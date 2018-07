Bonus figli e famiglia, tutte le agevolazioni del 2018

Anche per questo 2018, sono tante le agevolazioni dedicate alle famiglie italiane sia sotto forma di bonus che di detrazioni fiscali. Perlopiù gli aiuti economici si baseranno sul reddito percepito e anche sul numero dei figli a carico. Vediamo nello specifico quelli che sono i maggiori incentivi previsti per questo 2018 e quali i principali bonus sia per i figli che per l’intera famiglia.

Bonus bebè e bonus mamma domani

Per un figlio nato o adottato a partire dal primo gennaio 2018 e per circa un anno a partire dalla nascita, affido o adozione, l’INPS corrisponderà un bonus di circa €80 mensili, qualora la famiglia del bimbo abbia un reddito Isee che sia compreso tra i €7000 e i €25000 e di €160, qualora il reddito Isee invece inferiore ai €7000. Questo per quanto riguarda il bonus bebè. Mentre il bonus mamma domani, consiste in un contributo una tantum dell’importo di €800 che viene riconosciuto a prescindere dal reddito a tutte le mamme che si trovano dal ottavo mese di gravidanza, ma anche per le mamme che adottano o che hanno in affidamento un bambino.

Bonus baby sitter e contributo asilo nido

Questo tipo di bonus sembra essere ancora attivo e operativo per tutto l’anno e permette di avere il pagamento da parte dell’INPS di tutti quei servizi di babysitting, fino ad un valore pari a €600 mensili per un massimo di 6 mesi. Questo contributo potrà essere utilizzato per lo più per pagare la retta dell’asilo nido e in questo caso l’INPS pagherà direttamente all’asilo che deve essere ovviamente convenzionato con l’istituto. Il contributo potrà essere richiesto dalle lavoratrici dipendenti sia del settore privato che pubblico ed ancora dalle lavoratrici autonome e imprenditrici e lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS. Consiste in un contributo di importo pari a €1000 l’anno, che sarà corrisposto a prescindere dal reddito a chi abbia dei figli iscritti all’asilo nido.

Bonus sicurezza

Di questo non se ne parla così come se ne fa per gli altri, ma consiste in una vera e propria detrazione che sarà pari al 50% per tutte quelle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dei sistemi antifurto e di videosorveglianza, volte a garantire la sicurezza fisica non soltanto delle persone, ma anche della casa. Può essere utilizzato quindi per l’installazione delle porte blindate e grate rinforzate, per l’istallazione di rilevatori di apertura, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto, vetri antisfondamento, tapparelle metalliche con blocchi telecamere a circuito chiuso e sostituzione o installazione di cancellate e recinzioni. Possono Inoltre usufruire del bonus tutte le persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile e inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.