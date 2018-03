Bonus 1900 euro per vedovi, single e divorziati: bufala o realtà?

Da alcuni giorni si parla di un nuovo bonus di €1900 rivolto a single, vedovi e separati. Bisogna frenare gli entusiasmi perché questa notizia non ha alcun fondamento anche se effettivamente non deve essere vista proprio come una vera e propria bufala, ma va interpretata. Ebbene sì, potrebbe essere in qualche modo un bonus legato agli assegni familiari 2018. Nei giorni Scorsi si è parlato di una circolare INPS che avrebbe data 19 febbraio e la quale farebbe riferimento proprio a questo nuovo bonus di €1900 e in effetti questa circolare esiste realmente, ma è relativa a tutte quelle nuove regole riguardanti l’erogazione degli Anf e di maternità. In questa formulazione a trarne vantaggio sono sicuramente le categorie considerate più deboli dal punto di vista economico e dunque genitori single, i vedovi, i separati e i divorziati. Dunque, si tratta in realtà di un bonus INPS da €1900 per single e divorziati e vedovi?

La risposta è parzialmente vera o secondo alcuni punti di vista potrebbe essere considerata del tutto falsa. L’Inps avrebbe concesso un assegno al nucleo familiare di sostegno economico erogato proprio dall’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a quelle famiglie dei lavoratori dipendenti, titolari delle pensioni e di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e lavoratori assistiti dall’ assicurazione contro la tubercolosi. Tuttavia ci sarebbero alcune condizioni da rispettare come ad esempio la presenza di più persone in famiglia e anche il percepimento di un reddito complessivo inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge. Dire da quest’anno il tetto massimo del reddito Isee e passato da 8.650 annui a 10.639 euro annui.

Nel caso in cui nella famiglia venga accudito un soggetto disabile, questa soglia aumenta a 14.500 euro e nel caso in cui si verificano entrambi i requisiti ovvero si è da soli con disabile da accudire l’importo sale ulteriormente fino ad arrivare a 15.476 euro. Ma perché allora si parla di bonus di 1.900? Perché se considerate che il bonus ammonta a 142,85 euro mensili per 13 mensilità, l’importo complessivo è pari proprio a €1900.

La Richiesta per il sussidio dovrà essere inoltrata al comune di residenza oppure tramite i CAF e il patronato e si può richiedere il bonus delle due date che ha stabilito l’Istituto ovvero il 15 luglio 2018 e il 15 gennaio 2019. Per questo 2018 Sono tanti i bonus previsti per le famiglie in difficoltà e tra questi citiamo sicuramente il bonus bebè Rivolto alle nuove mamme e per i genitori che adotteranno un bambino. Tutte le famiglie con tre figli potranno farne domanda per il bonus terzo figlio Ma dovranno comunque essere tutti minorenni. Previsto anche il bonus mamma domani per le donne incinte al settimo mese.