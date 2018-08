Bimba immunodepressa via dalla scuola per compagni non vaccinati, i genitori sporgono denuncia

È stata presentata una denuncia contro ignoti per omissione dati di ufficio, istigazione alla disobbedienza e tentata epidemia. Stando a quanto riferito, sembra che la denuncia sia stata presentata da una coppia di genitori di Treviso. Il motivo? Sembra che la loro figlia vaccinata, ma purtroppo con un deficit immunitario, fosse stata costretta a rimanere a casa e dunque non andare a scuola, per non subire il contagio di una malattia infettiva contratta da due compagni di classe che però non erano stati vaccinati. I fatti risalgono nello specifico allo scorso mese di maggio, ma la denuncia sembra sia stata depositata in procura soltanto negli ultimi giorni.

Nella denuncia si sostiene che la scuola dovesse allontanare i minori perché nel maggio 2018 sussisteva l’obbligo di vaccinazione come requisito di accesso alla materna. Purtroppo come abbiamo detto In quel caso la bambina venne costretta a Non frequentare l’asilo, trattandosi di una paziente trapiantata. La denuncia è stata presentata dai genitori ma contro ignoti, perché la famiglia pare che non abbia potuto acquisire tutte le informazioni necessarie per la trasmissione delle eventuali autocertificazioni prodotte dai genitori dei due bambini non vaccinati.

Nella denuncia si legge ancora che la scuola avesse dovuto allontanare i minori proprio perché nel mese di maggio 2018 sussisteva l’obbligo della vaccinazione come requisito necessario che obbligatorio ad accesso alla materna. La madre della bambina intervistata proprio nei giorni scorsi, avrebbe spiegato come la figlia fosse una paziente trapiantata Ma che era stata sottoposta al primo vaccino risultando, no responder, ovvero una persona che non produce anticorpi dopo il vaccino e quindi non poteva essere sottoposta ad un secondo vaccino cosa Che inevitabilmente avrebbe esposto al contagio della malattia che in questo caso era la varicella.

“La magistratura deve prendere posizione sui vaccini, perché i dirigenti scolastici non possono trattare il problema con superficialità. Non è un fatto ideologico, è una questione seria”, afferma la mamma della bimba che ha sporto denuncia a Treviso. “I magistrati devono esprimersi in maniera tale, con condanne se serve, perché i dirigenti delle scuole d’infanzia si adeguino alle norme, senza sconti. Più vaccinati ci sono, più i nostri figli sono al sicuro. Non si possono mettere in una classe bambini non vaccinati per motivi medici con altri non vaccinati per motivi ideologici”, prosegue la donna.

