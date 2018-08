Bolletta da 12 mila euro. Intera famiglia rischia un malore, ecco tutta la storia

Una brutta disavventura quella capitata ad una famiglia di Ripi nel Frusinate, la quale pare che abbia ricevuto una fattura davvero da capogiro. Ma cerchiamo di capire che cosa effettivamente sia accaduto a questa famiglia di Ripi in provincia di Frosinone e si è vista arrivare a casa una fattura dell’Acea per il servizio idrico di quasi €12000 e nello specifico 11.807,78 euro. Dopo aver aperto quella busta con dentro la fattura dall’importo davvero record sembra che i coniugi abbiano davvero rischiato di svenire per un malore e per questo motivo hanno immediatamente cercato di capire dove fosse il guaio.

Dopo i primi minuti di shock, la famiglia residente nella zona di Colle Castagno poi si è rivolta all‘Associazione dei consumatori codici per cercare di capire dove fosse il problema e se soprattutto si poteva evitare di pagare la fattura. Senza perdere un attimo dunque alla famiglia pare si sia recata presso gli uffici di via Brighindi dell’associazione codici che ha immediatamente preso in carico la questione ed ha chiesto spiegazioni al gestore del servizio idrico.

Massima disponibilità da parte dell’Associazione e soprattutto anche da parte del gestore del servizio idrico e nello specifico il presidente provinciale e Giammarco Florenzani ed il responsabile del settore idrico Angelo Terrinoni, pare abbiano ottenuto un sopralluogo da parte dei tecnici di Acea ed anche la sostituzione del contatore dell’utenza.

È risultato Dunque che il contatore della famiglia in questione non funzionasse in modo corretto perché pare girasse più veloce del dovuto ed è stato proprio per questo motivo che è stato rilevato un consumo non veritiero e superiore di gran lunga a quello effettivo. È stato così installato un nuovo contatore e la prova ha dato i suoi frutti ovvero ha dato ragione all’associazione Codici ed anche alla famiglia. Acea ha così provveduto ad annullare la fattura da € 12.000 emettendone una nuova con l’importo corretto.

Bollette, nuova stangata su gas e luce: aumento annuo di 117 euro a famiglia

Nuovi rincari sono attesi a partire dal prossimo mese di aqgosto per luce e gas. Da quanto è emerso Purtroppo la spesa per una famiglia tipo aumenterà’ del 6, 5% Per quanto riguarda l’energia elettrica e del 8,2% per il gas naturale, in controtendenza rispetto ai ribassi piuttosto forti avvenuti nel secondo trimestre del 2018. È questa la notizia annunciata dall’autorità per l’energia che ha precisato come a pesare sul rincaro saranno le tensioni internazionali e l’aumento del prezzo del petrolio. Il fatto che le bollette incrementeranno a livello di importo farà sì che la famiglia tipo si troverà pagare su base annuo 33,5 euro in più per la luce è 83,5 euro per il gas per un totale di €117.

Questa è la stima che è stata è fatta dall’ Unione Nazionale consumatori. “Per il gas l’impatto sulla spesa per i clienti domestici risulta meno significativo in considerazione dei bassissimi consumi del periodo estivo“, scrive sempre l’Autorità. Secondo quanto riferisce l’associazione questa sembra essere una vera e propria speculazione anche se gli aumenti in gran parte dipendono dal petrolio, Ma si tratta di rialzi davvero assurdi.

” Ci si interroga se questo balzo spropositato non sia un tentativo di far sloggiare in anticipo le famiglie dal mercato di maggior tutela in previsione della sua fine, prevista tra un anno esatto”, è questo quanto fatto sapere ancora dall’Associazione in una nota diffusa proprio nelle scorse ore. “Per il gas l’impatto sulla spesa per i clienti domestici risulta meno significativo in considerazione dei bassissimi consumi del periodo estivo“, scrive sempre l’Autorità.

“Una speculazione bella e buona. Anche se gli aumenti in gran parte dipendono dal petrolio, si tratta di rialzi assurdi“, afferma invece Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. “Ci si interroga se questo balzo spropositato non sia un tentativo di far sloggiare in anticipo le famiglie dal mercato di maggior tutela in previsione della sua fine, prevista tra un anno esatto”, conclude Vignola. “Dal primo luglio, con le nuove tariffe per luce e gas, la spesa per l’elettricità (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018) sarà di 537 euro, con una variazione del +4,8% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017), corrispondente a un aumento di circa 24 euro/anno”, è questo quanto si i legge nella nota dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Le tariffe tornano a crescere e questo è quanto fatto sapere da Cgia di Mestre, secondo cui nel 2017 si sarebbe invertita la tendenza al ribasso dei due anni precedenti. Proprio ad eccezione dei servizi telefonici tutte le altre nuove voce analizzate dall’ufficio studi sono aumentate e si parla dei trasporti ferroviari che sarebbero aumentati addirittura del 7,3%, dell’acqua in cui aumenti corrispondono al 5,3%. Ma non Finisce qui, perché i servizi portali sarebbero aumentati del 4,5%, l’energia elettrica del 3,8 per cento, il gas del 2 per cento, i pedaggi dell’1 per cento, i taxi dello 0,6 per cento, i rifiuti dello 0,5 per cento e i trasporti urbani dello 0,2 per cento.”L’effetto combinato di queste due situazioni ha avuto un impatto economico molto negativo sui bilanci di famiglie e imprese“, è questo quanto spiegato dal coordinatore dell’ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo.

“Per quanto concerne la tariffa dell’acqua è necessario fare una precisazione. E’ vero che gli aumenti che si sono registrati in Italia negli ultimi anni sono stati molto importanti, tuttavia va ricordato che il prezzo medio al metro cubo a Roma, pari a 1,63 dollari, è nettamente inferiore a tutte le tariffe medie applicate nelle principali capitali europee”, sottolineano dalla Cgia. Secondo la Cgia però gli aumenti non avrebbero nulla a che vedere con l’escalation che si è verificata negli ultimi 10 anni e se il costo della vita tra il 2007 e il 2017 è cresciuto di quasi il 15% l’acqua assegnato un +90 per cento, i biglietti ferroviari un +46,4 per cento, i servizi postali un + 45,4 per cento, rifiuti e pedaggi/parcheggi entrambi del 40 per cento”.

Ma a cosa sarebbero effettivamente dovuti Questi aumenti così significativi? Sempre secondo quanto riferito da Cgia sembra che il blocco delle tasse locali imposto dal governo negli ultimi anni, abbia spinto molti enti locali a fare cassa con le proprio multiutility attraverso il ritocco e delle tariffe amministrate.“Il rincaro delle materie prime avvenuto nell’ultimo anno, in particolar modo dei prodotti petroliferi ha riacceso i prezzi di una buona parte delle principali tariffe pubbliche. Non va nemmeno dimenticato che il blocco delle tasse locali imposto dal Governo in questi ultimi anni ha spinto molti enti locali a far cassa con le proprie multiutility, attraverso il ritocco all’insù delle tariffe amministrate. Come dimostrano i dati, l’effetto combinato di queste due operazioni ha avuto un impatto economico molto negativo sui bilanci di famiglie e imprese”, segnala il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo.

In confronto al resto d’Europa, le tariffe riguardanti l’talia sono più basse rispetto ai partner europei. In Italia l’acqua costa in media 1,63 al metro cubo, nettamente meno di Francia o Olanda. Lo stesso discorso vale per l’energia elettrica che è molto più economica che in Germania o Spagna. Riguardo i prezzi dei mezzi di trasporto, in Italia è sicuramente più conveniente almeno in termini di prezzo. Il costo del biglietto di bus, tram e metropolitana di sola andata per una tratta di circa 10 chilometri è il più basso in assoluto.