambiente e con la sostenibiltà ambientale. Infatti, chi ha fame può essere costretto a sfruttare ogni possibile risorsa ambientale anche se ciò dovesse implicare la distruzione dell’habitat in cui vive. 8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. Il WFP lavora a stretto contatto con oltre 2.100 Organizzazioni non governative (ONG) ed è alla continua ricerca di nuovi soggetti del settore privato, pubblico ed accademico interessati a prendere parte alla battaglia contro la fame e la povertà.

IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE • Il Programma Alimentare delle Nazioni Unite (in inglese World Food Programme – WFP) è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare intervenendo sia nelle situazioni di emergenza che sostenendo la ricostruzione nel post- emergenza e attraverso programmi di sviluppo. Tra i programmi di maggior successo del WFP vi è quello per l’alimentazione scolastica (http:// docustore.wfp.org/stellent/groups/public/ documents/newsroom/wfp249751.pdf) . Consultare anche la brochure “Insieme per sconfiggere la fame”, scaricabile dal sito web wfp.org/it: http://docustore.wfp. org/stellent/groups/public/documents/ newsroom/wfp230362.pdf). • Ogni anno, in media, il WFP fornisce cibo ad oltre 90 milioni di persone in più di 70 paesi. Nel 2011, l’agenzia ha fornito assistenza alimentare a quasi 100 milioni di persone in 75 paesi. • Numero di bambini e donne assistiti nel 2011: quasi 83 milioni, inclusi 25,9 milioni di bambini che hanno ricevuto pasti a scuola oltre a razioni alimentari da portare a casa. • Numero di organizzazioni non governative che hanno lavorato con il WFP nel 2011: oltre 2.100. • Nel 2011, il WFP ha acquistato oltre 2,4 milioni di tonnellate di prodotti alimentari in 87 paesi, per un valore di 1,2 miliardi di dollari. Gli acquisti nei paesi in via di sviluppo sono stati pari al 71% del quantitativo totale acquistato. • Logistica: il WFP dispone di una struttura logistica e di una rete di trasporti sviluppata ed estesa. Ogni giorno, 5.000 camion, 60 aerei, 40 navi consegnano cibo in tutto il mondo. • La sede generale del WFP è a Roma. Lo staff opera in 93 paesi.

IL CIBO NELLE EMERGENZE • Dose giornaliera calorica consigliata – 2.100 kcal. • Razione standard giornaliera del WFP per persona: 400 gr di cereali 60 gr di legumi 25 gr di olio (arricchito con vitamina A) 50 gr di una miscela di farine di grano e soia arricchite con micronutrienti 15 gr di zucchero 15 gr di sale iodizzato Complessivamente, il valore nutrizionale di questa razione alimentare è di 2.100 calorie con 58 gr di proteine. • Una tonnellata di prodotti alimentari (prodotti misti) è sufficiente per nutrire circa 1.800 persone al giorno. • Una razione alimentare deve fornire, oltre alle proteine e ai grassi, anche micronutrienti quali la vitamina A, il ferro, lo iodio e lo zinco. Le razioni alimentari così composte servono a prevenire deficit alimentari e altre forme di malnutrizione. • Nelle situazioni di emergenza o per gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili (come i bambini o le donne incinte o che allattano) il WFP fornisce dosi supplementari di cibo. In genere, si tratta di una miscela di soia e grano arricchita con micronutrienti. • In alcune situazioni (come nelle primissime fasi di una emergenza), o per fasce della popolazione particolarmente a rischio – ad esempio i bambini più piccoli – si usano delle razioni alimentari pronte all’uso, come i biscotti ad alto contenuto energetico, sostitutivi di un pasto. Essi non richiedono cottura nè soste per il loro consumo nel caso la popolazione sia in fuga. • Le razioni alimentari pronte all’uso, in specifici casi, servono anche ad evitare che la malnutrizione da lieve diventi acuta richiedendo interventi sanitari e l’ospedalizzazione. In altri casi, queste razioni alimentari svolgono una funzione preventiva e protettiva proprio per evitare che, soprattutto i bambini, diventino malnutriti e denutriti. • Molti prodotti pronti all’uso sono creme supernutrienti, spesso prodotte localmente, a base di arachidi, datteri, ecc., che non richiedono refrigerazione e possono essere assunte anche da bambini molto piccoli. • Il WFP si occupa di assistenza alimentare e sostiene le popolazioni che non dispongono di cibo a sufficienza. Tuttavia non interviene in quelle situazioni di malnutrizione/ denutrizione dove è necessario l’intervento medico e dove altri soggetti (come l’Organizzazione Mondiale delle Sanità od Organizzazioni non governative come, per esempio, Medici senza Frontiere) possono agire con maggiori competenze.