Bollette telefoniche, Antitrust ribadisce stop a rincari

Stop ai rialzi delle bollette telefoniche. L’Antitrust ha confermato, nella riunione dello scorso mercoledì, le misure cautelari adottate in via d’urgenza lo scorso 21 marzo nell’ambito dell’istruttoria avviata a febbraio per accertare una eventuale intesa restrittiva della concorrenza tra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre.

L’Agcm ricorda come i principali operatori dinanzi al nuovo obbligo di fatturazione mensile “avrebbero comunicato, quasi contestualmente, ai propri clienti che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile anziché su quattro settimane, prevedendo, al contempo, una variazione in aumento del canone mensile per distribuire la spesa annuale complessiva su 12 mesi, invece che 13”.

Con le misure decise dall’Agcm “gli operatori devono sospendere l’attuazione del repricing oggetto dell’intesa contestata e definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti”.

Per il TAR del Lazio per la fatturazione mensile delle bollette telefoniche e non quello da 28 giorni è questa la decisione arrivata dai giudici della terza sezione del tribunale amministrativo i cui giudici pare abbiano respinto i ricorsi proposti da Wind 3, Fastweb, assotelecomunicazioni ed Eolo e Poste Mobili. I giudici del TAR del Lazio Dunque hanno respinto il ricorso dell’Asstel e delle singole società dei telefoni (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Eolo) contro la delibera 121 del garante per le comunicazioni. La delibera del 24 marzo del 2017 ha indicato nella fatturazione mensile il modello virtuoso al quale le società della telefonia avrebbero dovuto uniformarsi già a partire dal mese di giugno del 2017.

Sulla base di questa delibera Dunque, il garante pare abbia inflitto a Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb una sanzione da circa 1 milione 160 mila euro. Con un distinto provvedimento Il TAR del Lazio ha sospeso il meccanismo di rimborso ai clienti che era stato previsto sempre dalla stessa delibera del garante di dicembre del 2017. I clienti avrebbero dovuto essere indennizzati nella prima bolletta corretta nella prima fattura che risusciterà la cadenza mensile e la restituzione doveva essere commisurata le giornate che i clienti hanno pagato in più per colpa della fatturazione ogni 28 giorni da una data precisa, ovvero il 23 giugno del 2017.

Dunque, le sentenze di ieri confermano la legittimità del garante per le comunicazioni che ha indicato nella fatturazione solare quella da seguire e quella a cui la società telefonica avrebbe dovuto uniformarsi già dal mese di giugno del 2017. Il primo a commentare è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale consumatori che in una nota ha commentato così la decisione del TAR del Lazio: “Le scuse stanno a zero. Ora che viene confermata la bontà delle delibera dell’Autorità delle comunicazioni del 15 marzo, non ci sono più scusanti per le compagnie telefoniche ed i consumatori vanno immediatamente risarciti con le modalità già fissate dall’Authority nelle delibere del 19 dicembre”.

“Ora vanno stornati gli importi che le compagnie hanno indebitamente incassato a partire dal 23 giugno 2017, data di entrata in vigore della delibera di marzo” conclude Dona. “Dopo la decisione del Tar che sancisce l’illegittimità delle fatturazioni telefoniche a 20 giorni, “le compagnie telefoniche devono restituire fino all’ultimo euro quanto hanno illegittimamente percepito inviando bollette ogni 28 giorni”, è questo quanto si legge in una nota firmata dal Presidente del Codacons Carlo Rienzi. Secondo quanto riferisce l’Associazione dei Consumatori adesso si attende una pronuncia della Agcom chiamata assieme all’antitrust per pronunciarsi su una denuncia in cui si chiede di intervenire contro gli aumenti delle tariffe praticate agli utenti che scatteranno il prossimo aprile.

Stop agli aumenti delle bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l’arrivo dell’obbligo della fatturazione mensile. Una “sospensione cautelare” dei rialzi decisa dall’Antitrust dopo il caso delle bollette a 28 giorni, su cui l’Agcom si è già espressa, tanto da stabilire le modalità di rimborso per i clienti. L’Autorità per la concorrenza ha avviato un’istruttoria nel febbraio scorso per verificare l’esistenza di un’intesa fra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la quale, tramite Asstel, avrebbero coordinato la propria strategia commerciale portando a rialzi di importo simile dopo l’imposizione della fatturazione mensile. Per questo, il Garante ha intimato agli operatori di “definire la propria offerta in modo autonomo”.

IL CASO – A fine gennaio i consumatori hanno denunciato aumenti in bolletta generalizzati fra gli operatori dell’ordine dell’8,6%, verificatosi dopo lo stop alla fatturazione a 28 giorni. In seguito a tale denuncia, l’Autorità Antitrust ha avviato un provvedimento per verificare la sussistenza di un’intesa fra gli operatori e la documentazione acquisita durante le ispezioni sembrerebbe confermare l’ipotesi secondo la quale le parti avrebbero comunicato ai propri clienti, quasi contestualmente, che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile e non più su quattro settimane.

Nello stesso momento, però, gli operatori hanno previsto un rialzo del canone mensile per distribuire la spesa annuale complessiva su 12 mesi, invece che su 13. Pertanto, spiega il Garante, “al fine di evitare il prodursi, nelle more della conclusione del procedimento, di un danno grave e irreparabile per la concorrenza e, in ultima istanza, per i consumatori, l’Autorità ha adottato misure cautelari urgenti intimando agli operatori di sospendere l’attuazione dell’intesa oggetto di indagine e di definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti”.

Solo in tempi relativamente recenti il legislatore italiano ha dedicato una specifica attenzione al tema della protezione del consumatore e dell’utente di servizi pubblici a carattere imprenditoriale. Fino a qualche decennio fa, infatti, il nostro ordinamento giuridico era caratterizzato da un vero e proprio «deserto normativo» in materia. Una forte spinta verso l’emersione di una disciplina consumeristica è provenuta dal legislatore europeo, il quale, a partire dagli anni Settanta del Secolo scorso, ha cominciato a muovere i primi passi verso la costruzione di un castello programmatico di riforme, volte specificamente alla promozione degli interessi dei cittadini-consumatori, soggetti consapevoli e razionali in grado di collaborare al corretto funzionamento del mercato, ma svantaggiati da asimmetrie informative idonee a limitarne la libertà di scelta .

Nell’obiettivo di integrazione del mercato unico, la politica europea in materia si è nel corso degli anni tradotta in una serie di interventi capillari a tutela di detta categoria di soggetti – relativamente ai profili risarcitori, contrattuali ed informativi intercorrenti tra questi ultimi e gli operatori economici – contribuendo alla introduzione, nel contesto nazionale, di un vero e proprio “diritto dei consumatori”, disciplina oggi interamente contenuta nel codice del consumo che – come si vedrà nel prosieguo – affianca agli strumenti privatistici di tutela contrattuale anche mezzi di tutela di natura pubblicistica . Occorre, al contempo, rilevare che il periodo a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 del Novecento si caratterizza, altresì, per il progressivo abbandono di un modello di “Stato imprenditore” – il quale prevede (e aveva previsto fino a quel momento, in particolare in Italia) una forte e diretta “presenza pubblica” in svariati settori dell’economia – e l’affermarsi del c.d. “Stato regolatore”, che prospetta il graduale ritiro dello Stato dai mercati e l’istituzione di organismi ad hoc, cui affidare la “cura” di specifici settori, ovvero assegnare rilevanti poteri di enforcement, tesi a contrastare lo sviluppo di fenomeni anticoncorrenziali costituenti i cosiddetti “fallimenti del mercato”. È in tale contesto che cominciano a maturare e svilupparsi politiche (di stampo e di natura pubblicistica) volte a predisporre un sistema di protezione per il cittadino che, in forza delle segnalate trasformazioni, si avvia a dismettere la veste di mero destinatario passivo di prestazioni erogate dallo Stato, per assumere quella di utente, parte (debole) di un rapporto giuridico del tutto peculiare, intercorrente tra soggetti privati ma «mediato da un’autorità pubblica, dotata di una potestà autoritativa di parziale determinazione del contenuto delle prestazioni» . I primi tentativi di messa a punto di strumenti a tutela degli utenti sono da ricondursi, da un lato, all’introduzione nell’ordinamento della Carta dei servizi , istituto volto al riconoscimento di una serie di diritti degli utenti dei servizi pubblici nei confronti degli erogatori di detti servizi (rivelatosi, tuttavia, alla prova dei fatti, non particolarmente incisivo); dall’altro, dall’istituzione delle due Autorità di regolazione dei “servizi di pubblica utilità”, l’una preposta al settore dell’energia elettrica e del gas (oggi Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico – Aeegsi), l’altra a quello delle telecomunicazioni (Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni-Agcom) . Tra le finalità che il legislatore espressamente assegna a dette Autorità vi sono la promozione della concorrenza e dell’efficienza del settore dei servizi di pubblica utilità, il raggiungimento di livelli di qualità nei servizi medesimi, la definizione di un sistema tariffario certo e trasparente, nonché lo sviluppo di forme di tutela in favore di utenti e consumatori nel rispetto «della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo» 8. In tali settori la presenza “pubblica” (nelle forme di un’Autorità di regolazione all’uopo istituita) si pone come necessaria in ragione delle particolari caratteristiche strutturali dei settori medesimi, nei quali la presenza di infrastrutture (indispensabili per lo svolgimento dei servizi e delle attività economiche), non replicabili se non a costi proibitivi, crea le condizioni per un monopolio naturale , atteso che il semplice venir meno del monopolio e l’apertura alla concorrenza del settore non garantisce che quest’ultima possa svilupparsi concretamente.

In Italia, la cultura della concorrenza ha attecchito assai tardi. Non a caso il nostro é stato il penultimo paese della Comunità Europea a darsi, cent’anni tondi dopo lo Sherman Act americano, una legge antitrust. Si tratta di un deficit che sarebbe improprio imputare esclusivamente all’ ispirazione corporativa della costituzione economica del fascismo. Certo, nel codice del 1942 qualunque accordo di cartello è ammesso solo che fra le parti vi siano “patti chiari” sull’oggetto e sulla dimensione territoriale dell’intesa restrittiva della concorrenza (art. 2596 c.c.). E solo in capo al monopolista di diritto sono previsti obblighi di contrattare senza operare discriminazioni (art. 2597).

(Peraltro, un germe di pur dirigistica sensibilità antitrust è rinvenibile nella norma — art. 2618 — che prevedeva una approvazione governativa sui contratti consortili “tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati”). Come si diceva, sarebbe improprio, o meglio: parziale, imputare quel deficit alla cultura del corporativismo.Gli stessi costituenti repubblicani non seppero andare oltre la affermazione “disarmata” del principio di libertà di iniziativa economica, e quindi, implicitamente, della sua rifrazione pluralista (la parola “concorrenza” non è rinvenibile nella Carta fondamentale). Libertà comunque disarmata,appunto, rispetto a comportamenti, negoziali e no, che possano minacciare la fisionomia concorrenziale dei mercati. La stessa norma relativa a situazioni monopolistiche rilevanti per l’interesse generale (art. 43) prevede la nazionalizzazione o “socializzazione” delle medesime: non la loro conversione a regime concorrenziale, non la loro “liberalizzazione”. Si trattò di una scelta normativa che fu condivisa, si noti, anche dai costituenti liberali.

Anzi: proprio il loro campione, Luigi Einaudi, aveva proposto di scrivere: “la legge non è strumento di formazione di monopoli economici; ove questi esistano li sottopone a pubblico controllo a mezzo di amministrazione pubblica delegata o diretta” (Resoconti Assemblea Costituente, pag. 3939; corsivo mio). Non stupisce dunque che, in un siffatto humus, i diversi progetti di una legge a difesa della concorrenza susseguitisi nel dopoguerra — i più evoluti e insieme autorevoli dei quali erano ispirati ad una cultura liberal-democratica di stampo anglosassone (una cultura,si diceva allora, di marca “azionista”, alla quale le forze politiche e sociali dominanti nel paese guardavano con sufficienza anche per il suo ridotto sèguito numerico: era vero:ed è vero ancora oggi, purtroppo) — non videro la luce del consenso parlamentare. Quel “fallimento” fu essenzialmente dovuto –- mi limito alle motivazioni nobili – alla preoccupazione di non ostacolare l’irrobustimento delle strutture della nostra economia,tradizionalmente caratterizzata dalla massiccia prevalenza di imprese di medie e piccole (e piccolissime) 2 dimensioni. Una preoccupazione riflessa, fra l’altro, in una politica tributaria di forte agevolazione delle fusioni e, soprattutto, in una più ampia politica industriale che, attraverso lo strumento delle Partecipazioni statali, puntava al rapido sviluppo di industrie di grandi dimensioni.

La tiepidezza verso una severa normativa antitrust corrispose quindi, nelle parole di Giuliano Amato (Il governo dell’industria in Italia, Bologna, 1972, 257 ss.) ad una “logica abbastanza naturale per un Paese industrialmente debole come il nostro”. E la volontà politica di non confliggere con la grande industria privata, imponendo vincoli e limiti per se sgraditi, fece il resto (cfr.ancora Amato, op.cit., 44 s.). Il ritardo dell’Italia nel dotarsi di una moderna legge a difesa della concorrenza, ispirata ai principi del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non poteva essere adeguatamente compensato da una pur meritoria, ma necessariamente parziale ed “incerta”, opera di supplenza svolta per anni dalla nostra giurisprudenza, attraverso l’ applicazione diretta delle norme del Trattato anche ad accordi e comportamenti circoscritti al mercato italiano. La logica stessa della costruzione comunitaria reclamava, anche e particolarmente nel settore della concorrenza, una esplicita omogeneità fondamentale delle normative nazionali. E così la svolta adeguatrice, tanto a lungo osteggiata fra le mura domestiche, maturò per la pressione della Comunità. (In questo,come nel campo delle normative a protezione dei consumatori, si evidenzia come tutto,ma proprio tutto il “nuovo” del nostro ordinamento è frutto di importazione dalla Comunità Europea). Peraltro, a compenso del ritardo, l’imprint europeo della legge 287/90 é di tutta evidenza: salvo che per una nota di protezionismo nazionale (art. 25), nonché per lo speciale regime autorizzatorio, disposto per il settore bancario, e introdotto nella legge antitrust (cfr. il nuovo comma 5 bis dell’art.20) . con Dlgs 29 dicembre 2006,n. 303.

Regime che investe vuoi le intese, e qui per “esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti” , vuoi le concentrazioni , e qui per esigenze di “stabilità” ( chi si rivede!). Nell’un caso come nell’altro, secondo detto nuovo regime (che non trova alcuna corrispondenza a livello comunitario), operazioni altrimenti vietate sono autorizzabili “ su richiesta della Banca d’Italia” nei limiti in cui le restrizioni della concorrenza che determinano risultino strettamente necessarie al perseguimento delle finalita’ indicate( art. cit., co.5 ter). In particolare, e al di là di specifici profili tecnico-giuridici,sui quali ci intratterremo brevemente poco più innanzi, quell’impronta europea é riflessa, anzitutto, in due lineamenti caratterizzanti la fisionomia “costitituzionale” dell’antitrust europeo. Mi riferisco in particolare: a) alla sovraordinazione della difesa della fisionomia concorrenziale del mercato rispetto al valore, peraltro riconosciuto, della generazione di efficienze (anche “pro-consumatore”) conseguenti ad operazioni e pratiche di significativa carica “monopolistica” – valutata, 3 quest’ultima, con diverse gradazioni di rigore in rapporto alle diverse fattispecie (più severamente per i cartelli, più benevolmente per le operazioni di concentrazione). Una sostanziale eliminazione della concorrenza non può essere tollerata: neppure — e neppure per un tempo limitato — qualora l’operazione o la pratica anticompetitiva sia foriera delle più alte efficienze economiche, delle quali,inoltre, si avvantaggino anche i consumatori. Queste giustificano ( ora,dopo il regolamento 1/2003) un giudizio di sostanziale compatibilità con le regole di concorrenza solo, ripeto, qualora la restrizione concorrenziale che l’intesa produce non sia così intensa, da cancellare la attuale fisionomia concorrenziale del mercato: che non può essere sacrificata, val la pena di precisare, sull’altare di una “concorrenza potenziale” che verrà, su un bianco cavallo, a ristabilire un quadro di effettiva competizione.

Bollette ogni 4 settimane, possibili rimborsi: come richiederli

Si tratta di organi funzionali all’Agcom, che hanno il compito di tentare una conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazioni tra utenti e operatori oppure inviare direttamente un reclamo alla propria compagnia telefonica con richiesta di rimborso di quanto versato in eccedenza. Questa pratica è stata finalmente dichiarata illegittima, anche se non è stato facile metterla al bando. Ed infatti, pagare una bolletta telefonica ogni 28 giornianziché con cadenza mensile ha rappresentato per molto tempo la normalità ed è parso quasi indifferente per gli utenti. A intervenire sulla questione è stata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, seguita dal Governo.

Soprattutto gli operatori di telefonia mobile a danno degli utenti hanno utilizzato per le bollette questo tipo di fatturazione. Si legge infatti che AGCOM diffida “la citata società a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese – a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile”. Tradotto in denaro: il rincaro per il cittadino si aggira intorno all’8,6% in più ogni anno, mentre l’illegittimo guadagno per la compagnia telefonica corrisponde ad una vera e propria tredicesima.

Secondo molte associazioni A tutela del consumatore, le compagnie dovranno rimborsare l’utente Ma si parla di un indennizzo forfettario non inferiore a €50, da versare al consumatore ed a questo bisognerà aggiungere eventualmente €1 per ogni giorno di fatturazione illegittima. Tenete presente che non tutti sono a conoscenza del fatto che i cittadini ne hanno diritto e quindi c’è pochissima informazione.

In poche parole, per vie delle bollette telefoniche ogni 28 giorni, ogni operatore è stato multato per una somma pari a 1,16 milioni di euro cadauno.

La fatturazione a 28 giorni costerà cara agli operatori: l’AGCOM non solo ha comminato multe record a TIM, Wind Tre, Fastweb e Vodafone ma sono previsti rimborsi per tutti i clienti.

L’Antitrust dimostra di tenere ancora e definitivamente la lente puntata sugli operatori, sospettandoli di aver fatto cartello sui rincari delle tariffe mensili (nel passaggio da quelle a 28 giorni). E quindi chiede loro, stavolta in modo più stringente, di differenziare le proprie politiche tariffarie.

E’ quanto l’Autorità ha annunciato oggi, confermando quindi le misure cautelari adottate in via d’urgenza in data 21 marzo 2018 nell’ambito dell’istruttoria avviata lo scorso febbraio “per accertare la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre” .

Va detto che nel frattempo gli operatori hanno già reagito all’ordine dell’Antitrust, provando a differenziare le proprie tariffe, come anticipato da Repubblica . E quindi per ora è scampato il rischio di rincari in massa – che gli operatori avevano deciso pari all’8,6 per cento sul canone, per mantenere invariato il costo annuale dopo essere passati a tariffe mensili (dalle precedenti a 28 giorni, che causavano 13 addebiti annuali contro i normali 12).

C’è da vedere se all’Autorità starà bene il modo in cui gli operatori si sarebbero differenziati; se lo riterrà sufficiente e quindi rinuncerà alle sanzioni (anche nel caso in cui dovesse accertare davvero che c’è stato cartello, cioè che gli operatori si sono messi d’accordo per annunciare rincari all’unisono). “I principali operatori telefonici avrebbero, anche tramite l’associazione di categoria Assotelecomunicazioni – Asstel, coordinato la propria strategia commerciale relativa alla cadenza dei rinnovi e alla fatturazione delle offerte sui mercati della telefonia fissa e mobile, a seguito dell’introduzione dei nuovi obblighi regolamentari e normativi introdotti dall’articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017)”, si legge nella nota dell’Antitrust. Che spiega che dopo un contraddittorio con gli operatori, il 5 aprile, “ha ritenuto prima facie fondata l’ipotesi istruttoria di un coordinamento tra le Parti (un cartello, Ndr.) in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla legge 172/2017”.

“In particolare, le Parti avrebbero comunicato, quasi contestualmente, ai propri clienti che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile anziché su quattro settimane, prevedendo, al contempo, una variazione in aumento del canone mensile per distribuire la spesa annuale complessiva su 12 mesi, invece che 13.

Pertanto, al fine di evitare il prodursi, nelle more della conclusione del procedimento, di un danno grave e irreparabile per la concorrenza e, in ultima istanza, per i consumatori, l’Autorità ha confermato il proprio provvedimento di adozione di misure cautelari, in ottemperanza al quale gli operatori devono sospendere l’attuazione del repricing oggetto dell’intesa contestata e definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti”.

Gli operatori si stanno differenziando così: Vodafone ha rinunciato ai rincari previsti (ne ha annunciati altri dal 10 luglio, ma per ora solo su rete fissa e inferiori al precedente 8,6 per cento). Tim e Wind stanno facendo rincari solo su parte dei clienti e comunque in percentuale media inferiore all’8,6 per cento. Fastweb ha lasciato i rincari ma ha nel contempo lanciato tariffe più economiche a cui gli utenti, per evitarli, possono aderire gratis (va anche considerato che quest’operatore aveva adottato le tariffe 28 giorni due anni dopo gli altri, di conseguenza i suoi utenti avevano subito più tardi gli effetti dei rincari annuali causati dall’aggiunta di una 13esima mensilità).