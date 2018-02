Bill Gates vuole rivoluzionare l’economia Africana con la super mucca

Bill Gates sembra abbia davvero stupito tutti con la sua stravagante idea della super vacca per poter aiutare le popolazioni povere dell’Africa. Si tratterebbe di un progetto piuttosto ambizioso visto che servirebbero 40 milioni di dollari per poter selezionare una nuova razza di mucche in grado di produrre del latte e soprattutto sopportare le temperature africane. Per poter conseguire Questo obiettivo Bill Gates sembra abbia investito un ingente patrimonio per poter finanziare la Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines che è specializzata in genetica e farmacologia animale con sede nella città di Edimburgo. Si tratta Dunque di un progetto che ha soltanto un obiettivo ovvero quello di aiutare l’Africa sviluppando l’economia del paese. Per fare ciò si è affidato all’ ingegneria genetica che nel caso specifico dovrebbe incrociare dei bovini inglesi e africani in modo da dare vita ad una nuova razza che possa essere capace di adattarsi al clima e all’ambiente del continente africano e dall’altro lato di produrre del latte come lo fanno le mucche europee.

Secondo Bill Gates questa super mucca che sarebbe in grado di sopravvivere come le mucche occidentali sarebbe però molto più produttiva perché riuscirebbe a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni che vivono in Africa e nello specifico avrebbe un impatto economico e sanitario non indifferente. Questo progetto prenderà vita in Scozia e Bill Gates seguirà tutti gli sviluppi da vicino. Il primo test avrà soltanto un obiettivo ovvero quello di sviluppare una razza di mucche che possa essere capace di superare le malattie che spesso colpiscono le mucche africane. Quest’ultime pare che cibandosi di piante pericolose possano trasmettere malattie e soprattutto provocare la morte con delle conseguenze disastrose per l’economia ed una perdita che in soldi equivale a circa 3 milioni di dollari.

“E’ possibile avere una mucca quattro volte più produttiva con le stesse possibilità di sopravvivenza di una mucca normale”, ha detto il fondatore della Microsoft parlando il 26 gennaio in una conferenza a Edimburgo. Nelle scorse ore Bill Gates ha anche aggiunto che l’investimento è comunque giustificato considerando l’impatto economico che questa questo progetto potrà avere non soltanto da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista salutare.

“Per oltre un miliardo di persone che vivono nei Paesi più poveri del mondo l’agricoltura è l’ancora di salvezza per sfuggire alla povertà”, ha aggiunto ancora, convinto che il suo progetto seppur così tanto strano e per certi versi irrealizzabile possa davvero salvare le sorti del continente africano. Il milionario inoltre ha fatto sapere che ha intenzione di affiancare a questo progetto anche quello di altri animali super produttivi come ad esempio le galline, che dovrebbero arrivare a garantire una sovrapproduzione 4 volte maggiore rispetto agli standard attuali per il continente africano.

Bill Gates in un’intervista al the Sun ha voluto sottolineare come la super mucca, sia in grado di vivere allo stesso modo di quelle occidentali ma differenza loro saranno una vera e propria fonte di latte e non solo, infatti, tutto questo porterà grande impatto positivo economico e sanitario al continente nero. Le vacche africane mangiano frequentemente piante velenose come la tripanosomiasi le quali riescono a trasmettere parecchie malattie provocando addirittura la morte.

Su “la Repubblica” è stata pubblicata un’intervista fatta a Bill Gates, ascoltando la trasmissione “Prima Pagina” sentivo i commenti del pubblico, tra cui la telefonata di un agricoltore italiano che spiegava come il momento della raccolta fosse, una volta, il momento della gioia, la felicità, di ogni agricoltore.

Oggi è diventato il momento della maledizione, dice, perché il nostro raccolto dobbiamo venderlo a prezzi che non ci permettono neanche di mantenere dignitosamente la nostra famiglia: 1 quintale (scrivo intero per non lasciare dubbi) di olive è pagato 35euro!!! E qui mi riaggancio alla polemica circolante da mesi relativa alla qualità e al costo dell’olio di oliva: esiste una corrente di pensiero sostenuta da Federolio e Assitol che sostiene che il costo di un litro d’olio d’oliva (non oso aggiungere extravergine) al pubblico, sullo scaffale del supermercato, non possa essere di 2,50€. Facciamo un po’ di conti con l’agricoltore di questa mattina, che quasi piangeva al pensiero dei 35€ al quintale delle sue olive: un kilo di olive è pagato 0,35, giusto?, da 100 kg di olive si ottengono 20/22 litri di olio (per comodità di conto facciamo 20) significa 5kg di olive per un litro d’olio; moltiplichiamo il nostro 0,35×5 e otteniamo 1,75€ il costo certo di materia prima per ogni litro di olio neanche spremuto ancora, a cui si devono aggiungere un’ infinità di costi prima che arrivi nelle mani del consumatore. E abbiamo un agricoltore dipserato!!!

Come è possibile che questo olio arrivi sullo scaffale a 2,50€? Evidentemente non è questo olio ad arrivare sullo scaffale ma, come ben descrive Paolo Berizzi, giornalista diRepubblica, un miscuglio di non si sa bene che cosa arrivato da coltivazioni intensive. Cosa si intende per coltivazioni intensive? Andate alla foto 2: vedete la distanza di questi ulivi tra l’uno e l’altro? Quanto potranno crescere? Come saranno potati per poter crescere così vicini? saranno potati con la tipica “potatura da allevamento”. Ora guardiamo la foto3, notate la distanza tra questi ulivi? Questo secondo tipo di impianto (max 500 piante per ettaro contro le 1200 della coltivazione intensiva) permette alle piante di svilupparsi e accogliere il calore e la luce del sole fondamentali per un prodotto di qualità. Il nostro paese è famoso nel mondo per questo tipo di coltivazione, i nostri piccoli agricoltori hanno bisogno di essere sostenuti, non chi pratica la coltivazione intensiva perché chi fa questa pratica la sceglie proprio perché ha già rapporti con gruppi industriali che li sosterranno negli investimenti per acquisto di macchinari e prodotti chimici per la concimazione, poi acquisteranno il loro prodotto finale esattamente per quello che vale … e poter, così, arrivare sullo scaffale della GD a 2,50€ al litro.

Sostenere i piccoli agricoltori significa modificare i modelli di consumo, significa acquisire la cultura della moderazione, della conoscenza del territorio e della disciplina alimentare: una rivoluzione. Anche i piccoli agricoltori devono fare uno sforzo per modificare il loro paradigma,devono lasciarsi aiutare, lasciare entrare l’innovazione nelle loro piccole aziende in tutte quelle funzioni in cui l’innovazione può portare dei benefici. Nell’intervista citata sopra a Bill Gates, lo stesso racconta degli aiuti offerti a popolazioni africane per diventare indipendenti dal punto di vista alimentare: questa gente ci ha messo conoscenza, capacità valori ma hanno anche accettato che Bill Gates li aiutasse a migliorare le loro performances portando le sue conoscenze manageriali, le strategie, le tecnologie. Nessun pregiudizio, i pregiudizi sono barriere, non si può fare tutto da soli, le tecnologie aiutano molto: le piccole imprese che hanno aumentato i loro fatturati e i margini operativi tra il 2010 e il 2011 (e stanno continuando con questo trend di crescita) lo fanno grazie alle nuove tecnologie e alla disponibilità a farsi aiutare da chi le tecnologie le conosce e le sa applicare nelle piccole imprese. Il compromesso con i gruppi industriali NON può salvare il piccolo imprenditore, il consumatore consapevole e responsabile, disposto a riconoscere il valore del lavoro e del prodotto, è l’unica possibilità di salvezza dignitosa. Un rapporto diretto con il consumatore porta al miglioramento continuo, offre la possibilità di creare e sfruttare sinergie sia strategiche che economiche.

La storia di Bill Gates

Bill Gates, filantropo e fondatore di Microsoft è nato il 28 ottobre 1955 a Seattle nello stato di Washington in una famiglia della classe medio-alta. Gates da avido lettore andava molto bene diverse materie, nell’ottavo anno il Club delle mamme della sua scuola acquistò un terminale telescrivente un certo numero di ore da utilizzare sul sistema. Gates passavano il tempo che poteva sul computer e scrisse il suo primo programma all’età di 13 anni il gioco del tris facile linguaggio basic che permetterà agli utenti di giocare sul computer. Nel 1973 si diplomò avendo un punteggio di 1590/1600 nei test S.A.T . Durante l’anno scolastico Gates strinse amicizia con Paoul per via della passione comune che avevano per i computer, sfruttando i chip Intel 8008 misero in piedi un programma per il computer chiamato Traf o Data che non ignorava i flussi di traffico a Seattle.

Oggi dell’Africa sappiamo tutto, il percorso di ogni fiume, l’altezza di ogni verde collina, le migrazioni e gli habitat di ogni specie di fauna selvatica, metro per metro, e gli ornamenti, le scarificazioni, i riti di ogni tribù. Abbiamo dati su ogni aspetto della vita economica e sociale: scolarizzazione, speranza di vita alla nascita, Pil, andamenti demografici, situazione sanitaria, budget nazionali, profughi, emigranti. Eppure un numero sorprendentemente elevato di persone che all’Africa, per una ragione o per un’altra, dedicano la vita, o quanto meno una parte consistente delle loro risorse e della loro attenzione, di quel che succede in quel continente e perché non hanno un’idea. Lo provano i loro discorsi e le attività che intraprendono convinti che servano a risolvere i problemi.