Bonus pubblicità, pubblicati modulo di domanda. Tutte le istruzioni e scadenze

Si torna a parlare del bonus pubblicità e sembra che sia pronto il modulo per poter presentare la domanda di bonus pubblicità e a darne notizia è stata proprio l’Agenzia delle Entrate in seguito all’approvazione del dipartimento informazione e editoria dello scorso 31 luglio 2018. Stando a quanto emerso, sembra che per poter usufruire del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali, bisognerà inviare un’apposita comunicazione telematica direttamente all’Agenzia delle Entrate Seguendo le istruzioni per la compilazione del modello persone indicate dal dipartimento e anche tutte le regole previste dal decreto attuativo.

Bisognerà tenere a mente soltanto due scadenze, una per le domande riguardanti il bonus e l’altra per gli investimenti in pubblicità che sono stati effettuati nel 2017. Per l’accesso al credito d’imposta bisognerà che la domanda sia inviata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, mentre per gli investimenti effettuati nel 2018 il modulo dovrà essere inviato in modalità telematica dal primo al 31 gennaio del 2019. In seguito alla pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo, l’Agenzia delle Entrate pare che abbia messo a disposizione il modulo di domanda per presentare e richiedere il bonus pubblicità con le relative istruzioni.

Il modello Inoltre dovrà essere trasmesso solo ed esclusivamente attraverso la modalità telematica, tramite il sito dell’agenzia delle entrate accedendo all’area riservata con le credenziali spid, entratel oppure fisconline. In fase di compilazione Bisognerà anche barrare la casella dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati con la quale si dichiara la concreta realizzazione degli investimenti incrementali in pubblicità.

Per quelli che sono stati effettuati a partire dal primo gennaio 2018, sarà possibile barrare anche la casella per “la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, dove bisognerà indicare gli investimenti programmati. La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva andranno presentate in via telematica al dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici che sono messi a disposizione dall’agenzia delle entrate e direttamente da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite una società di gruppo qualora il richiedente faccio parte di un gruppo societario oppure tramite intermediari abilitati indicati nell’articolo 3 comma 3 del d.p.r. n 322 del 1998.