Bollette luce non pagate: quali oneri a carico degli utenti in regola

Alcuni operatori si sono lamentati della onerosità di queste fideiussioni, che erano a discrezione del distributore, pertanto se quest’ultimo decideva di far saltare il venditore (utente della rete) chiedendogli di saldare la morosità, il venditore “saltava”. In quali casi e quali oneri si dovranno pagare nello specifico? Tuttavia, recenti pronunce della giustizia amministrativa, sottolinea l’Area, pongono in capo gli oneri di sistema esclusivamente agli utenti finali e non alle imprese di vendita. La stessa cosa vale per il gas: battersi contro la macchina della burocrazia può essere molto dura. La morosità è ricaricata nei servizi di trasporto, con una quota calcolata facendo riferimento a morosità generate tra il 2015 e il 2016 nel libero mercato e nel Centro-Sud, meccanismo peraltro già adottato nel servizio idrico.

Cara Angela, la vogliamo tranquillizzare: sulle bollette che sono arrivate o che stanno per arrivare non troverà nessun addebito per coprire le morosità altrui. Attualmente è stimato in un miliardo di euro l’insoluto totale derivante da queste bollette non pagate.

Di fatto il timore è più legato alla disincentivazione di una corretta riscossione della morosità da parte del venditore. Ricordiamo che le bollette dell’energia elettrica già ad inizio anno, come annunciato dall’Autorità, hanno registrato un incremento superiore al 5 per cento a causa di numerosi fattori che hanno comportato una sostanziale modifica delle condizioni di mercato. Da qui la delibera 50/2018/R/eel dell’ARERA che ha valenza retroattiva da gennaio 2016.

Dopo questa bella pseudo-novità che per il consumatore è assodata dichiara Luigi Gabriele Affari istituzionali Codici, ne sta arrivando un’altra, sulla base della consultazione 52/2018/R/eel sul “meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi e altrimenti non recuperabili, applicabile agli utenti del servizio di trasporto di energia elettrica”, ancora in consultazione fino al 26 febbraio. La morosità che in questo caso finirà in bollettasarà quella lasciata dagli utenti.

Presentata una mozione dai Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Sergio Berlato e Massimiliano Barison, perchè la Giunta regionale intervenga presso il Governo nazionale affinché l’Autorità dell’Energia non faccia pagare i debiti dei morosi a chi è in regola con i pagamenti delle bollette.