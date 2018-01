Bonus mobili, elettrodomestici, verde e sismabonus: tutte le novità del 2018

In arrivo novità per quanto riguarda il bonus mobili e bonus arredi 2018 che per chi non lo sapesse consiste una detrazione fiscale della quale alcuni soggetti Possono usufruire per l’anno corrente. Questa detrazione riguarda per lo più l’acquisto dei mobili elettrodomestici e comprende anche i lavori di ristrutturazione, che abbiano comunque una dovuta documentazione. L’importo detratto sarà pari al 50%. Dunque, il bonus mobili sarà attivo anche per l’anno corrente e consiste in una detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di nuovi mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A +++, incluso anche il trasporto il montaggio. Secondo quanto chiarito dall’ufficio delle Entrate, la detrazione è stata provocata dalla legge di bilancio anche per tutti gli acquisti che saranno effettuati nel corso del 2018 ma potrebbe essere richiesta soltanto da coloro che realizzano un intervento di ristrutturazione edilizia iniziata a partire dal primo gennaio 2017.

Per scoprire come funziona il bonus, proseguite con la lettura. La detrazione verrà ripartita In 10 quote annuali di uguale importo calcolata su importo massimo di €10000. Potranno beneficiare della detrazione tutti i soggetti che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota con il maggior limite di €96000 di spese ammissibili, Ovvero le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012. Nella categoria mobili rientrano Dunque armadi, letti, librerie, cassettiera e tavoli, scrivanie, comodini, sedie, divani, credenze, poltrone, materassi tutti gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un complemento d’arredo. Sono esclusi pavimentazioni porte Tende e Tendaggi e tutti altri complementi di Arredo.

Previsto anche un bonus per l’acquisto degli elettrodomestici Ma la norma stabilisce che il bonus Vale soltanto per gli elettrodomestici con etichetta energetica di classe A più o superiore, A o superiore per i giorni che per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. Al fine di poter ricevere la detrazione Bonus Mobili, bisognerà pagare con bonifico bancario oppure postale e conservare la ricevuta completa del causale del versamento nel codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico.

Il pagamento può essere anche effettuato con carta di debito o di credito. Su parla anche di bonus verde o bonus verde urbano e consiste in una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per la riqualificazione del Verde dei Giardini terrazzi e balconi sia privati che condominiali per un massimo di spesa detraibile pari a €5000. Anche in questo caso, la detrazione sarà ripartita In 10 quote annuali e tutte di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. E’ inoltre previsto anche un Sismabonus ovvero un’ agevolazione fiscale molto importante per la sicurezza e la prevenzione del rischio di sisma e sarà valida fino al 31 dicembre 2021.