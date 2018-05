Bimba si toglie sempre le scarpe all’asilo, le maestre gliele legano con del nastro isolante

Davvero molto grave quanto avvenuto all’interno di un asilo nello stato USA della North Carolina e più precisamente presso il Pleasant Hill Daycare. Le maestre avrebbero avvolto del nastro isolante nei piedi di una bambina per evitare che si togliesse le scarpe. È stata la mamma Jessica Hayes a condividere queste inquietanti immagini sui social network dove si vede Chiaramente la figlia di 17 mesi con lo scotch avvolto intorno alle scarpette rosa. Purtroppo però quel nastro è stato lasciato piuttosto a lungo, tanto da lasciare dei segni piuttosto evidenti causando anche del gonfiore e dei lividi. La donna così dopo aver prelevato la sua bambina dal Pleasant Hill Daycare nel North Carolina notando Quanto accaduto, ha immediatamente scattato delle fotografie ai piedi della sua bambina e li ha postati su Facebook.

Ha inoltre allegato alla foto anche queste dichiarazioni: “Qualcuno era chiaramente sconvolto dal fatto che stava imparando a togliersi le scarpe. Quel nastro è stato lasciato abbastanza a lungo da lasciarle segni, causarle gonfiore e lividi”. Inevitabilmente pubblicando queste foto e facendo queste dichiarazioni pubblicamente si è sollevata una polemica immensa, che ha portato al licenziamento di due membri del personale ed è stata inviata ai genitori dei bambini e una nota ufficiale anche se pare non venga fatto riferimento all’incidente in questione.

Tuttavia la donna ha deciso così di rendere pubblico quanto accaduto per far vedere alle altre mamme e soprattutto per rendere gli altri genitori consapevoli di cosa potrebbe accadere ai loro figli. Effettivamente un’altra mamma che ha visto il post di Jessica le ha risposto dicendo che la stessa cosa era accaduto anche alla figlia e anche nella stessa giornata.

Ciò nonostante, la donna ha dichiarato e fatto sapere che comunque continuerà a portare la sua bambina all’asilo nido. Proprio a tal riguardo ha dichiarato: “Mia figlia è tornata subito all’asilo il giorno dopo e il resto della settimana. Poiché mi sento a mio agio nel farlo, continuerò a farlo”. Non si è comunque fatta attendere la risposta del direttore della scuola materna Maehsell Marley il quale ha dichiarato:” La Pleasant Hill Day Care non consente qualsiasi pratica dannosa per un bambino. Abbiamo un gruppo eccezionale di badanti che si sforzano di soddisfare le più alte aspettative quotidiane per i bimbi affidati alle nostre cure, e ciò che è accaduto nell’incidente delle scarpe non è una rappresentazione di ciò che siamo”.