Bonus mamma, la Corte d’Appello di Milano: ‘Va a tutte le straniere’

La Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale che riconosceva il diritto alla richiesta del premio nascita a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto alle mamme lungosoggiornanti o titolari di protezione internazionale. Lo rendono noto Asgi, Apn e Fondazione Piccini le quali confidano nel fatto che l’Inps “assuma una decisione definitiva sul punto, chiudendo il contenzioso e garantendo il rispetto pieno e senza riserve della decisione”.

La replica dell’Inps – ‘L’istituto sta già pagando da febbraio il premio alla nascita di 800 euro una tantum anche alle mamme straniere con qualsiasi permesso di soggiorno che hanno avuto un figlio ottemperando alle sentenze dei mesi scorsi che hanno dichiarato illegittima l’esclusione delle straniere senza permesso di lungo soggiorno. Lo precisa l’Inps facendo riferimento al messaggio del 13 febbraio che prevede il pagamento del cosiddetto bonus mamma domani con riserva. Infatti si attende che la magistratura si pronunci in maniera definitiva sulla questione dato che ci sono ancora processi in corso.

Tante novità sono in arrivo direttamente dall’INPS soprattutto per le mamme in attesa, per quelli che decidono di adottare un bambino. Stiamo parlando dell’ assegno bonus mamma il quale è rivolto Dunque tutte le mamme in attesa oppure che decidono di adottare un bambino entro l’anno. Si tratta della nuova agevolazione fiscale introdotto con la legge di bilancio 2017 e riservata Dunque a tutte le donne incinte che entrano nel corso dell’anno nel settimo mese di gravidanza quale sostegno economico per poter affrontare le prime spese del futuro nato. La spesa complessiva da destinare al bonus mamma di 1,2 miliardi nel triennio 2017 2018 2019. Dunque potremmo definirlo un premio alla nascita e non sembra essere l’unico Contributo economico che è rivolto alla donna e all’intera famiglia presente all’interno della manovra visto che sono previsti altri aiuti tra i quali voucher baby sitter e asili nido il nuovo bonus nido e bonus bebè INPS. Il bonus mamma è versato come bonifico su conto corrente del richiedente dopo che la stessa ha presentato la domanda che dovrà essere appunto presentata tra il mese di gennaio e dicembre 2018.

L’importo sarà pari a 1700, 13 euro e sarà suddiviso però in 5 mesi totali per un importo di 338,89 euro al mese. Le neomamme italiano e/o comunque stranieri con regolare permesso di soggiorno Possono tranquillamente presentare la domanda presso l’ufficio preposto. Tra i requisiti richiesti citiamo sicuramente il fatto che la donna dovrà avere versato contributi nei 9 mesi che precedono la gravidanza e per almeno 3 mesi ed ancora nel caso di licenziamento di dimissioni questo deve essere accaduto almeno 18 mesi prima della gravidanza. La donna dovrà anche avere un Isee che non dovrà superare i 17142,46 mentre per quanto riguarda i casi in cui c’è un padre vedovo o con l’abbandono da parte della madre del tetto coniugale, i requisiti sono uguali a quelli sopra citati.

Ad ogni modo la prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi che si sono verificati a partire dal primo gennaio ovvero il compimento del settimo mese di gravidanza, parto anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, adozione Nazionale O internazionale del minore disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 2983 numero 184 e affidamento preadottivo Nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’articolo 22, c. 6, l.184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’articolo 34 l. 184/1983.

Per poter presentare la domanda bisogna avere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana comunitaria mentre le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane. Inoltre le cittadine non comunitarie devono essere in possesso del permesso di soggiorno Unione Europea per lunghi periodi di cui all’articolo 9 decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini Ue previste dagli articoli 10 e 17 decreto legislativo 6 febbraio 2007 numero 30.