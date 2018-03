Bollette luce e gas, dal 1 Aprile arriva il maxi calo

L’Arera nella giornata di ieri ha comunicato un forte calo per le bollette del gas naturale e dell’Elettricità a partire dal prossimo mese di aprile e che dunque riguarderà il secondo trimestre del 2018. Stando a quanto riferito, Comunque dal prossimo primo Aprile per la famiglia tipo il risparmio Però sarà davvero sensibile. Secondo quanto diffuso, dall’autorità dell’energia dal 1 Aprile per la famiglia tipo il costo dell’Elettricità diminuirà del 8% e quella del gas del meno 5,7%. L’autorità spiega queste relazioni sono determinate dal Calo Delle quotazioni sui mercati all’ingrosso. Riguardo l’elettricità al lordo delle tasse, la famiglia tipo nell’anno corrente compreso dunque tra il primo luglio 2017 al 30 giugno 2018 spenderà circa 533,73 euro con una variazione delle più 5,6% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente pari a €28 l’anno in più. Per la bolletta del gas, la spesa sarà invece di circa €1042 con una variazione del +1,3%, corrispondente a circa 13 euro l’anno.

“Apprezziamo le diminuzioni in arrivo ma desta forte preoccupazione l’incidenza eccessiva sull’elettricità degli oneri di sistema che conoscono un nuovo aumento del +1,1% dovuto al rafforzamento delle agevolazioni per le industrie energivore. Si tratta di vere e proprie tasse occulte che si annidano all’interno delle bollette. Nonostante le nostre instancabili denunce, infatti, i cittadini continuano a pagare in bolletta i famigerati oneri di sistema per la dismissione delle centrali nucleari, per le agevolazioni alle imprese energivore, per i regimi tariffari speciali a favore delle ferrovie, per gli incentivi alle fronti rinnovabili“, afferma Emilio Viafora, presidente della Federconsumatori.

Il cavo dell’Elettricità risulta essere fortemente legato all’andamento dei prezzi all’ingrosso che secondo la stima registreranno forte calo In questo trimestre.Riguardo il gas invece si registrano consumi e quotazioni in riduzione a livello europeo con un conseguente calo dei prezzi all’ingrosso nel nostro paese. Per quanto riguarda invece la riduzione del prezzo dell’energia elettrica per la famiglia tipo questa è legata al calo dei costi di approvvigionamento che viene controbilanciato in parte dall’ aumento del + 1. 1 % degli oneri di sistema e per il gas naturale invece si registra un forte calo della componente Cmem relativa ai costi di approvvigionamento e per la componente relativa al servizio di trasporto Qt.

Dunque, secondo quanto comunicato dall’autorità a partire dal prossimo 1 aprile il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 18, €0,98 è di euro per kilowattora e tasse incluse. Intervenuto anche il Codacons che ha sottolineato come si tratta effettivamente di una riduzione delle tariffe luce e gas cui fa da contraltare un pesante rincaro della trattazione e quindi se dal lato scende il prezzo dell’energia, dall’altro aumenta la pressione fiscale sulle bollette degli italiani. E’ questo quanto dichiarato dal Presidente Carlo Rienzi. “Per l’elettricità, infatti, a partire dall’1 aprile 2018 la tassazione raggiunge il 35,78% di ogni singola bolletta, con gli oneri di sistema che volano al 22,44%. Va ancora peggio per il gas, per il quale gli italiani pagano il 42,5% di imposte e oneri su ogni singola bolletta”, aggiunge Rienzi.