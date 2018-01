Bolzano, valanga travolge una casa: 150 tra turisti e residenti evacuati

Paura nella giornata di ieri, in provincia di Bolzano a Vallelunga in Alta Val Venosta dove Purtroppo un albergo e alcune case sono state evacuate dopo che nella notte tra lunedì e martedì una slavina avrebbe lambito l’hotel e colpito i piani alti di una casa fortunatamente senza causare feriti. Per tutta la notte ci sarebbe stato un via vai di elicotteri per il pericolo valanghe che è rimasto alto fino alla giornata di ieri. Immediatamente circa 150 persone tra turisti e abitanti sono stati evacuati con elicotteri dopo che nel corso della notte, Come già detto, era caduta una slavina che aveva sfiorato l’albergo Langtauferer Hof e la ‘Erlebnisschulè a Melago. Un’altra valanga pare abbia colpito e distrutto Poi il piano superiore di una casa, ma fortunatamente la famiglia si era già preparata al pianterreno e per questo motivo è rimasta illesa. Purtroppo la situazione è piuttosto tragica perché in Vallelunga dal primo dicembre, pare siano caduti complessivamente 3,3 metri di neve.

Il sindaco Proprio in virtù dell’Alto pericolo valanghe, pare abbia ordinato l’evacuazione dell’albergo E anche di una pensione che si trova nelle vicinanze e proprio nelle case delle associazioni di San Valentino alla Muta, pare sia stato allestito un vero e proprio centro di accoglienza che però può ospitare al massimo circa 200 persone. Tra lunedì e martedì sono intervenuti anche elicotteri del IV Reggimento aviazione dell’esercito di Bolzano, uno dei Carabinieri e anche uno della Guardia di Finanza, che hanno portato via i turisti e gli abitanti della zona . “La situazione continua ad essere problematica ma grazie al grande impegno di tutte le forze di intervento possiamo considerarla sotto controllo”, è questo quanto spiegato dal direttore della Protezione civile Rudolf Pollinger.

“Fortunatamente non vi sono state vittime o feriti”, ha sottolineato il governatore altoatesino Arno Kompatscher dopo un sopralluogo. Lo stesso ha aggiunto: “Tutti i soccorritori stanno lavorando con grande impegno per far tornare la situazione alla normalità il prima possibile, la speranza è che nelle prossime ore e nei prossimi giorni non si verifichino altre nevicate”. I testimoni hanno raccontato di avere vissuto attimi di paura quando una valanga si è staccata dalla montagna andandosi a schiantare proprio sul Fondovalle nei pressi della struttura turistica ma fortunatamente l‘hotel non è stato colpito e nessuno è rimasto ferito.

Quelli appena trascorsi sono stati giorni davvero di Forte apprensione sulle Alpi per via della grande quantità di neve e anche per allarme valanghe che è stato elevato il livello più alto ovvero 5 su 5. Nel rapporto valanghe che è stato diffuso proprio nei giorni scorsi, si legge che ci sono numerose varianti di grandi dimensioni dovute a pendenze da ombra del vento. Tanta paura anche in Piemonte, in Valle Formazza nell’ Ossola dove una valanga dalle grandi dimensioni pare che nella giornata di lunedì abbia interrotto la statale 659 tra chiesa è San Michele.

«La situazione continua ad essere problematica», ha spiegato il direttore della protezione civile Rudolf Pollinger, «ma grazie al grande impegno di tutte le forze di intervento possiamo considerarla sotto controllo». Le situazioni più delicate riguardano le due valanghe che sovrastano le località Pizin e Kappl, a Vallelunga. Nel primo caso si è già provveduto ad innescare artificialmente una slavina che ha impattato contro la barriera sottostante mentre il secondo è ancora in fase di valutazione. In giornata la situazione è migliorata un po’ lungo tutto l’arco alpino, con il pericolo valanghe che oggi scenderà da 5 a 4. Sono state così riaperte la statale che porta a Passo Resia, come anche la strada provinciale della val Senales, e il tratto fra Vernago e Maso Corto, dopo il distacco programmato di slavine.

In Valle d’Aosta la strada statale 26 chiusa per il crollo di un muro laterale prossimo alla carreggiata in corrispondenza del km 108,600, tra i comuni di Sarre e Saint-Pierre in provincia di Aosta, è stata riaperta a senso unico alternato. La valanghe ha spiegato la Coldiretti, sulla base dei dati Ucea, sono favorite in Alto Adige dal raddoppio della neve caduta con le precipitazioni di gennaio, che nella provincia di Bolzano che sono risultate superiori del 103% rispetto alla media storica del periodo. Ad Aosta per effetto della neve le precipitazioni sono state maggiori del 68% rispetto alla media. Intanto ieri a Folgarida uno sciatore è morto schiantandosi contro un albero. La vittima aveva 32 anni ed era originario della Puglia. L’incidente è avvenuto su una pista “nera”. In base ad una prima ricostruzione, il turista ha perso il controllo degli sci ed è finito fuori pista.