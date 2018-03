Bloccato il pagamento di un fondo Vegagest distribuito da Poste

Per la prima volta in Italia una società di gestione ha sospeso il pagamento finale da parte di un fondo nel giorno stesso in cui era previsto.

Autrice dell’operazione è Vegagest Sgr (passata negli ultimi mesi da Cassa di Risparmio di Ferrara a Europa Investimenti), con riferimento al Fondo Europa Immobiare 1, collocato da Poste Italiane.

“Vegagest SGR S.p.A. – in qualità di società di gestione del FIA italiano immobiliare, istituito in forma chiusa, denominato “Europa Immobiliare 1” (il “Fondo”)” ha scritto in una nota ufficiale la sgr “rende noto che, a seguito del verificarsi di circostanze non note e non prevedibili al momento della redazione e dell’approvazione del rendiconto finale di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato quest’oggi di sospendere provvisoriamente la delibera di approvazione del rendiconto finale di liquidazione del 1° marzo 2018 e, quindi, anche l’operazione di rimborso, che avrebbe dovuto essere perfezionata in data odierna”.

“La predetta sospensione è dovuta a circostanze straordinarie, come detto non prevedibili, inerenti alle attività di liquidazione delle partecipazioni dirette ed indirette del Fondo, attualmente soggette a verifiche di carattere amministrativo, contabile, legale e fiscale” ha proeguito in una nota ufficiale Vegagest Sgr, “i cui esiti verranno resi noti non appena terminati gli accertamenti del caso e verificati eventuali impatti sul rendiconto finale di liquidazione approvato in data 1 Marzo 2018, che, se del caso, dovrà essere conseguentemente oggetto di aggiornamento o modifica, nei minori termini tecnicamente possibili.

“Vegagest Sgr apparteneva alla Cassa di Risparmio di Ferrara, Carife, posta in liquidazione coatta” segnala l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc). “Uno dei motivi per cui Carife è finita in dissesto nasce da una storia di finanziamenti allegri concessi alla controllata Vegagest per l’acquisto di terreni in precedenza comprati per cifre molto inferiori e poi ceduti ai fondi della Vegagest a prezzo enormemente superiore.

“Operazioni ideate, secondo la Procura di Milano” ricostruisce l’Aduc, ” da Gennaro Murolo, ex direttore generale di Carife, assieme ad imprenditori del settore immobiliare. Il procedimento penale si è concluso con l’assoluzione per alcuni reati e la prescrizione di altri.”