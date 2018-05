Bomba lesbo spudorata. Naike Rivelli fa scalpore (peggio di così…). E non è certo la sua prima volta. In questa occasione, però, non si è minimamente regolata e si è fatta un video così… Seduta sulle gambe della sua “amata”, si palpa il seno e poi…

Lo sappiamo tutti: lei è una che se non provoca, vive a metà. Non riesce a non postare foto che la ritraggono mezza nuda, o in pose assurde; non può non parlare di sesso, masturbazione e di tutte quelle cose che fanno venire i brividi a certe persone. Di chi stiamo parlando? Ovvio, di Naike Rivelli, cioè la figlia di Ornella Muti e del produttore spagnolo José Luis Bermùdez de Castro, attivissima su Instagram. Provocatrice di professione. Dopo aver studiato alla Scuola Internazionale di Teatro di Roma, è diventata un’attrice. È mamma di Akash, il figlio nato da un breve relazione. Nel 2002 ha sposato il produttore tedesco Manou Lubowski ma, dopo 9 mesi, i due si sono lasciati. Prima c’è stata la separazione e, anni dopo, il divorzio. Poi, nel 2010, la Rivelli ha proclamato la sua bisessualità. A livello professionale, Naike ha iniziato a lavorare come attrice nel 1990, con Ettore Scola nel film Il viaggio fi Capitan Fracassa. Ma non è mai esplosa come la madre e le sono sempre stati assegnati piccoli ruoli. L’abbiamo vista anche in televisione: forse non lo ricordate ma nel 1999 condusse Paperissima Sprint.

Ma l’abbiamo vista anche ne Il conte di Montecristo e come concorrente del reality Il ristorante. Quando fu eliminata, in quell’occasione, denunciò alcuni retroscena del programma (pare che i vip non cucinassero personalmente i piatti che presentavano come propri). Nel 2015 l’abbiamo vista a Pechino Express in coppia col fratellastro. Ora più che altro la vediamo sui social. E leggiamo le sue massime: “La mia giornata sana inizia con lo sport, una sana colazione e una perfetta evacuazione”. Poi, qualche mese fa, aveva scritto: “Mi candido alle elezioni con la mia faccia da c…”. Poi aveva postato una foto del suo lato B decorato dalla body art con le tinte del blu e una bandiera italiana sul seno.

E poi aveva aggiunto: “Le facce da c..o si candidano regolarmente nascondendosi dietro un viso sorridente, io mi candido con la mia faccia da c..o senza ipocrisia! In un paese dove tutti si improvvisano qualcosa che non sanno fare… non vedo perché non posso candidarmi anche io! stiamo aprendo il Partito: Donne con le Palle”. L’ultima provocazione la vede protagonista insieme a mamma Ornella Muti. Accanto all’ultimo video si legge: “Girls, Women, to avoid further dramas and misunderstandings , Touch Your Own Tits!”. Vale a dire: “Ragazze, donne, per evitare ulteriori drammi e incomprensioni, Toccatevi le tette da sole!”.