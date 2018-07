Bonus Pubblicità 2018, pubblicato il testo del Decreto attuativo. A chi spetta?

Si torna a parlare del bonus pubblicità e pare che questo di cui si parla nel decreto attuativo sarà in vigore a partire dal 8 agosto. Il bonus pubblicità ovvero il credito di imposta sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali sarà in vigore, dunque, a partire dal prossimo 8 agosto. Da quanto riferito sembra che il decreto del Presidente del Consiglio 92018 si è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio e qui di seguito vi daremo le principali informazioni riguardo le scadenze e Come presentare la domanda. Nello specifico sembra che le domande si presenteranno a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il credito di imposta viene applicato agli investimenti incrementali rispetto all’anno precedente sulla stessa tipologia di testate e effettuati a partire dal primo gennaio 2018 ed ancora dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, ma in questo caso Vale soltanto per la stampa quotidiana e periodica anche on-line. Per questa nuova agevolazione fiscale che viene erogata sotto forma di credito d’imposta pare siano stati stanziati circa 62,5 milioni di euro. Visto le domande potranno essere presentate a partire dal 22 settembre ed entro il 22 ottobre 2018.

A chi spetta il bonus pubblicità e quali sono i requisiti richiesti? Stando a quanto riferito dal decreto pubblicato in Gazzetta il bonus pubblicità sarà operativo a tutti gli effetti già a partire dalle prossime ore e si potrà presentare la richiesta 22 di settembre per circa un mese. Tale bonus ha come obiettivo quello di sostenere indirettamente l’editoria finanziando le imprese che hanno deciso di effettuare degli investimenti in campagne pubblicitarie.

Ciò significa che potranno fare richiesta di questo bonus tutti gli enti non commerciali e le imprese e i lavoratori autonomi. Tuttavia per poter beneficiare di questa agevolazione importante bisognerà avere due requisiti fondamentali ovvero un incremento complessivo degli investimenti pubblicitari di almeno del 1% degli investimenti effettuati nell’anno precedente ed un incremento degli investimenti pubblicitari sul singolo mezzo di informazione. Una volta riconosciuto il bonus pubblicità 2018 potrà essere utilizzato soltanto in compensazione attraverso il modulo F24 che potrà essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Va sottolineato Però il fatto che l’importo percepito potrebbe essere inferiore a quello richiesto perché può capitare che l’ammontare dei crediti complessivi richiesti sia superiore all’ammontare che è stato stanziato per il bonus.