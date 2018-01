Bollette, polemiche sui rincari dopo il ritorno alla fatturazione mensile

Come si legge nella denuncia dell’associazione, “che per prima in Italia si è attivata per denunciare la fatturazione a 28 giorni e i rincari annunciati di recente dalle compagnie telefoniche: Tim e Vodafone, pur tornando alla fatturazione mensile, hanno confermato l’aumento delle tariffe“.

“Far presupporre che nulla cambia e che si tratta di una semplice modifica tecnica legata ad un cambio della legge può indurre il consumatore in errore, falsando il suo comportamento economico, facendogli prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso: restare abbonato a quella società invece che recedere e passare ad altro operatore – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori -“. Ai rispettivi clienti stanno arrivando comunicazioni via sms: il costo annuale a loro carico resterà invariato, dunque la spesa totale in un anno (+8,6%) non diminuirà. Quindi le bollette mensili saranno maggiorate dell’8,6%, l’esatto importo del “mese aggiuntivo”. E molti utenti sono delusi e arrabbiati.

Precisiamo: il divieto di tariffare a 28 giorni era stato imposto già dall’Agenzia delle Comunicazioni riguardante la sola telefonia fissa, considerata un servizio indispensabile e perciò meritevole di maggior tutela; invece la legge di bilancio non fa distinzioni e perciò l’obbligo di tornare al mese vero, e non di 28 giorni, riguarderà anche i contratti di telefonia mobile (e le connessioni a Internet nelle due modalità). In particolare Tim varierà di poco i minuti e i giga a disposizione, Vodafone e Fastweb hanno comunicato il ritorno agli addebiti mensili mantenendo la spesa invariata, mentre Wind e Tre pur comunicando il ritorno alla fatturazione mensile ancora non hanno specificato in concreto ai clienti cosa cambierà in termini economici. In realtà, però, i clienti pagheranno sempre la stessa cifra, come accade ora con le tariffe ogni 28 giorni.

“Questi comportamenti sono pratiche commerciali scorrette“, spiega Alessandro Mostaccio, segretario generale MC“, “non rispettano il diritto dei consumatori alla trasparenza, correttezza e equità nei rapporti contrattuali. Ci sono state anche reazioni di politici e speriamo che questi si facciano sentire (siamo sotto elezioni).

Se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo delle rimodulazioni Vodafone con il ritorno alla fatturazione mensile, questo riguarda ad esempio servizi aggiuntivi come Vodafone Exclusive.

Per i parlamentari Alessia Morani, Simona Malpezzi, Stefano Esposito e Alessia Rotta le compagnie telefoniche starebbero facendo cartello per provare a giustificare un aumento delle tariffe dell’8,6% che avevano mascherato con le fatture a 4 settimane.