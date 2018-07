Bonus 104, 1900 euro. Tutti i requisiti e la documentazione richiesta

Già da qualche tempo ne avevamo parlato del bonus da €1900 per chi usufruisce della legge 104. Adesso sembra essere arrivato in un punto di svolta e finalmente Vicini a quello che è il debutto ufficiale. Va detto che non tutti i titolari della legge 104 potranno fare domanda per il bonus da €1900. Il testo unico ha confermato che l’agevolazione è a favore di chi assiste un parente disabile ed introduce anche per alcuni carichi per familiari, un nuovo bonus da €1900 riservato soltanto a coloro che forniscono assistenza ad un familiare disabile con un’età, pari oppure superiore agli 80 anni entro il terzo grado di parentela.

Il bonus da €1900 può essere erogato soltanto attraverso due modalità ovvero attraverso una detrazione fiscale per coloro che hanno un reddito Isee Nullo oppure inferiore a €25000 l’anno. Oppure sotto forma di un contributo monetario che viene erogato dall’INPS e che ha la durata di un anno.

Nel primo caso Però sotto forma di detrazione fiscale si determinerà una riduzione dell’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’assistenza fino ad un massimo di €10000 l’anno. La documentazione necessaria per l’erogazione del bonus dovrà essere corredata di stato di famiglia dove risulti anche il nominativo del vestito e l’ISEE.

A presentare la richiesta del bonus saranno i familiari dell’assistito che sono tenuti a presentare e conservare lo stato di famiglia contenente il nominativo dell’ assistito nonché l’Isee oltre al coniuge potrà presentare la richiesta anche parte dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso non convivente di fatto ai sensi della legge numero 76 del 20 maggio 2016 familiare o affini entro il secondo grado ed ancora familiari entro il terzo grado secondo singoli casi specificati. Ad ogni modo tutti i dettagli ed anche le specificità saranno rimandate alla circolare dell’INPS con tutte le istruzioni operative.