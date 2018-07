Bonus telefono, maxi sconto del 50% e 30 minuti di chiamare gratis. A chi spetta?

Non tutti molto probabilmente sanno che esiste un’ agevolazione per le famiglie a basso reddito per poter sottoscrivere dei contratti di telefonia. Si tratta del cosiddetto bonus telefono, ovvero uno sconto che viene effettuato proprio sul canone di accesso alla rete telefonica e che recentemente è stato esteso a tutti i nuclei familiari che ricadono nella definizione di povertà relativa dell’istat. Ad oggi Dunque Possono usufruire di questo bonus, tutti coloro che hanno un reddito Isee inferiore a 8.112,23 euro. Questa agevolazione nello specifico consiste in un bonus che viene concesso a tutti coloro i quali sono in possesso di determinati requisiti, previa presentazione della domanda. Tutti coloro che dichiarano un reddito Isee inferiore a quanto sopra detto e saranno in possesso anche gli altri requisiti, avranno diritto ad uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica Telecom.

Il costo sarà poi Dunque 9,50 euro piuttosto che il 19 che generalmente è il prezzo standard della compagnia. Sul sito della TIM l’azienda specifico quelle che sono le fasce sociali che possono beneficiare di questa agevolazione ed applica una riduzione sull’importo dell’abbonamento pari al 55,8% superiore a quella del 50% stabilito ad alcune delibere AGCOM e quindi il costo dell’abbonamento è pari a 8,30 €2 al mese. Il nuovo sistema di agevolazioni Inoltre pare preveda anche circa 30 minuti gratuiti di telefonate verso mobili e fisse. Le ultime novità sono arrivate grazie soprattutto al provvedimento che è stato firmato lo scorso 14 giugno e in base al quale l’Agcom ha esteso circa 2,6 milioni di nuclei familiari la possibilità di poter avere delle agevolazioni rimuovendo i precedenti vincoli che potevano condizionare l’accesso alla presenza del nucleo familiare gli anziani sopra i 75 anni, di percettori di pensioni sociali oppure di invalidità o capi famiglia disoccupati.

Questa agevolazione avrà una validità annuale e si rinnoverà in modo automatico il primo gennaio di ogni anno. Per poter partecipare e inviare la domanda, bisognerà scaricare un modulo direttamente sul sito della Tim che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo indicato presso la fattura TIM oppure al numero fax 800 000 314. Al Modulo perfettamente compilato bisognerà allegare anche alcuni documenti come la fotocopia dell’attestato ISEE rilasciato dall’INPS, la fotocopia della pensione sociale o di invalidità, la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare del contratto di abbonamento della persona o anche della persona avente il requisito sociale richiesto qualora sia diverso dal titolare e nel caso di disoccupato che sia in cerca di una prima occupazione, bisognerà presentare la documentazione comprovante questo requisito.

“In assenza di una specifica competenza in materia, dal momento che l’accesso ad Internet in banda larga non rientra nel perimetro del servizio universale, l’Autorità, anche al fine di dar seguito alle richieste delle associazioni dei consumatori, ha esercitato le proprie funzioni di indirizzo ed ha invitato TIM S.p.A, l’operatore incaricato del servizio universale, a mettere a disposizione degli utenti economicamente disagiati alcune offerte flat di connessione ad Internet a banda larga, la cui sottoscrizione non implica la perdita del diritto di accesso alle agevolazioni economiche”, è questo ancora quanto si legge nel comunicato AGCOM.