“Bin Laden era un bravissimo ragazzo”. Parla per la prima volta la mamma del Principe del terrore

Per la prima volta in assoluto parla la mamma di Bin Laden ovvero Alia Ghanem. La madre del principe del terrore riferisce che il figlio era un bambino davvero molto bravo,, fino a quando non hai incontrato delle persone che purtroppo gli avrebbero fatto il lavaggio del cervello, quando ancora era soltanto un giovane ventenne. Stando a quanto riferito dalla mamma, Bin Laden, pare fosse un ragazzo piuttosto educato, amante dello studio e rispettosissimo della madre. La donna per la prima volta ha deciso di rilasciare un’intervista sul figlio, spiegando che effettivamente quando ancora era un ventenne, alcune brutte compagnie lo hanno deviato. A rovinare Osama sarebbe stata a dire della madre, la frequentazione all’Università di alcune persone che lo avrebbero portato sulla strada della radicalizzazione fino a diventare la mente degli attacchi dell’11 settembre, ma anche il principe del terrore così come è stato definito e che è stato ucciso dalle forze speciali statunitensi 2 maggio del 2011 in Pakistan.

“Era un bravissimo bambino fino a quando non ha incontrato delle persone che gli hanno fatto il lavaggio del cervello quando era un giovane ventenne”, ha spiegato la signora Alia Ghanem al giornalista Martin Chulov del Guardian. “Sono state le persone all’università che lo hanno cambiato, è diventato un uomo diverso”, ha aggiunto la donna. Secondo quest’ultima a rovinare la vita del figlio sarebbe stato anche Abdullah Azzam, un membro dei Fratelli Musulmani che in un secondo momento sarebbe stato esiliato dall’ Arabia Saudita diventando consigliere spirituale proprio di Osama Bin Laden.

La madre sostiene che è a scuola era molto bravo e che gli piaceva tanto studiare e confessa di non avere mai pensato che il figlio potesse diventare una jihadista e di essere rimasta molto male e turbata quando l’ha scoperto. Ancora oggi nonostante siano passati tanti anni la madre fatica a credere che il figlio fosse il principe del terrore e nonostante siano passati anche 17 anni dall’attacco delle Torri Gemelle, Continua a negare.

“Lo ha amato così tanto e si rifiuta di biasimarlo. Invece, incolpa quelli che stavano accanto a lui. Lei conosce solo il lato del bravo ragazzo, quello che tutti abbiamo visto, non è mai venuta a conoscenza del lato jihadista”, è questo invece quanto riferito da Hassan, l’altro figlio. “Sono molto orgoglioso di lui nel senso che era il mio fratello maggiore, mi ha insegnato molto. Ma non credo di essere orgoglioso di lui come uomo. E’ diventato una superstar a livello globale ed è stato tutto per niente“, ha aggiunto il fratello, che al contrario della madre prova ancora oggi dei sentimenti contrastanti nei confronti di Obama.