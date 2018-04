Bimbo cade in piscina e sta per annegare: il fratello di 7 anni lo salva in tempo

Un bimbo cerca di afferrare qualcosa da bordo piscina ma scivola e cade in acqua; nessun adulto sente le sue grida d’aiuto e sta per annegare; fortunatamente il fratellino di 7 anni corre in suo aiuto, si tuffa e lo porta in salvo. La scena è stata girata dalle telecamere di videosorveglianza della casa che si trova a San Paolo, in Brasile.