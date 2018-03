Boeing: consegna a Lion Air il primo 737 Max 9, vola verso una nuova era

Boeing consegna il primo 737 Max 9. L’aereo entrerà in servizio con Thai Lion Air e la sua capacità aggiuntiva aiuterà la compagnia a lanciare diverse rotte internazionali. ‘Il 737 MAX 9 si adatta perfettamente al nostro business in crescita in Thailandia”, commenta Darsito Hendro Seputro, ceoe Chairman di Thai Lion Air. ‘Il 737 è stato il fulcro del nostro business sin dall’inizio e useremo la sua capacità migliorata per espandere il nostro network e dare inizio a nuove rotte verso il Bangladesh, la Cina e l’India”.

Lion Air Group è il cliente di lancio del MAX 9, oltre ad essere il primo operatore del MAX 8 a entrare in servizio e ha annunciato impegni per 50 MAX 10. Il gruppo ha ordinato altri 200 737 MAX ed è uno dei maggiori operatori del 737. ‘Il gruppo Lion Air è l’esempio perfetto di come la famiglia del 737 MAX fornisca una flotta comune di soluzioni che copre la gamma degli aerei single-aisle”, ha aggiunto Kevin McAllister, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes. ‘Lion Air Group beneficierà non solo del range e delle capacità del MAX, ma anche degli aspetti economici e dell’affidabilità migliori dell’industria”.

Il 737 MAX 9 è progettato per accogliere fino a 220 passeggeri con un range massimo di 3.550 miglia nautiche. Con tre file di sedili in più rispetto al MAX 8, questo aereo garantisce agli operatori una maggiore capienza massimizzando al tempo stesso la redditività dei loro network. La famiglia del 737 MAX è stata progettata per offrire ai clienti prestazioni eccezionali, con costi inferiori per posto a sedere e un range ampliato che consentirà l’apertura di nuove destinazioni nel mercato degli aerei a corridoio singolo.

Ogni giorno, i dipendenti Boeing trovano modi nuovi e innovativi per soddisfare le richieste dei nostri clienti globali. Inoltre sono impegnati nella realizzazione di una leadership ambientale responsabile – sia per quanto riguarda i nostri prodotti, sia per quanto riguarda produzione, consegna e supporto. Alle soglie del nostro secondo secolo di attività, la nostra azienda continua a crescere nei mercati in cui vogliamo essere leader. Lo scorso anno, abbiamo ampliato la nostra moderna famiglia di aerei commerciali a ridotto consumo di carburante con il lancio del 787-10 e del nuovo 777X – che consentono ai passeggeri di volare più lontano con maggiore comodità e garantiscono una riduzione significativa delle emissioni rispetto agli aerei che hanno sostituito. Stiamo inoltre investendo in un futuro più pulito grazie alla nostra attività di ricerca nel campo dei materiali leggeri, aerodinamica avanzata, nuovi carburanti sostenibili e aeromobili ibridi, a energia solare ed elettrici. Tutto ciò garantirà una maggiore efficienza con riduzione o azzeramento delle emissioni di gas serra. Per esempio, il nostro aereo Phantom Eye a pilotaggio remoto e alimentato a idrogeno liquido, che rilascia unicamente vapore acqueo nell’atmosfera, all’inizio di quest’anno è stato promosso allo stato sperimentale – un’importante tappa per l’inserimento di questa possibilità nel mercato. Grazie allo sviluppo di innovazioni tecnologiche che migliorano notevolmente l’efficienza di consumo dei nostri prodotti, abbiamo registrato un aumento dei ricavi e dei profitti di circa il 35% negli ultimi quattro anni e ci siamo assicurati ordini per quasi mezzo trilione di dollari. E all’interno delle nostre fabbriche e uffici continuiamo a incoraggiare miglioramenti nella performance ambientale. Dopo aver raggiunto i nostri primi obiettivi in cinque anni di riduzione assoluta, ora siamo impegnati a realizzare la crescita zero nel consumo di acqua, emissioni di gas serra, rifiuti pericolosi e solidi smaltiti in discarica – anche mentre la nostra azienda continuerà a crescere. Ogni giorno, mentre i dipendenti Boeing esplorano nuovi modi per creare un’azienda più grande e migliore, cerchiamo anche di creare un pianeta migliore – ottimizzando la performance ambientale della nostra società, del nostro settore e delle nostre comunità in tutto il mondo.

Boeing costruisce e consegna gli aerei più moderni e a maggiore efficienza energetica del mondo. Questo rappresenta un enorme valore aggiunto per i nostri clienti nel settore dell’aviazione commerciale e da difesa, grazie alle nuove opportunità di efficienza che permettono di tagliare i costi per il carburante e ridurre le emissioni di gas serra migliorando nel frattempo la performance ambientale del settore aerospaziale. Con il lancio del 777X e del 787-10 nel 2013, Boeing propone la famiglia di aerei a doppio corridoio più efficiente e flessibile del mondo. Prodotti più puliti Boeing costruisce e consegna gli aerei più moderni e a maggiore efficienza energetica del mondo. Il Boeing 787 Dreamliner è l’aereomobile commerciale più moderno ed efficiente nella sua classe, impostando nuovi standard di performance ambientale e di comfort per i passeggeri. Con materiali compositi, motori moderni e un nuovo e innovativo design delle ali, il 787 riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 . La nuovissima famiglia di aerei Boeing a corridoio singolo – 737 MAX 7, 737 MAX 8 e 737 MAX 9 – si baserà sulla popolarità e affidabilità del Next-Generation 737 e offrirà ai clienti un’efficienza energetica insuperata in questo particolare settore. Con ali in materiali compositi e motori GE9X totalmente nuovi, il 777X sarà il più grande e più efficiente jet bimotore al mondo. Il 747-8 vanta un’efficienza del 16% maggiore rispetto al suo predecessore e trasporta più passeggeri e più carico, offrendo più autonomia di distanza con minori emissioni e inquinamento acustico. Boeing sta costruendo inoltre i primi satelliti interamente a propulsione elettrica del mondo. Il progetto interamente a propulsione elettrica dei satelliti 702SP (piattaforma piccola) offre ai clienti nuova flessibilità e tecnologia di ultima generazione per una maggiore performance, opzioni di lancio più convenienti e la possibilità di quasi duplicare la capacità di carico. Nuova tecnologia Boeing sta accelerando lo sviluppo e i test di nuove tecnologie per offrire efficienza energetica e progressi ambientalmente avanzati ai nostri clienti e comunità in tutto il mondo. Quest’anno Boeing inizierà a utilizzare uno dei suoi aerei 787 per installare e testare tecnologie ambientali avanzate nell’ambito del programma aziendale ecoDemonstrator. Stiamo inoltre aiutando i nostri clienti e le nostre comunità nel mondo, come in Guam e Canada, ad ampliare il loro utilizzo di energie rinnovabili e siamo leader del settore nello sviluppo di fonti per i carburanti sostenibili per l’aviazione. Il volo del futuro I progetti di dimostrazione tecnologica guidati da Boeing, come Phantom Eye, Subsonic Ultra-Green Aircraft Research (SUGAR) e Blended Wing Body si dimostrano promettenti per poter ottenere un volo molto più efficiente, silenzioso e pulito. Phantom Eye, il nostro aereo a pilotaggio remoto alimentato a idrogeno liquido, che rilascia unicamente vapore acqueo nell’atmosfera, ha ricevuto lo stato di velivolo sperimentale, una tappa importante nel percorso verso l’introduzione sul mercato.

Basandosi sulla performance dimostrata negli ultimi cinque anni, Boeing si è impegnata a mantenere i livelli del 2012 per quanto riguarda le emissioni di gas serra, utilizzo di acqua e rifiuti solidi fino alla fine del 2017, nonostante la continua crescita della società. Siamo inoltre impegnati nel mantenere il tasso di generazione dei rifiuti pericolosi a un livello non superiore a quello di espansione della nostra azienda. Boeing è alla costante ricerca di opportunità per integrare tecnologie di conservazione dell’energia e materiali sostenibili nei nuovi progetti di costruzione oltre a ridurre la quantità di acqua utilizzata e di rifiuti generati dalle nostre strutture. Attualmente Boeing utilizza fonti di energia rinnovabili e idroelettriche senza carbonio, per quasi la metà del totale del proprio consumo di elettricità. L’energia idroelettrica senza carbonio fornisce oltre l’80% dell’energia per le sedi Boeing di Everett e Seattle nello stato di Washington. La sede di North Charleston, nel South Carolina, è operata al 100% con energia rinnovabile, fornita da 4,05 ettari di pannelli solari posizionati sul tetto dell’edificio destinato all’assemblaggio finale insieme ai crediti di energia rinnovabile acquistati dalla società dei servizi pubblici locale. Il 20% dell’energia utilizzata per operare le sedi Boeing nel sud della California proviene da impianti eolici. Quest’anno Boeing ha vinto il premio 2014 ENERGY STAR® Partner of the Year Sustained Excellence della EPA per la sua leadership nella conservazione dell’energia. A partire dal 2011, Boeing ha vinto ogni anno il premio ENERGY STAR. Boeing imposta tutte le nuove costruzioni e i principali progetti di rinnovamento in modo da rispettare o addirittura superare la classificazione LEED Silver. Oltre il 60% di tutti gli edifici certificati LEED di Boeing ha ricevuto la certificazione di livello Gold. E oltre 50 siti in tutto il mondo, tra cui i principali siti di produzione, sono certificati ISO 14001.

Boeing lavora con organizzazioni, istituzioni, clienti e governi internazionali per ottenere miglioramenti ambientali nel nostro settore e in tutto il mondo. Biocarburante sostenibile per l’aviazione Nell’ambito del nostro impegno principale di proteggere l’ambiente e supportare la crescita di lungo termine dell’aviazione, Boeing è leader del settore per quanto riguarda l’impegno globale per lo sviluppo e la commercializzazione del biocarburante avio sostenibile. Un nuovo carburante jet sostenibile è fondamentale per ridurre le emissioni di anidride carbonica dell’aviazione commerciale, ridurre la dipendenza della nostra industria dai combustibili fossili e raggiungere l’obiettivo di una crescita a zero emissioni dal 2020. Boeing è focalizzata sul biocarburante sostenibile “drop-in”, che può essere integrato direttamente con il carburante tradizionale senza dover apportare modifiche agli aerei, ai motori o alle reti di distribuzione. L’obiettivo di Boeing è che entro il 2016 il biocarburante sostenibile coprirà l’1% della richiesta di carburante jet a livello globale, per un totale di 2.271,25 miliardi di litri. All’inizio del 2014, Boeing ha annunciato di aver identificato una nuova fonte di biocarburante a un prezzo competitivo: il “diesel verde”, un carburante rinnovabile che attualmente viene utilizzato per il trasporto via camion. Boeing sta lavorando con la Federal Aviation Administration americana e altri stakeholder per ottenere l’approvazione all’utilizzo del diesel verde nell’aviazione commerciale. Coinvolgimento del settore Il nostro lavoro include il miglioramento dell’efficienza operativa dell’aviazione commerciale. Per questo chiediamo la creazione di un quadro di riferimento globale relativo alle emissioni per il settore dell’aviazione che può essere raggiunto nel modo migliore tramite l’International Civil Aviation Organization (ICAO) e cerchiamo di aiutare l’industria aerospaziale a soddisfare requisiti in continuo aumento ed espansione e le richieste di informazione in merito all’utilizzo di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenuti nei prodotti o utilizzati nei processi di produzione. Inoltre, i dipendenti e i dirigenti Boeing lavorano con le organizzazioni ambientali internazionali, nazionali e locali in diverse attività di volontariato e professionali. Coinvolgimento dei dipendenti I dipendenti Boeing cercano costantemente di migliorare il modo in cui progettiamo e costruiamo i nostri prodotti, rendendoli anche più efficienti e puliti. Ogni giorno, i dipendenti propongono idee innovative per come migliorare la performance ambientale dei nostri prodotti, catena di fornitura e attività operative. Grazie a migliaia di team di dipendenti, oltre a dozzine di Green Team volontari, i dipendenti Boeing stanno trovando diversi modi per ridurre l’utilizzo di energia e di acqua e la generazione di rifiuti solidi e pericolosi. I dipendenti Boeing inoltre prendono molto sul serio il loro ruolo di guida nella comunità, per rendere i luoghi in cui viviamo e lavoriamo più puliti e migliori per tutti. Nel 2013, oltre 20.000 dipendenti Boeing hanno partecipato a eventi per la Giornata della Terra presso 65 siti Boeing in 14 paesi. Migliorare le comunità in tutto il mondo In qualità di leader ambientale responsabile e impegnato, focalizzato su una crescita globale sana, collaboriamo con istituti di ricerca, clienti, università e governi per risolvere i problemi e creiamo partnership con le comunità locali ponendo enfasi sull’importanza della conservazione e protezione dell’ambiente. Nel 2013 Boeing ha patrocinato quasi 100 progetti in tutto il mondo dedicati all’educazione ambientale, efficienza energetica e attività di conservazione. Per maggiori informazioni su come Boeing sta cercando di migliorare le comunità a livello globale, consultare il nostro Rapporto sulla Responsabilità Sociale d’Impresa.

Agli inizi del nuovo millennio l’aereo si è consolidato come mezzo di trasporto globale, essendo l’unico in grado di collegare in ore, e non giorni, persone e luoghi più o meno lontani. Sempre per via aerea, inoltre, viene trasportato circa il 40% del valore del commercio mondiale. Negli ultimi decenni, il settore aereo è cresciuto a ritmi impressionanti e apparentemente inarrestabili: dal 1960 il numero di passeggeri che volano nei cieli mondiali è cresciuto annualmente di circa il 9%: a oggi, 1,6 miliardi di persone utilizzano l’aereo per lavoro e turismo. Nelle scorse vacanze natalizie un milione e mezzo di passeggeri hanno affollato gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate, e le stime per i prossimi anni ricalcano il medesimo trend. A livello europeo, la proliferazione delle compagnie a basso costo come Ryanair e EasyJet, che permettono di viaggiare tra le maggiori città europee a prezzi bassissimi, l’aumento del numero di passeggeri che volano per affari e la forte crescita della domanda registratasi nei paesi dell’Est Europa hanno imposto al settore ritmi di crescita che prescindono dall’andamento dell’economia e del Pil europeo. Nonostante questo sviluppo possa essere considerato positivamente in un’ottica prettamente economica, la forte crescita del numero di voli che quotidianamente congestionano i cieli europei e mondiali ha però contribuito in maniera sostanziale al surriscaldamento globale. A oggi, il traffico aereo è responsabile di circa il 3,5% dell’inquinamento prodotto dall’uomo; tuttavia, gli esperti affermano che, se non verranno presi seri provvedimenti, entro la metà di questo secolo sarà raggiunta e superata la soglia del 5%. Inoltre, nonostante le previsioni mostrino che le emissioni europee di CO2, grazie alle nuove tecnologie e agli accordi internazionali (Protocollo di Kyoto in primis), diminuiranno in modo lento ma costante, le stime concernenti il settore aereo sottolineano invece che, senza adeguate misure preventive, la quantità di CO2 derivante da tale settore crescerà a ritmi insostenibili, rischiando in tal modo di cancellare parte dei risultati faticosamente ottenuti negli altri settori economici.

E’ facile intuire che gli aerei, poiché bruciano carburante fossile, emettono nell’atmosfera gli stessi agenti inquinanti prodotti dalle automobili. In pochi però sanno che l’aereo è diventato il mezzo di trasporto più inquinante a livello di emissioni di CO2 per passeggero per kilometro, a cui va inoltre sommato l’effetto negativo di altri gas emessi nella combustione di kerosene in alta quota. A titolo esemplificativo, si prenda in considerazione un Airbus A320, l’aereo probabilmente più diffuso tra le linee aeree europee: in linea generale, si può affermare che esso inquini come inquinerebbero tutti i passeggeri presenti sul volo se fossero alla guida di un’auto di medie dimensioni per un tragitto di pari distanza. I consumi di carburante e le conseguenti emissioni di gas serra diventano ancora più significativi nei voli a corto raggio (es. la tratta Milano-Roma), dove alla quantità di CO2 rilasciato in quota si sommano le emissioni causate dalle manovre svolte dall’aereo all’interno degli aeroporti, manovre che rappresentano il momento di maggiore inquinamento in quanto i motori funzionano a livello sub-ottimale. Il problema del crescente inquinamento prodotto dagli aerei non è passato inosservato a livello europeo, e la Commissione europea ha iniziato a cercare possibili soluzioni che permettano di incrociare sostenibilità economica e ambientale in un settore altamente protetto.

Le risposte fornite a livello europeo si fondano su un maggiore finanziamento alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie atte a ridurre le emissioni di agenti inquinanti durante il volo; sull’introduzione del Single European Sky per minimizzare le inefficienze nella gestione degli spazi aerei comunitari e sulla possibilità di accordi bilaterali per la tassazione del carburante bruciato dagli aerei. Attorno all’ultimo punto si sono tuttavia scatenate feroci critiche da parte delle lobby rappresentanti le linee aeree, riluttanti ad abbandonare i loro storici privilegi consistenti nella totale esenzione da qualsivoglia tassa o imposta sul kerosene, unico combustibile utilizzabile dagli aerei. Il settore aereo che, per la sua importanza strategica (la maggior parte delle compagnie di bandiera sono ancora in mano ai singoli stati) ed economica, è possibile considerare off-limits per quanto riguarda l’imposizione di limitazioni e vincoli, ha tuttavia recentemente dovuto cedere alle pressioni provenienti dalla crescente attenzione rivolta alle tematiche ambientali. Dopo più di due anni di contrattazioni la Commissione europea ha infatti votato lo scorso dicembre una direttiva che propone l’inclusione del settore aereo nel sistema europeo di emission trading (EU-ETS) a partire dal 2011, includendo per il primo anno solo i voli intra-europei, ed estendendo, a partire dall’anno successivo, la copertura a tutti i voli che “atterreranno in” o “decolleranno da” un aeroporto europeo. L’EU-ETS è un accordo stipulato tra gli stati membri dell’Unione europea che richiede, alle aziende appartenenti ai settori più inquinanti, di limitare le loro emissioni di gas serra ai livelli fissati per i periodi 2005-2007 e 2008-2012. Oltre all’imposizione di limiti di emissione, il sistema prevede che le installazioni incluse abbiano la possibilità di colmare un eventuale deficit di permessi di emissione acquistandoli sul mercato regolamentato, come accade per i più classici strumenti finanziari.

Lo scopo del sistema è quello di garantire ai settori coinvolti una crescita ecologicamente sostenibile, incentivandoli ad adottare comportamenti atti a ridurre le emissioni di gas serra, ma consentendo ampia discrezionalità nella scelta dei metodi da utilizzare e garantendo ai partecipanti ampi margini di manovra. Nonostante l’inclusione del settore aereo nello schema di emission trading sia stata accolta favorevolmente da tutti gli interessati (linee aeree in testa), essa non può e non deve essere considerata come la cura a tutti i problemi legati all’inquinamento prodotto da un settore in continua crescita e dalla labile normativa ambientale. La direttiva votata dalla Commissione europea presenta infatti delle importanti lacune che rischiano, se non eliminate, di minare in partenza l’efficacia dell’iniziativa. In particolare, è stato ampiamente criticato il metodo scelto per la distribuzione dei permessi di emissione che, seppur distribuiti a livello comunitario al fine di evitare distorsioni competitive, ne prevede una distribuzione prettamente gratuita. Inoltre, il numero totale di permessi che verranno distribuiti verrà calcolato mirando alla stabilizzazione delle emissioni ai livelli del triennio 2004-2006 e non alla riduzione sotto i livelli del 1990, come è invece accaduto per gli altri settori partecipanti all’emission trading. Il cambiamento climatico che sta colpendo il nostro pianeta da alcuni decenni è ormai una realtà innegabile e dovrebbe essere tenuto in considerazione in ogni decisione d’impresa, poiché uno sviluppo economico cieco e irresponsabile causerebbe nel medio e nel lungo periodo costi sociali esorbitanti. Il settore aereo, al momento solo marginalmente responsabile dei danni causati dall’attività umana, potrebbe invece, nel prossimo futuro, ricoprire un ruolo centrale se non verranno prese in tempi brevi contromisure atte a limitarne le emissioni di gas serra. Tali misure non dovranno necessariamente coinvolgere tasse e imposte indiscriminate, ma dovrebbero incentivare gli attori coinvolti (linee aeree e gestori aeroportuali in primis) a ridurre le emissioni in modo economicamente vantaggioso, con l’obiettivo di introdurre la logica ambientale nelle scelte strategiche aziendali.