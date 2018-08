Bolletta da 12 mila euro. Famiglia rischia un malore, poi le scuse

Una brutta disavventura quella capitata ad una famiglia di Ripi nel Frusinate, la quale pare che abbia ricevuto una fattura davvero da capogiro. Ma cerchiamo di capire che cosa effettivamente sia accaduto a questa famiglia di Ripi in provincia di Frosinone e si è vista arrivare a casa una fattura dell’Acea per il servizio idrico di quasi €12000 e nello specifico 11.807,78 euro. Dopo aver aperto quella busta con dentro la fattura dall’importo davvero record sembra che i coniugi abbiano davvero rischiato di svenire per un malore e per questo motivo hanno immediatamente cercato di capire dove fosse il guaio.

Dopo i primi minuti di shock, la famiglia residente nella zona di Colle Castagno poi si è rivolta all‘Associazione dei consumatori codici per cercare di capire dove fosse il problema e se soprattutto si poteva evitare di pagare la fattura. Senza perdere un attimo dunque alla famiglia pare si sia recata presso gli uffici di via Brighindi dell’associazione codici che ha immediatamente preso in carico la questione ed ha chiesto spiegazioni al gestore del servizio idrico.

Massima disponibilità da parte dell’Associazione e soprattutto anche da parte del gestore del servizio idrico e nello specifico il presidente provinciale e Giammarco Florenzani ed il responsabile del settore idrico Angelo Terrinoni, pare abbiano ottenuto un sopralluogo da parte dei tecnici di Acea ed anche la sostituzione del contatore dell’utenza.

È risultato Dunque che il contatore della famiglia in questione non funzionasse in modo corretto perché pare girasse più veloce del dovuto ed è stato proprio per questo motivo che è stato rilevato un consumo non veritiero e superiore di gran lunga a quello effettivo. È stato così installato un nuovo contatore e la prova ha dato i suoi frutti ovvero ha dato ragione all’associazione Codici ed anche alla famiglia. Acea ha così provveduto ad annullare la fattura da € 12.000 emettendone una nuova con l’importo corretto.