Bimba di 8 anni soffre di emicranie: la scoperta shock nel suo cervello

Un verme nel cervello. Il solo pensiero evoca terribili immagini in film dell’orrore di pessima qualità, eppure è la scoperta che i medici hanno fatto su una bambina indiana di otto anni. La piccola soffriva di terribili emicranie e altri gravi sintomi così i genitori hanno deciso di sottoporla a una serie di visite mediche più approfondite, scoprendo che nel cervello della bimba erano ospitate 100 uova di tenia, un pericoloso parassita.

Non è chiaro come le uova siano finite fin nella materia grigia: l’ipotesi più accreditata dai dottori è che dallo stomaco della bambina siano riuscite a risalire al cervello “viaggiando” nel sangue. I sintomi non hanno tardato a presentarsi, con fortissimi mal di testa, un senso perenne di confusione e attacchi epilettici estremamente frequenti. I parassiti sono stati uccisi con una massiccia dose di potenti medicinali e steroidi. “Siamo increduli – hanno dichiarato i medici – è la prima volta che ci imbattiamo in un caso così grave”. La piccola è stata sottoposta a una lunga cura farmacologica e finalmente è riuscita a guarire. L’infezione non dovrebbe averle arrecato danni permanenti.