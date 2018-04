Bimbo epilettico a scuola: maestra insegna ad ogni compagno un compito per le emergenze

Insegnare la solidarietà, trasmettere il valore dell’impegno per gli altri, e farlo con i bambini e le bambine cosicché diventino un giorno uomini e donne capaci di dare una mano a chi ne ha bisogno. E’ questa la lezione più importante impartita da Elena Cecchini, una maestra di una scuola di Riccione ai suoi alunni: l’insegnante, infatti, ha affidato a ciascuno di loro dei compiti ben precisi per far fronte tutti insieme ad eventuali crisi di un loro compagno che soffre di epilessia. Lia, Vittorio e Luca hanno il compito di prendere un farmaco dal cassetto; Tommaso e Alberto vanno a chiamare i bidelli; Leo e Giordano vanno a chiedere aiuto a un altro insegnante di una classe vicina; Giulia prende il cuscino, Gaia e Josef danno il cellulare alla maestra e infine Diana sta vicina all’insegnante per qualsiasi evenienza.

A raccontare la grande cura della maestra per il giovane studente epilettico è stata la madre di quest’ultimo, Barbara Forbicini, che in un post su Facebook ha raccontato: “La maestra ha spiegato a tutti i compagni cos’è l epilessia… e cosa si può fare per aiutare e soccorrere in caso di un attacco. Come potete leggere ci sono le istruzioni per tutto: l’ insegnante soccorre il bambino, i compagni hanno volontariamente un incarico di aiuto. Chi prende il farmaco, chi avverte i bidelli, chi prende dall’armadietto il cuscino… ecc. Preparandosi così ad essere utili e a reagire in caso di necessità”.

E sempre Barbara fa notare il grande valore del lavoro svolto dalla maestra: “Ha compiuto un gesto di estrema importanza perché li ha resi partecipi e preparati per una cosa importantissima: aiutare. Questo è un grande insegnamento di solidarietà. Questi bambini un giorno per strada si fermeranno ad aiutare chi ha bisogno e non si volteranno dall’altra parte. Io ho il magone in gola perché so che in classe non vedono l ora di avere il nome scritto lì sopra. Mio figlio sta vivendo tranquillo non solo per noi a casa che cerchiamo di fare un cammino amorevole ma anche perché ha risposte così meravigliose dall’esterno ma che è sempre un ambiente dove vive. Grazie è poco maestra Elena Cecchini”.

Cosa è l’epilessia? La parola epilessia deriva dal verbo greco e′πιλαµβa′νειν (epilambanein) che significa “essere sopraffatti, essere colti di sorpresa”. L’epilessia è una malattia neurologica che si esprime in forme molto diverse tra di loro. È più corretto quindi parlare di epilessie al plurale, piuttosto che al singolare. Questa diversità di forme si traduce anche in prognosi diverse: alcune forme di epilessia (la maggior parte) sono compatibili con una vita assolutamente normale; altre (per fortuna più rare) sono invece di maggior gravità. L’epilessia è, tra le malattie neurologiche, una delle più diffuse, tanto che è riconosciuta come malattia sociale. È probabile che la sua frequenza sia sottostimata perché spesso questa malattia viene tenuta nascosta per motivi psicologici e ambientali. Dai dati attualmente a disposizione si sa comunque che nei Paesi industrializzati l’epilessia interessa circa 1 persona su 100: si stima che in Europa circa 6 milioni di persone abbiano un’epilessia in fase attiva (cioè con crisi persistenti e/o tuttora in trattamento) e che la malattia interessi in Italia circa 500.000 persone. I maggiori picchi di incidenza si hanno nei bambini e nei giovani adulti e negli anziani. Nei Paesi in via di sviluppo l’incidenza dell’epilessia è verosimilmente maggiore, anche se non vi sono dati epidemiologici sicuri.

Le epilessie si manifestano attraverso sintomi tra loro diversi, che costituiscono le cosiddette crisi. Per crisi si intende un disturbo improvviso e transitorio, che può essere caratterizzato da sintomi molto diversi tra loro. Esse dipendono da un’alterazione della funzionalità delle cellule nervose, i neuroni. I neuroni “comunicano” tra loro attraverso impulsi “elettrici”, a loro volta generati da scambi biochimici tra le cellule: se i neuroni, per qualche ragione, diventano “iperattivi” scaricano impulsi elettrici in modo eccessivo e possono determinare una crisi epilettica. Le crisi epilettiche sono risposte non specifiche del cervello a vari danni a carico del cervello; perciò le epilessie possono avere una moltitudine di cause differenti. Convenzionalmente una diagnosi di epilessia richiede che il paziente abbia avuto almeno due crisi spontanee.

Ci possono essere crisi parziali o focali, che iniziano in una zona circoscritta di cellule nervose in un emisfero del cervello da cui possono propagarsi ad altre aree cerebrali, e crisi generalizzate, che coinvolgono fin dall’inizio i due emisferi cerebrali. L’esempio paradigmatico della crisi generalizzata, forse il più noto sebbene non il più frequente, è la crisi convulsiva (cosiddetta di Grande Male), in cui il paziente perde coscienza improvvisamente, può emettere un urlo, cade a terra irrigidito, dopodiché è colto da scosse su tutto il corpo, può morsicarsi la lingua o perdere le urine. Altre distinzioni vengono fatte sulla base dei sintomi associati alla crisi, quali contrazioni dei muscoli, sensazioni alterate (sintomi soggettivi o aure), perdita di coscienza. La maggior parte delle crisi epilettiche, che possono essere isolate o in serie, dura da pochi secondi a pochi minuti. Le sindromi epilettiche sono caratterizzate da una serie di sintomi e segni che si manifestano insieme e costituiscono una particolare condizione clinica; la loro classificazione permette di indirizzare a una cura e determinare la prognosi.

Si distinguono epilessie generalizzate e localizzate, sintomatiche (dovute a malformazioni, traumi, tumori) e idiopatiche (causate da un difetto genetico); ci sono inoltre sindromi in cui l’insorgenza è in relazione all’età e sindromi per cui non sussiste tale relazione. Se un individuo ha avuto una sola crisi epilettica, anche se drammatica e preoccupante, non significa che abbia l’epilessia. Infatti, in seguito a varie situazioni scatenanti, molti di noi possono avere nel corso della vita una crisi con le caratteristiche proprie delle crisi epilettiche, che però può non ripetersi mai più. L’epilessia è invece quella situazione in cui le crisi tendono a ripetersi nel tempo in modo spontaneo, con frequenza diversa e non sempre prevedibile. Alcune forme di epilessia sono caratterizzate da un solo tipo di crisi, che si ripetono sempre allo stesso modo e spesso anche nello stesso periodo della giornata. In altri casi invece le crisi si modificano nel tempo: un soggetto può avere un tipo di crisi da bambino e un altro tipo nell’età adulta. Infine in certe forme di epilessia un soggetto ha più tipi di crisi.

Le cause e i possibili fattori scatenanti Attualmente si ritiene che cause genetiche siano alla base della maggior parte di quelle epilessie che fino a qualche anno fa venivano definite senza causa apparente. L’epilessia può però anche essere causata da un “danno” cerebrale che intercorre prima o subito dopo la nascita (per es. per un difetto di ossigenazione del cervello nei primi attimi di vita, o per un parto difficile), da malformazioni del cervello (per un errore di sviluppo), da malattie infettive del sistema nervoso (encefaliti), da traumi cranici gravi (per es. per incidenti stradali), da tumori cerebrali, da ictus (soprattutto negli anziani) e da malformazioni dei vasi cerebrali, ecc. Molti fattori esterni possono inoltre facilitare la comparsa, in un soggetto predisposto, di una crisi epilettica e questi ovviamente vanno evitati nei soggetti con epilessia. È noto che crisi epilettiche possono comparire, sempre però in soggetti predisposti, dopo stress psico-fisici eccessivi o in seguito a importanti modificazioni del ciclo sonno-veglia (veglie prolungate, risvegli precoci, ecc.). Anche l’eccessiva assunzione di alcool o di droghe (per es., la cocaina) può facilitare la comparsa di crisi. Infine occorre sapere che alcuni soggetti sono particolarmente sensibili all’effetto di luci intermittenti sia artificiali, sia naturali. Stimolazioni luminose intermittenti in natura sono frequentissime (passaggio lungo un viale alberato, riflesso del sole sull’acqua o sulla neve, ecc.) ma ancora più frequenti sono quelle artificiali (luci al neon, luci psichedeliche, schermi televisivi, ecc.).

A questo proposito va senz’altro ricordato che soggetti “predisposti” all’epilessia, in cui questa suscettibilità agli stimoli visivi sia particolarmente spiccata, possono soffrire di crisi davanti alla TV o mentre giocano ai videogame e questo è un fattore che preoccupa in genere molto i genitori di bambini con epilessia. In questi casi è utile seguire alcuni accorgimenti: • illuminare l’ambiente circostante • non stare troppo in prossimità dello schermo • dotarsi di schermi a 100 Hz e più • limitare il tempo trascorso davanti alla TV. Nel caso dei videogame, oltre l’effetto della stimolazione luminosa, va considerato anche il ruolo dello stress emotivo legato al gioco stesso e l’intensità e il tipo di colore delle immagini: soprattutto in questo caso bisogna evitare che i bambini giochino troppo vicini allo schermo e per periodi troppo lunghi. Questa importante sensibilità alla luce non è presente in tutte le forme di epilessia. Nella maggior parte dei casi la luce intermittente non provoca le crisi.

La diagnosi Quando si sospetta un’epilessia, è preferibile rivolgersi a Centri e Laboratori specialistici, che esistono in ogni città d’Italia, che sono in grado non solo di fare diagnosi di epilessia, ma anche di stabilire di che tipo di epilessia soffre un paziente. In questo processo, l’interrogatorio clinico, spesso con l’ausilio dei familiari o di chi ha assistito alle crisi, rimane una tappa fondamentale nel formulare le prime ipotesi diagnostiche. Classicamente l’esame di laboratorio tuttora più valido e utilizzato in campo diagnostico è l’elettroencefalogramma (EEG). L’esame EEG standard è di facile esecuzione, non provoca disagi particolari al paziente, è poco costoso e assolutamente non nocivo. L’EEG registra, attraverso gli elettrodi posti sulla testa del paziente, l’attività elettrica propria del cervello. Oltre l’EEG standard, esistono poi delle metodiche più avanzate, in cui è possibile filmare contemporaneamente il oggetto che si sta sottoponendo a una registrazione EEG, visualizzando in modo sincronizzato su uno schermo sia l’immagine reale del soggetto che il tracciato in scorrimento. Questa tecnica, detta Video-EEG è sicuramente molto utile quando è necessario filmare le crisi del paziente e analizzare le corrispondenti modificazioni dell’EEG. La grande evoluzione tecnologica di questi ultimi decenni ha permesso anche di commercializzare piccoli registratori portatili (tipo walkman) che consentono la registrazione EEG per periodi molto prolungati (24-48 ore) in soggetti in movimento, che trascorrono una vita del tutto normale nel proprio ambiente (EEG Dinamico). Negli ultimi anni hanno acquistato sempre maggiore rilevanza le metodiche neuroradiologiche, vale a dire la TAC cerebrale e soprattutto la risonanza magnetica (RM) cerebrale: tali metodiche sono in grado di fornire sempre più sofisticate immagini del cervello. Tali tecniche sono complementari agli studi EEG; infatti, se l’EEG fornisce informazioni riguardo al funzionamento del cervello, le neuroimmagini (TAC, RM) ci mostrano come esso è conformato dal punto di vista strutturale. Va sottolineato come uno studio di neuroimmagini adeguato e correttamente eseguito, in particolare la RM, possa chiarire un quesito diagnostico ed essere estremamente rilevante nella strategia terapeutica di un’epilessia. Va ricordato inoltre che la RM è un esame assolutamente innocuo e può essere ripetuto più volte.