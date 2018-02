Bonus acqua 2018, pagare meno sulle bollette: requisiti e chi può fare domanda

Il bonus idrico è uno strumento a disposizione degli utenti per aiutare i nuclei familiari che vivono particolare situazione di disagio economico fisico. Il bonus idrico consiste in un rimborso annuale, pari all’importo relativo a 29.200 l d’acqua (80 L. al giorno) su base annua per ciascun componente del nucleo familiare richiedente, calcolata applicando la tariffa vigente per gli usi domestici. Possono farne richiesta: le famiglie che dispongono di un’attestazione Isee di valore inferiore od uguale ad 8107 €, le famiglie numerose con 4+ figli a carico con Isee non superiore a 20.000 € o in presenza di casi in cui una grave malattia accertata costringa all’utilizzo di elevate quantità d’acqua necessario ridurre al minimo disagio fisico.

Risparmiare sull’acqua è possibile grazie al bonus acqua 2018 o bonus idrico che altro non è che un’ agevolazione per le famiglie che hanno un reddito basso e che attraverso questo potranno ottenere uno sconto in bolletta. Il requisito essenziale per poter accedere a questo bonus è possedere un reddito basso anche se poi spetterà alle regioni gestire le varie domande e controllare tutti i requisiti e le condizioni in base al proprio comune di residenza. Innanzitutto Diciamo che il bonus idrico per il 2018 si potrà richiedere fino al prossimo 1 luglio e le condizioni sono uguali in tutte le regioni tranne che in Piemonte, Lazio, Toscana ed Umbria. I requisiti abbiamo già anticipato che pare possano variare da regione in Regione, Ma in ogni caso bisognerà avere la residenza nel comune in cui si chiede il bonus e non superare il limite di reddito Isee che è imposto dalle Autorità Idrica locale.

Inoltre, la casa per la quale si chiede il bonus non deve fare parte delle categorie catastali A1 casa signorile, A/7 villino e A/9 castelli o palazzi di prestigio. Dunque, ricapitolando per poter richiedere il bonus idrico bisognerà essere in possesso di determinati requisiti tra i quali essere residenti nel comune in cui si richiede l’agevolazione, non superare il limite di reddito Isee indicato che nella maggior parte delle regioni è pari a 8.107,50 euro o 20.000 per le famiglie con più di tre figli e la casa per la quale si chiede il bonus non deve far parte delle categorie sopra indicate.

Questi requisiti valgono Praticamente per tutte le regioni tranne Umbria, Toscana, Piemonte e Lazio. In quest’ultima regione il bonus acqua è stato introdotto in seguito all’adozione della tariffa unica in vigore dal primo gennaio 2011 ed i requisiti sono praticamente diversi ovvero bisogna avere un reddito fino a 13.651,25 euro, cifra che sale a 15.659,26 per le famiglie con più di 4 componenti e fino a 17.746,42 per quelle con più di 5 componenti.

Per quanto riguarda invece la Regione Piemonte l’Isee non deve superare i €12000 e la richiesta andava presentata entro il 31 dicembre 2017. Per la Regione Toscana, i requisiti dell’Isee non devono essere superiori a 10.935,57 euro o 13.640,92 nel caso di famiglie con 5 o più componenti ed infine nella regione Umbria bisognerà avere un ISEE non superiore a 9.500,00 euro. Ad ogni modo chi vorrà presentare la domanda per il bonus acqua 2018 dovrà recarsi presso il comune di residenza o presso un CAF portando con se anche la richiesta di bonus elettrico e gas. La scadenza è fissata per il primo luglio mentre lo sconto partirà dal primo di gennaio 2018. La domanda inoltre potrà essere presentata da ciascun utente compilato debitamente il modulo e allegando anche l’attestazione ISEE rilasciata dagli uffici dell’Inps oppure dai centri di assistenza fiscale, allegando anche una copia di un documento di identità valido.