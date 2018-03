Boeing: destinato a Lion Air il primo ed efficente 737 Max 9, l’aereo del futuro

Che la Boeing sia ai vertici nella costruzione di aerei in tutto il pianeta è un dato di fatto. Nell’ultimo ventennio è sempre stata all’avanguardia con ultimi modelli sempre più tecnologici e innovativi. Anche il settore dei prototipi dove vengono testati gli aeroplani del futuro dimostra l’eccellenza della Boeing. Oggi sotto i riflettori ai fini del modello 737 Max 9, creato dalla famosa azienda produttrice. Per vederlo volare sopra le nostre teste, dovremmo aspettare ancora alcune settimane, nel frattempo è stata conclusa la consegna del tecnologico Boeing.

Per l’azienda quest’ultimo aeroplano rappresenta un notevole passo avanti per i trasporti via aerea, semplicemente per la possibilità di aprire nuove rotte commerciali una su tutte la Thailandia, con la quale, ormai già da molti mesi e in piedi una collaborazione rivolta a trasporti commerciali e turistici.

Tra le nazioni in via di sviluppo (per quanto riguarda le tratte aeree) alla quale l’azienda punta enormemente ci sono, Bangladesh, la Cina e l’India.

Il 737 MAX 9 è il secondo membro della famiglia di aerei Boeing 737 MAX leader del mercato, dotato di una capacità massima di 220 passeggeri e di un range di 3.515 miglia nautiche. “Il team 737 MAX continua a lavorare a pieno regime”, ha dichiarato Keith Leverkuhn, vice president e general manager del programma 737 MAX di Boeing Commercial Airplanes.

La famiglia del 737 MAX è stata progettata per offrire ai clienti prestazioni eccezionali, flessibilità ed efficienza, con costi inferiori per posto a sedere e un range ampliato che consentirà l’apertura di nuove destinazioni nel mercato degli aerei a corridoio singolo. Al MAX 8 e 9 seguiranno nel 2019 il più piccolo MAX 7 e il MAX 200 con maggiore capacità, mentre proseguono studi e analisi con i clienti sulla futura crescita della famiglia.

Il 737 MAX incorpora la più recente tecnologia di motori CFM International LEAP-1B, le Advanced Technology winglets e altri miglioramenti per offrire la massima efficienza, l’affidabilità e il comfort dei passeggeri nel mercato single aisle. È l’aereo venduto più velocemente nella storia di Boeing, con oltre 3.700 ordini all’attivo ad oggi da parte di 86 clienti in tutto il mondo.

Boeing consegna il primo 737 Max 9. L’aereo entrerà in servizio con Thai Lion Air e la sua capacità aggiuntiva aiuterà la compagnia a lanciare diverse rotte internazionali. ‘Il 737 MAX 9 si adatta perfettamente al nostro business in crescita in Thailandia”, commenta Darsito Hendro Seputro, ceoe Chairman di Thai Lion Air. ‘Il 737 è stato il fulcro del nostro business sin dall’inizio e useremo la sua capacità migliorata per espandere il nostro network e dare inizio a nuove rotte verso il Bangladesh, la Cina e l’India”.

Lion Air Group è il cliente di lancio del MAX 9, oltre ad essere il primo operatore del MAX 8 a entrare in servizio e ha annunciato impegni per 50 MAX 10. Il gruppo ha ordinato altri 200 737 MAX ed è uno dei maggiori operatori del 737. ‘Il gruppo Lion Air è l’esempio perfetto di come la famiglia del 737 MAX fornisca una flotta comune di soluzioni che copre la gamma degli aerei single-aisle”, ha aggiunto Kevin McAllister, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes. ‘Lion Air Group beneficierà non solo del range e delle capacità del MAX, ma anche degli aspetti economici e dell’affidabilità migliori dell’industria”.

Il 737 MAX 9 è progettato per accogliere fino a 220 passeggeri con un range massimo di 3.550 miglia nautiche. Con tre file di sedili in più rispetto al MAX 8, questo aereo garantisce agli operatori una maggiore capienza massimizzando al tempo stesso la redditività dei loro network. La famiglia del 737 MAX è stata progettata per offrire ai clienti prestazioni eccezionali, con costi inferiori per posto a sedere e un range ampliato che consentirà l’apertura di nuove destinazioni nel mercato degli aerei a corridoio singolo.

Ogni giorno, i dipendenti Boeing trovano modi nuovi e innovativi per soddisfare le richieste dei nostri clienti globali. Inoltre sono impegnati nella realizzazione di una leadership ambientale responsabile – sia per quanto riguarda i nostri prodotti, sia per quanto riguarda produzione, consegna e supporto. Alle soglie del nostro secondo secolo di attività, la nostra azienda continua a crescere nei mercati in cui vogliamo essere leader. Lo scorso anno, abbiamo ampliato la nostra moderna famiglia di aerei commerciali a ridotto consumo di carburante con il lancio del 787-10 e del nuovo 777X – che consentono ai passeggeri di volare più lontano con maggiore comodità e garantiscono una riduzione significativa delle emissioni rispetto agli aerei che hanno sostituito. Stiamo inoltre investendo in un futuro più pulito grazie alla nostra attività di ricerca nel campo dei materiali leggeri, aerodinamica avanzata, nuovi carburanti sostenibili e aeromobili ibridi, a energia solare ed elettrici. Tutto ciò garantirà una maggiore efficienza con riduzione o azzeramento delle emissioni di gas serra.

Per esempio, il nostro aereo Phantom Eye a pilotaggio remoto e alimentato a idrogeno liquido, che rilascia unicamente vapore acqueo nell’atmosfera, all’inizio di quest’anno è stato promosso allo stato sperimentale – un’importante tappa per l’inserimento di questa possibilità nel mercato. Grazie allo sviluppo di innovazioni tecnologiche che migliorano notevolmente l’efficienza di consumo dei nostri prodotti, abbiamo registrato un aumento dei ricavi e dei profitti di circa il 35% negli ultimi quattro anni e ci siamo assicurati ordini per quasi mezzo trilione di dollari. E all’interno delle nostre fabbriche e uffici continuiamo a incoraggiare miglioramenti nella performance ambientale. Dopo aver raggiunto i nostri primi obiettivi in cinque anni di riduzione assoluta, ora siamo impegnati a realizzare la crescita zero nel consumo di acqua, emissioni di gas serra, rifiuti pericolosi e solidi smaltiti in discarica – anche mentre la nostra azienda continuerà a crescere. Ogni giorno, mentre i dipendenti Boeing esplorano nuovi modi per creare un’azienda più grande e migliore, cerchiamo anche di creare un pianeta migliore – ottimizzando la performance ambientale della nostra società, del nostro settore e delle nostre comunità in tutto il mondo.

Boeing costruisce e consegna gli aerei più moderni e a maggiore efficienza energetica del mondo. Questo rappresenta un enorme valore aggiunto per i nostri clienti nel settore dell’aviazione commerciale e da difesa, grazie alle nuove opportunità di efficienza che permettono di tagliare i costi per il carburante e ridurre le emissioni di gas serra migliorando nel frattempo la performance ambientale del settore aerospaziale. Con il lancio del 777X e del 787-10 nel 2013, Boeing propone la famiglia di aerei a doppio corridoio più efficiente e flessibile del mondo. Prodotti più puliti Boeing costruisce e consegna gli aerei più moderni e a maggiore efficienza energetica del mondo. Il Boeing 787 Dreamliner è l’aereomobile commerciale più moderno ed efficiente nella sua classe, impostando nuovi standard di performance ambientale e di comfort per i passeggeri. Con materiali compositi, motori moderni e un nuovo e innovativo design delle ali, il 787 riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 .

La nuovissima famiglia di aerei Boeing a corridoio singolo – 737 MAX 7, 737 MAX 8 e 737 MAX 9 – si baserà sulla popolarità e affidabilità del Next-Generation 737 e offrirà ai clienti un’efficienza energetica insuperata in questo particolare settore. Con ali in materiali compositi e motori GE9X totalmente nuovi, il 777X sarà il più grande e più efficiente jet bimotore al mondo. Il 747-8 vanta un’efficienza del 16% maggiore rispetto al suo predecessore e trasporta più passeggeri e più carico, offrendo più autonomia di distanza con minori emissioni e inquinamento acustico. Boeing sta costruendo inoltre i primi satelliti interamente a propulsione elettrica del mondo. Il progetto interamente a propulsione elettrica dei satelliti 702SP (piattaforma piccola) offre ai clienti nuova flessibilità e tecnologia di ultima generazione per una maggiore performance, opzioni di lancio più convenienti e la possibilità di quasi duplicare la capacità di carico. Nuova tecnologia Boeing sta accelerando lo sviluppo e i test di nuove tecnologie per offrire efficienza energetica e progressi ambientalmente avanzati ai nostri clienti e comunità in tutto il mondo. Quest’anno Boeing inizierà a utilizzare uno dei suoi aerei 787 per installare e testare tecnologie ambientali avanzate nell’ambito del programma aziendale ecoDemonstrator. Stiamo inoltre aiutando i nostri clienti e le nostre comunità nel mondo, come in Guam e Canada, ad ampliare il loro utilizzo di energie rinnovabili e siamo leader del settore nello sviluppo di fonti per i carburanti sostenibili per l’aviazione. Il volo del futuro I progetti di dimostrazione tecnologica guidati da Boeing, come Phantom Eye, Subsonic Ultra-Green Aircraft Research (SUGAR) e Blended Wing Body si dimostrano promettenti per poter ottenere un volo molto più efficiente, silenzioso e pulito. Phantom Eye, il nostro aereo a pilotaggio remoto alimentato a idrogeno liquido, che rilascia unicamente vapore acqueo nell’atmosfera, ha ricevuto lo stato di velivolo sperimentale, una tappa importante nel percorso verso l’introduzione sul mercato.