Bonus figli, fino a 150 euro a figlio fino a 25 anni di età

Si parlo ormai gli parecchie settimane di un bonus chiamato bonus figli che pare preveda un contributo di €150 fino a 25 anni di età qualora questo risulti essere a carico. Si tratta di una misura prevista dal disegno di legge recante delega al governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico ancora all’esame della commissione del Senato. Abbiamo visto si tratterebbe di un bonus di importo pari a €150 a figlio fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Stando a quanto trapelato. sembra che questa misura potrebbe essere approvata in tempi piuttosto brevi. Il ddl in questione si pone l’obiettivo di aiutare tutti i nuclei familiari con un contributo fisso cercando così di rilanciare anche la natalità. Nello Specifico il bonus figli sarebbe stato presentato nel 2014 ma soltanto nel 2018 è stato assegnato alle commissioni del Senato per passare sotto esame nonostante già la scorsa estate sia stato discusso in Parlamento.

A distanza di Ben quattro anni comunque qualcosa adesso si è mosso e dovranno essere le commissioni che dovranno esaminarlo e arrivare ad un punto. Però fa presupporre che è presto possa diventare legge. Questo bonus figli prevede un assegno di €150 per ogni figlio a carico fino a 18 anni e di €100 per figli dai 18 ai 25, che però non devono avere alcun reddito. Saranno interessate da questa misura tutte quelle famiglie italiane le quali presentano un reddito Isee fino a €50000 ed è previsto un sostegno progressivamente ridotto invece per quelle famiglie che presentano un reddito compreso tra i 50 e i €70000.

Queste soglie potranno aumentare al crescere però del numero dei figli e l’assegno sarà versato con importi inferiori fino al compimento del 26esimo anno di età. Come abbiamo visto, si tratta di una misura piuttosto interessante che da una parte vuole incitare la natalità e dall’altra invece vuole quindi incoraggiare le coppie ad avere un figlio in più, abbassando il costo di un bambino per tutta la durata dell’infanzia e anche dell’adolescenza.

Riguardo i costi per poter garantire questo bonus pare che bisogna considerare una spesa di oltre 23 miliardi di euro. Secondo alcuni dati diffusi Proprio negli scorsi mesi, Un quinto delle famiglie italiane con tre figli a carico pare non riesca a soddisfare i bisogni fondamentali e proprio da questi dati nasce l’idea dei firmatari del decreto legislativo di sostituire tutte le misure attuali con un unico bonus che va esteso a tutti i nuclei che hanno i figli a carico. Nel caso in cui questo diventerà legge, saranno mantenute tutte le detrazioni per il coniuge a carico per gli altri familiari nonché per i minori disabili.