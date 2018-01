Bonus casa e mobili, elettrodomestici e arredi: ecco come funziona e come ottenerlo

Confermato anche per il 2018 il bonus mobili. La detrazione ristrutturazione è del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ed è valida per tutto il 2018, sempre però in correlazione ad una ristrutturazione valida. La spesa dovrà essere sostenuta entro il 31 dicembre 2018 tramite bonifico o carta di credito (o bancomat).

Per usufruire del Bonus mobili per acquisti di arredi nel 2018 è necessario aver realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio 2017; per gli arredi acquistati nel 2017 l’intervento deve aver avuto inizio non prima del 1° gennaio 2016.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito una infografica in cui spiega in tre step come usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, quali spese sono ammesse e quali sono i documenti obbligatori da conservare per presentare la domanda di rimborso.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha specificato che, solo con riferimento alla data di inizio dei lavori di ristrutturazione è richiesto che la stessa preceda l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da parte del contribuente. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Lavori di manutenzione straordinaria, per il restauro o il risanamento conservativo dell’immobile.

Manutenzione ordinaria e straordinaria per le parti comuni di un condominio. Non saranno accettate, infatti, altre forme di pagamento come ad esempio l’assegno bancario.

Importante, anche la conservazione delle fatture e delle ricevute attestanti il pagamento.

Per la categoria “mobili” rientrano nelle previsioni: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per i forni, l’acquisto puà riguardare anche modelli di classe energetica A.

Tale agevolazione fa sicuramente piacere a tutti i consumatori, ma bisogna stare molto attenti a rispettare le linee guida sopra citate ed avere con sè tutta la documentazione necessaria per essere sicuri che la richiesta vada in porto. In caso di ammissione, daranno luogo ad una detrazione fiscale del 50% su spese massime di 10.000 euro.

Il bonus arredi 2018, conosciuto anche come bonus mobili ed elettrodomestici 2018, è un'agevolazione fiscale usufruibile dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso, e consiste in una detrazione fiscale al 50% gli acquisti di mobili ed elettrodomestici a conclusione di lavori di ristrutturazione documentati.