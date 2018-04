Bomba a Bologna, il disinnesco durato ore causa disagi a treni e aerei: oltre 9 mila gli evacuati

Nella giornata di ieri, una bomba della Seconda Guerra Mondiale è stata disinnescata a Bologna e le operazioni di messa in sicurezza sono cominciate alle ore 9:00 del mattino ed hanno comportato una evacuazione di circa 9400 persone per un totale di 5694 famiglie. È stata una giornata piuttosto lunga per le migliaia di persone che sono state coinvolte nel disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale e in cattivo stato di conservazione il quale è stato rinvenuto nel terreno di proprietà privata tra le vie Zanardi Bovi Campeggi proprio nelle vicinanze del sottopasso ferroviario. Le operazioni di bonifica sono iniziate intorno alle ore 9:00 ma poi si è protratta per molto più tempo del previsto, restando fuori casa fino alle ore 17:30 circa o almeno 9400 persone che abitano nella zona rossa ovvero nel raggio lineare di 800 metri dal cantiere.

Sembra proprio che a complicare le operazioni sia stata la difficoltà a disinnescare 2 spolette della bomba bellica e per la prima i robot degli artificieri dell’esercito pare non abbia avuto alcun tipo di problemi, mentre per la seconda spoletta sono dovuti intervenire gli artificieri in modo manuale e questo ha allungato notevolmente i tempi.Ciò Non ha fatto altro che causare dei ritardi soprattutto al traffico aereo ed infatti presso l’aeroporto Marconi circa 40 voli in arrivo ed in partenza hanno subito dei ritardi e in alcuni casi anche delle cancellazioni con conseguente il caos per i passeggeri.

Parecchi disagi si sono anche registrati in stazione a causa di treni deviati. Dalle 9:00 fino alle 16:00 di ieri, la circolazione dei treni a Bologna Centrale è stata parzialmente sospesa e pare siano stati vietati sia in ingresso che in uscita dalla stazione i treni diretti o provenienti da Piacenza, da Verona, da Padova, da Viola e da Vignola. È rimasto chiuso il piazzale ovest e sono stati Resi operativi soltanto alcuni binari del Fascio centrale e il piazzale mentre tutti i treni dalla stazione sotterranea di Bologna Centrale sono circolati regolarmente e si parla dei treni Italo e delle frecce.

Una volta disinnescata la seconda soletta, che è quella che ha creato parecchi problemi, è stata riaperta la zona rossa e tutte le persone residenti sono potute ritornare nelle proprie abitazioni. L’ordigno verrà trasportato nella giornata di oggi presso la cava di Pianoro dove verrà eseguita l’esplosione controllata. L’intera operazione di disinnesco è stata portata avanti dagli artificieri dell’esercito provenienti dal Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore e mentre per quanto riguarda l’ordigno in questione si tratta di una bomba d’aereo MK Ibiza 500 libbre, il quale era stato messo in sicurezza da ingegneri dell’esercito intervenuti già lo scorso 15 marzo per poter circoscrivere l’area realizzare una struttura di protezione attorno alla bomba.