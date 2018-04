Borotalco cancerogeno, Johnson costretta a pagare ennesimo max-risarcimento

Alcuni anni fa aveva ricevuto la terribile diagnosi di mesotelioma, un tipo di cancro che è in genere associato all’esposizione all’amianto, ma ha sempre sostenuto che era colpa del borotalco che da sempre utilizzava per la propria cura. Ora bene due giurie di tribunali statunitensi gli hanno dato ragione, condannando l’azienda produttrice, la Johnson&Johnson, e il suo fornitore a pagare un totale di 117 milioni di dollari, circa 95 milioni di euro. È la storia del 46enne Stephen Lanzo, che nel 2016 fece causa sia alla Johnson&Johnson che al suo fornitore di talco, Imerys Talc, sostenendo che nella polvere che aveva usato per oltre 30 anni vi erano tracce di fibre di amianto. La scorsa settimana una giuria gli ha dato ragione stabilendo un primo risarcimento di 30 milioni di dollari e facendolo diventare così il primo uomo risarcito dalla compagnia per problemi connessi al cancro.

Il 70% della somma dovrà essere pagato da J&J, il resto da Imerys Talc, il suo fornitore. Lanzo ha sostenuto davanti alla corte di aver usato prodotti della Johnson&Johnson come ‘Shower to Shower‘ e ‘Baby Powder‘ per decenni, e che proprio l’inalazione della polvere di talco avrebbe causato il suo mesotelioma, come riferisce la stampa statunitense.

Le due aziende hanno già fatto sapere che presenteranno appello contro la decisione e che continueranno a difendere la sicurezza dei prodotti a base di talco. Intanto, si preparano a fronteggiare migliaia di cause nei tribunali americani per presunti danni alla salute, anche se Lanzo è il primo uomo ad aver fatto denuncia: in genere a chiedere un risarcimento sono donne colpite da tumore ovarico. J&J ha ribadito di aver condotto test a tappeto per assicurare che nessuno dei suoi prodotti a base di talco contenesse polvere d’amianto.

Cause di Mesotelioma Il mesotelioma è una delle patologie tumorali in cui è stata chiaramente dimostrata una stretta correlazione con i fattori che ne sono la causa, prima fra queste l’esposizione alle fibre di asbesto o amianto. Le fibre di amianto sono estremamente sottili e penetrano attraverso le vie respiratorie: le fibre con diametro inferiore a 0,5 μm possono raggiungere gli alveoli polmonari. Le fibre depositate causano un’attivazione del sistema immunitario (il nostro sistema difensivo) locale e provocano una reazione infiammatoria da corpo estraneo. I macrofagi (le cellule “spazzino” del corpo umano) fagocitano, ossia inglobano queste fibre e stimolano i fibroblasti (cellule operaie) a produrre tessuto connettivo: la conseguenza di tutto ciò è lo sviluppo di una fibrosi interstiziale. Le fibre di amianto raggiungono anche la pleura ed esercitano anche in questa sede la loro azione fibrogena e cancerogena.

In realtà il mesotelioma, come già detto, non si presenta immediatamente dopo l’esposizione all’amianto, ma il più delle volte occorrono oltre 20 anni dall’esposizione allo sviluppo della malattia. Ciò ha fatto sì che le numerose campagne preventive intraprese già da molti anni, volte alla riduzione ed al divieto dell’utilizzo di amianto, non abbiano ancora consentito di assistere al decremento dell’incidenza di tale patologia ed in Italia il picco di maggiore incidenza (ossia il numero di nuovi casi di malattia in un anno) è atteso verso il 2015.

Come è possibile vedere dal disegno riportato a fianco, vi sono alcune regioni italiane in cui vi è un’incidenza decisamente superiore a quella di altre regioni, tra queste la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, la Puglia e la Sicilia. In realtà, ognuna di queste regioni ha individuato le sedi e le cause di tale maggiore incidenza provvedendo all’istituzione di appositi registri per il monitoraggio della malattia. Esistono inoltre dati che hanno evidenziato in tre piccoli paesi turchi un eccesso di mortalità per mesotelioma (principalmente pleurico) e fibre di erionite sono state identificate nel tessuto polmonare dei soggetti affetti da mesotelioma. L’erionite è un minerale che fa parte della famiglia delle zeoliti. Si può ritrovare: in cave e miniere di argilla e caolini; nella fabbricazione di materiali e prodotti refrattari; nella fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento, pietre artificiali, elementi in conglomerati leggeri, espansi, soffiati; in impianti di potabilizzazione, sterilizzazione e disinquinamento dell’acqua; in lavori di finitura delle costruzioni; nella produzione di mattoni, tegole ed altri prodotti per edilizia; in servizi generali dell’industria petrolchimica. Raramente l’erionite si riscontra in forma pura, poiché è per lo più insieme ad altre zeoliti. Giacimenti minerari sono stati segnalati in 40 paesi del mondo, per lo più nei paesi occidentali degli Stati Uniti (Arizona, California, Idaho, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Wyoming).

L’80% dei mesoteliomi riconosce nell’esposizione all’asbesto la causa del tumore, anche se solo il 5% delle persone esposte alle fibre di asbesto si ammalano di mesotelioma, il che fa pensare che vi possano essere anche altre concause di malattia. Si è ipotizzato che un’altra causa del mesotelioma possa essere un virus, denominato SV 40, che è in grado di provocare il mesotelioma nei topi e sequenze virali sono state identificate in campioni di mesotelioma dell’uomo. è altresì possibile che i due fattori agiscano congiuntamente e che l’asbesto possa favorire l’azione cancerogena del virus. Va peraltro sottolineato che ad oggi non è provato in modo definitivo il ruolo patogenetico del virus (ossia come e se possa realmente intervenire nello sviluppo del mesotelioma).

L’asbestosi (una malattia polmonare cronica conseguente all’inalazione di fibre di amianto) è in realtà una malattia conosciuta già dal 1930 anche se la sua correlazione con il tumore del polmone risale al 1955, mentre la prima segnalazione di uno stretto legame fra amianto e mesotelioma è avvenuta nel 1960 quando vennero descritti 47 casi di mesotelioma in operai sudafricani, che lavoravano nelle miniere di asbesto. Da allora sono state sempre più frequenti le segnalazioni che riportavano questa stretta correlazione ed oggi il mesotelioma pleurico viene considerato una malattia ambientale.

Come già detto, l’esposizione all’amianto avviene inalandone le fibre disperse nell’aria. Ciò si può verificare per diversi motivi: o perché la persona era impiegata nella lavorazione dello stesso o perché residente in zone ad alto tasso di inquinamento ambientale da asbesto. Le persone più comunemente colpite (ovviamente si parla qui di impieghi degli anni passati, essendo l’amianto bandito nel 1992) sono lavoratori dei cantieri navali, lavoratori edili, operai presso aziende di meccanica automobilistica (in particolare quelli impegnati nel lavoro delle guarnizioni dei freni), lavoratori di materiali isolanti, di tubi e di installazione di impianti di riscaldamento e lavoratori di pavimenti e tetti. Inoltre, per coloro che oltre ad avere (o aver avuto) un’esposizione all’amianto sono anche fumatori, il rischio aumenta in maniera esponenziale. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che lavoratori dell’amianto che siano anche fumatori hanno una probabilità di morire di mesotelioma pari a 55 volte quella di soggetti non-fumatori e senza esposizione all’amianto. L’esposizione all’amianto resta sicuramente la causa principale di mesotelioma maligno nella maggior parte dei pazienti. Non esiste un livello minimo di esposizione, che possa essere considerato sicuro. Qualora si sia a conoscenza di esser stati esposti all’amianto è bene che il medico curante ne venga informato in particolar modo qualora siano presenti sintomi quali oppressione toracica, respiro corto, dolore toracico o tosse. Anche se questi sintomi non indicano la presenza della malattia, sono i sintomi più comuni e dovrebbe essere ulteriormente approfonditi, se presenti in una persona con esposizione all’amianto.

Mesotelioma Pleurico: istologia Il mesotelioma maligno è suddiviso in tre categorie a seconda delle caratteristiche delle cellule che lo costituiscono: mesotelioma epitelioide, sarcomatoide e bifasico. All’interno di ciascuno di questi tipi di tumore esistono poi ulteriori sottotipi e molti pazienti affetti da mesotelioma presentano caratteristiche differenti nell’ambito dello stesso tumore. Mesotelioma a cellule epitelioidi è il tipo più comune e costituisce dal 50% al 70% circa di tutti i mesoteliomi maligni. Mesotelioma sarcomatoide è la forma meno comune di mesotelioma (10-15% dei casi), ma è quella più resistente ai trattamenti. Mesotelioma bifasico Circa il 20-40% dei mesoteliomi rientrano nella categoria bifasica, che è una combinazione dei tipi sarcomatoide ed epitelioide.

Diagnosi Molto spesso si giunge alla diagnosi quando già la malattia è in fase avanzata, sia perché i sintomi clinici spesso vengono sottovalutati o misconosciuti, sia perché è difficile correlarli con una esposizione ad una sostanza nociva, che sia avvenuta così tanti anni prima. Per la diagnosi di mesotelioma non è però sufficiente la sola radiografia del torace o l’esecuzione di altri esami radiologici, poiché nei polmoni possono essere presenti differenti tipi di tumore e anche perché non è detto che quella specifica immagine radiologica sia un tumore. Le immagini possono descrivere qualcosa di verosimile alla natura tumorale, ma non consentono di identificare la natura del tumore. L’esame indispensabile per la diagnosi di mesotelioma è la biopsia tessutale e/o l’analisi del liquido pleurico.

Biopsia La quasi totalità delle diagnosi di mesotelioma viene fatta a seguito di una biopsia, ovvero di prelievo di un piccolo frammento di tessuto nella sede della malattia, che viene poi inviato al patologo (un medico specializzato nell’osservazione al microscopio delle cellule tumorali), che ha il compito di formulare la diagnosi definitiva. Non sempre è facile poter ottenere subito una diagnosi e spesso il patologo deve avviare alcune colorazioni specifiche (immunoistochimica) che hanno lo scopo di differenziare le cellule mesoteliali normali da quelle tumorali, ma anche di distinguere cellule tumorali a partire dalla pleura (caratterizzate, ad esempio, da positività a marcatori come alcune citocheratine, calretinina, vimentina…) o da altri organi. La diagnosi generalmente si ottiene introducendo un piccolo strumento nella cavità compresa fra pleura parietale e viscerale, attraverso esso, pinzando una minima parte di tessuto pleurico che sembri mostrare le caratteristiche della malattia.

Stadiazione Per stadiazione si intende la definizione dell’estensione della malattia, ossia quali parti dell’organismo sono interessate e con quale entità. La radiografia del torace ed altri indagini radiologiche sono necessarie per la descrizione dell’aspetto e dell’estensione della malattia, individuando le sedi di ispessimento della pleura e l’eventuale presenza di versamento (liquido) pleurico.

La stadiazione ad oggi più utilizzata per il mesotelioma è la stadiazione dell’International Mesothelioma Interest Group (IMIG) che può essere cosi sintetizzata: Stadio I: il tumore confinato alla pleura parietale o parietale e parte della viscerale da un solo lato, senza coinvolgimento dei linfonodi. Stadio II: tumore sempre confinato alla pleura parietale e viscerale da un solo lato, ma più esteso. Anche per questo stadio non vi è coinvolgimento dei linfonodi. Stadio III: in questo stadio la malattia interessa estesamente pleura parietale e viscerale (potendo coinvolgere anche altre strutture come il pericardio o tessuti della parete toracica) e inoltre c’è un coinvolgimento dei linfonodi. Stadio IV: questo stadio comporta l’interessamento della pleura controlaterale oppure la presenza di liquido pleurico contenente cellule tumorali oppure il coinvolgimento di strutture ossee (coste o colonna vertebrale) o di altri organi al di fuori della gabbia toracica. Quella sopra riportata è una schematizzazione della stadiazione IMIG, che fornisce in realtà una descrizione molto dettagliata, delineando sottili differenze che consentono un inquadramento preciso della malattia, tale da poter guidare la terapia più adeguata.

Sintomi La sintomatologia del mesotelioma non è specifica di questa malattia, ossia non esistono “segnali” che si presentano solo in chi ha questa forma tumorale, ma gli stessi “segnali” possono essere scatenati anche da altre malattie. In genere i primi sintomi iniziano a comparire dopo 25-35 anni di esposizione all’asbesto e spesso chi presenta alcuni sintomi non pensa che essi siano causati da una esposizione ad una sostanza nociva avvenuta alcuni decenni prima e magari per un periodo di tempo limitato. I sintomi del mesotelioma dipendono dall’estensione della malattia, dagli organi interessati o dalla presenza di liquido pleurico.

I sintomi più comuni sono rappresentati dalla sensazione di “fiato corto” (o dispnea), dolore toracico e tosse persistente, il più delle volte secca (stizzosa). Meno frequentemente possono manifestarsi febbre e perdita di peso. Vi sono peraltro pazienti che, pur presentando radiologicamente i segni della malattia, non manifestano praticamente alcun sintomo.

Trattamento Si possono distinguere essenzialmente due tipi di trattamento: quello tradizionale (che è quello maggiormente testato e che ha già dimostrato una sua efficacia ed è parte della pratica clinica comune) e i nuovi trattamenti (che prevedono invece nuovi approcci terapeutici, che sono ancora in fase di studio e sono possibili solo nell’ambito di studi clinici). Il trattamento tradizionale include diverse possibilità, che possono essere utilizzate singolarmente e/o in associazione, a seconda dell’estensione della malattia e delle condizioni generali del paziente. Il corretto percorso terapeutico viene comunque impostato dal medico oncologo o pneumologo di riferimento, in base alle caratteristiche del paziente (condizioni generali di salute, età, malattie concomitanti, funzionalità respiratoria, pregressi trattamenti) e al grado di estensione della malattia. Questo significa che, a pazienti con caratteristiche simili e con malattie che si differenziano solo per l’estensione, possono essere proposti trattamenti diversi. Allo stesso modo, pazienti con malattie uguali per tipo ed estensione, ma con un diverso stato di salute, possono ricevere terapie differenti. Il mesotelioma pleurico può essere trattato con la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia, eventualmente in combinazione tra di loro. Ruolo della chirurgia: in presenza di una malattia resecabile chirurgicamente (tale indicazione viene data da un chirurgo toracico sulla base dell’estensione della malattia, delle condizioni generali del paziente e degli esami di funzionalità respiratoria) le tecniche chirurgiche utilizzabili sono la pleurectomia/decorticazione, che prevede la rimozione della massa tumorale e della pleura interessata da malattia, e la pneumonectomia extra-pleurica, intervento più esteso, che comporta anche l’asportazione del polmone, oltre che di altre strutture toraciche. Di norma, ove possibile, in relazione alla diffusione di malattia ed alle condizioni del paziente, si ricorre alla pneumonectomia extra-pleurica.

Va tuttavia ricordato che tale intervento è molto invalidante ed è gravato da alti tassi di mortalità e da complicanze postoperatorie. Inoltre, con nessuno dei due interventi, la guarigione della malattia viene garantita al 100% dei pazienti e, nonostante un corretto intervento, rimane comunque alto il rischio che la malattia si ripresenti. La chirurgia ha peraltro altri ruoli in questa patologia, in quanto può essere l’approccio per arrivare ad una diagnosi corretta, mediante toracoscopia. Tale metodica prevede, mediante una piccola incisione della parete toracica, di esaminare e di fare eventualmente biopsie della pleura. Anche la pleurodesi con talco (o talcaggio pleurico) è una manovra chirurgica utile e spesso impiegata nei mesoteliomi con abbondante versamento pleurico: viene prima drenato il liquido e poi inserita una sostanza, che dovrebbe impedirne la nuova formazione. Tale intervento può essere fatto in regime di Day Surgery o con pochi giorni di ricovero ospedaliero. Ruolo della radioterapia: di per sé la radioterapia non trova grandi indicazioni nel mesotelioma. Può avere un ruolo in alcuni casi (per esempio per alcuni pazienti con l’intento di controllare il dolore) e comunque per lo più come integrazione di altri approcci terapeutici. L’estensione del campo di trattamento, nonché il dosaggio delle radiazioni sono a discrezione del medico radioterapista ed in relazione alle condizioni del paziente e ai risultati ottenuti con l’intervento. Anche il paziente non trattabile con chirurgia può beneficiare dal trattamento radiante, se presenta disturbi legati, ad esempio, ad interessamento osseo o cerebrale di malattia. In questi casi la radioterapia può servire per ridurre i sintomi riferiti. Esistono poi nuove tecniche radioterapiche, che non fanno però parte della pratica clinica, ma sono per lo più ancora oggetto di studio. Ruolo della chemioterapia: può essere somministrata in associazione o meno alla radioterapia, prima dell’intervento chirurgico con l’intento di renderlo più “agevole”, o dopo, con lo scopo di consolidarne risultati. Rappresenta invece il trattamento d’elezione per il paziente non operabile o con malattia estesa. In tale situazione, ove possibile, è preferibile utilizzare un’associazione di due farmaci ma, ancora una volta, la scelta terapeutica è a discrezione del medico oncologo, che terrà conto delle condizioni del paziente, dell’età, della funzione renale ed epatica e delle patologie associate. I farmaci più comunemente utilizzati sono il cisplatino ed il pemetrexed: questi due chemioterapici sono quelli che, nel corso degli anni, hanno dimostrato la maggiore efficacia nel trattamento di questo tipo di malattia. Sono previste in genere quattro o sei somministrazioni endovenose di tali farmaci, ripetute ogni tre settimane ed intervallate da periodiche rivalutazioni radiologiche, che consentono di valutare la risposta. Il pemetrexed richiede una premedicazione vitaminica e steroidea durante tutto il periodo della terapia. Il pemetrexed può essere somministrato anche da solo o in associazione con il carboplatino. Qualora non vi fosse una risposta (ossia un arresto dell’avanzamento della malattia o una sua regressione) ai suddetti chemioterapici o quando la malattia dovesse ripresentarsi, non esistono al momento farmaci che abbiano dimostrato dati di efficacia così consistenti tali da indurre le agenzie regolatorie alla loro registrazione. Questo significa che non esiste uno “standard terapeutico” in seconda linea per il mesotelioma, sebbene l’esperienza comune, unitamente ad alcuni dati di letteratura, portino all’utilizzo di alcuni farmaci come la vinorelbina o la gemcitabina. Attualmente non esistono terapie biologiche che abbiano dimostrato efficacia nel trattamento sistemico del mesotelioma. Il mesotelioma pleurico ad oggi rimane una patologia difficile da trattare e terapie innovative (come nuovi farmaci biologici ed agenti chemioterapici e nuove metodiche di radioterapia) sono in corso di studio. è pertanto importante chiedere al proprio oncologo se nel centro in cui si è seguiti vi siano studi clinici cui poter partecipare e quali siano i vantaggi e gli svantaggi ad essi correlati.

Un altro caso di risarcimento: Borotalco, donna si ammala di tumore: J&J risarcimento shock

Per questo un tribunale di Los Angeles ha disposto che Johnson & Johnson paghi un risarcimentodi 417 milioni di dollari. Un chirurgo ha rimosso un tumore della dimensione di una palla da softball, ma la donna è ora malata terminale e non è stata in grado di partecipare all’udienza in tribunale a Los Angelese, ha detto uno dei suoi avvocati.

La donna colpita da tumore ha usato per anni il borotalcoper bambini. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che la J&J è guidata dalla scienza, la quale “sostiene la sicurezza del baby powder“. Questo è il sesto processo per il gruppo, che ne aveva vinto uno a marzo ma ne ha persi altri quattro: le giurie hanno approvato oltre 300 milioni di dollari complessivi di risarcimenti.

Sul banco degli imputati resta tuttavia il talco, indicato come possibile elemento cancerogeno dall’International Agency for Research on Cancer, nonostante l’azienda imputata continui a sostenere di commercializzare un prodotto assolutamente sicuro. La compagnia è stata giudicata colpevole di non aver informato i consumatori e le autorità di controllo della cancerogenicità dei propri prodotti, pur essendone a conoscenza dal 1980. La Jonhson&Johnson ha preso l’impegno di eliminare dalle sue produzioni ogni ingrediente che può essere considerati pericoloso dai suoi prodotti.

Ma che cos’è il borotalco?

E se l’Iarc – pensando però a tutti i possibili tipi di esposizione al talco – lo ha classificato tra le sostanze che potrebbero rappresentare un rischio per la salute umana, guardando nello specifico all’utilizzo cosmetico la stessa agenzia assicura che gli studi disponibili non sembrano indicare un legame tra le polveri moderne (molto più raffinate di quelle usate fino agli anni ’70) e lo sviluppo di tumori femminili.

I rischi deriverebbero dall’uso prolungato del Borotalco, non dal consumo occasionale.

Un altro studio condotto in 8 diversi paesi, da parte di 19 ricercatori, rivelò che esiste un rischio di soffrire di cancro alle ovaie dal 30% al 60% nelle donne che utilizzano il borotalco nelle loro zone genitali.

Secondo i giudici dì Los Angeles, negli Stati Uniti, il talco “Johnson & Johnson” è cancerogeno. Ne sono talmente convinti, i magistrati americani, che ieri hanno condannato la multinazionale del New Jersey a pagare, come risarcimento, addirittura 417 milioni di dollari – circa 350 milioni di euro – a una donna che lo ha utilizzato per anni,, e che ora è malata di cancro alle ovaie. Non è nemmeno la prima volta che la “J&J” finisce alla sbarra per i suoi barattoli di polvere assorbente.

Di processi veri e propri l’azienda a stelle e strisce ne ha già subiti sei: ne ha vinto soltanto uno (nel marzo scorso), ma, oltre al caso di ieri, in altre quattro occasioni è stata condannata a sborsare più di 300 milioni di dollari complessivi. E a sentire i suoi legali, sul tavolo della società, ci sarebbero la bellezza di ulteriori 4.800 pratiche aperte e riguardanti il talco in questione.

Il “baby powder” più famoso del mondo tanto usato per i bambini (se ne vendono migliaia di confezioni al giorno anche in Italia) pare quindi essere potenzialmente pericoloso per la salute, o perlomeno di questo sono convinti i giudici americani: nel 2016 una giuria di Saint Louis (nel Missouri) ha decretato un indennizzo di 72 milioni di dollari a ima ragazza che aveva preso la stessa malattia della signora californiana, nel maggio passato è arrivata, sempre in Missouri, una condanna di 110 milioni per lo stesso, identico, motivo. Gli avvocati dell’azienda però non d stanno, contestano le condusioni e hanno già annunciato un ricorso in tutte le azioni legali intraprese.

E però, com’è ovvio, tra i consumatori cresce la preoccupazione. Sì, perché se i vertici della J&J non fanno che sgolarsi, da mesi, per puntualizzare che «siamo guidati dalla scadenza la quale sostiene che il nostro prodotto è sicuro», a sentire esperti e camici bianchi di rassicurante c’è ben poco.

In natura il talco – fanno sapere dall’American Cancer Society, l’associazione americana dei tumori – estratto in vere e proprie cave – contiene effettivamente amianto e può «provocare cancro ai o intorno ai polmoni qualora venga inalato». Non proprio ima no- tiziuola da poco. Rincarata persino dal fatto che «a partire dagli anni Settanta le indicazioni sulle confezioni sono sempre meno chiare». E pure la lare, Tlntemational agency for research on cancer, l’agenzia intemazionale di ricerca del settore, ammette a denti più o meno stretti che quel particolare minerale impiegato in cosmetica sia «un possibile elemento cancerogeno». H colosso farmaceutico statunitense non fa che ribadire l’affidabilità del suo prodotto, composto (dicono dai piani alti della J&J) unicamente da magnesio, silicio, ossigeno e idrogeno. Tuttavia lo scandalo si allarga a macchia d’olio. Anzi, a chiazze di polvere.

E però di sostanze considerate innocue e poi finite sotto i microscopi dei laboratori di mezzo mondo ne è piena la letteratura scientifica. C’è il “blu patent” che viene utilizzato nelle caramelle e negli sciroppi, ma che è vietato in Australia perché considerato cancerogeno. C’è il biossido di titanio, comunemente adoperato nella catena alimentare al punto che è presente nelle guarnizioni di diverse catene di fast food in tutto il pianeta, ma che la lare ha inserito nella sua lista nera. E c’è il dimetilpolisilossano (un nome lungo quanto le sue controindicazioni) che è aggiunto agli oli da frittura ma che, secondo alcuni addetti ai lavori, è addirittura in grado di creare residui di formaldeide e amianto.

Tornando al talco della “Johnson & Johnson”, va specificato che alcune cause simili a quella che hanno portato i giudici della California a sentenziare il mega-risarcimento sono già state rigettate dai colleghi della East Coast, che non hanno trovato “sufficienti’’ prove del legame tra la polvere assorbente e l’insorgere di tumori. A guardare il conto, invece, presentato alla società negli ultimi anni pare che altri magistrati la pensino diversa- mente. La multa, da record, affibbiata alla “J&J” ieri ha coinvolto di striscio anche la “hnerys Tale”, l’azienda che fornisce il minerale, a cui stata imputato 1’ 1% dei danni. Alla faccia del “clinicamente testato”.

Johnson & Johnson condannata ad un nuovo maxi risarcimento: 55 milioni di dollari ad un donna malata di cancro ovarico

E’ finita sotto accusa la famosissima Johnson & Johnson o meglio il talco prodotto dall’azienda perchè si è constatato che questo provochi il cancro ovarico. Ebbene si, stando a quanto emerso la storia azienda Johnson%Johnson è stata condannata da una giuria a pagare ben 55 milioni di dollari ad una donna, ovvero Gloria Ristesund di 62 anni del South Dakota, malata di tumore ovarico convinta del fatto che sia stato proprio il borotalco a causarle proprio questo tumore.

Il Tribunale americano, dunque, ha condannato la Johnson & Johnson ad un maxirisarcimento di 55 milioni di dollari, pari a circa 48 milioni di euro, nei confronti della donna a cui il prodotto a base di talco sembra abbia provocato il cancro ovarico. La donna ha ottenuto già 5 milioni di dollari come risarcimento danni ed altri 50 milioni per danni esemplari. Ovviamente l’azienda ha già annunciato ricorso, sostenendo tramite il portavoce Carol Goodrich che questa sentenza contraddice 30 anni di ricerca scientifica su questo genere di prodotti.

La donna sostiene di aver utilizzato questo prodotto per decenni e sono propri i legali della donna a sostenere che questo gli abbia provocato il cancro alle ovaie, che tra l’altro le venne diagnosticato nel 2011. La donna venne operata e sottoposta ad un intervento di isterectomia, ovvero le venne asportato l’utero, al quale seguirono anche tanti altri interventi e fortunatamente sembra essere guarita. Non sarebbe l’unico caso che vede imputata la Johnson & Johnson, visto che già nello scorso mese di febbraio, Marvin Salter, figlio adottivo di Jackie Fox ovvero una donna morta a causa di un tumore ovarico all’età di 62 anni,aveva intentato una causa contro l’azienda che anche in questo caso è stata condannata a risarcire l’erede della donna, pagando anche in questo caso una cifra pari a 72 milioni di dollari.

Purtroppo non finisce qui, perchè sarebbero ben 1.200 le cause legali pendenti in campo all’azienda, moltissime consumatrici infatti sostengono di non essere mai state adeguatamente informate dalla multinazionale sui rischi di cancro legato al frequente utilizzo del talco. L’azienda tramite un comunicato stampa ha annunciato che impugnerà anche questa nuova sentenza di condanna. E’ questo quanto annunciato da Carol Goodrich, ovvero il portavoce della società, il quale sostiene che i due verdetti che hanno visto soccombere la Johnson & Johnson contraddirebbero, come già anticipato, ben 30 anni di ricerca a sostegno della sicurezza del talco per uso cosmetico e per la cura personale e che non ci sarebbe alcuna evidenza scientifica a sostegno della tesi giudiziaria.L’azienda ribadisce che i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) “non hanno identificato il talco come un fattore di rischio per il tumore alle ovaie”, e che nessuno dei grandi studi condotti finora ha rilevato un’associazione tra questo tipo di cancro e il talco.

Che cos’è il cancro?

Cancro è il termine generico di uso comune con cui si indica una malattia tumorale maligna. I tumori sono degenerazioni dei tessuti che possono avere carattere benigno

0 maligno. Accanto a numerosi tumori benigni vi sono oltre cento diverse forme di cancro. I tumori maligni che originano da tessuti epiteliali quali la pelle, la mucosa o il tessuto ghiandolare sono detti anche carcinomi.

I tumori benigni possono solo comprimere ma non invadere i tessuti sani. I tumori maligni invece s’infiltrano nei tessuti circostanti e li distruggono: attraverso i vasi linfatici e sanguigni le cellule cancerose possono infatti migrare nei linfonodi prossimali e quindi in altri organi dove formeranno delle metastasi.

Solitamente è possibile determinare da quale organo (tipo di cellula) hanno avuto origine queste metastasi. Le metastasi dell’ovaio presenti nel fegato, per esempio, si distinguono chiaramente dal carcinoma sviluppatosi da cellule epatiche. L’esame istologico (esame al microscopio del tessuto, dal greco histos = tessuto) permette di riconoscere le diverse forme di cancro. Ciò riveste importanza per la scelta della terapia ottimale.

Tutto ha inizio nella cellula

I tessuti e gli organi del nostro corpo sono formati da bilioni di cellule. Le cellule sono gli elementi di base del nostro corpo. Nel nucleo di ogni cellula si trova il «progetto di costruzione» esatto di ogni individuo: è il suo patrimonio ereditario, costituito dall’acido desossiribonucleico (DNA) e contenente i cromosomi e i geni.

Attraverso la divisione cellulare nascono in continuazione nuove cellule mentre quelle vecchie muoiono. Una cellula sana si divide soltanto per il numero di volte previsto dall’organismo. Il patrimonio ereditario può però subire un danno che altera il meccanismo di divisione cellulare.

Di solito l’organismo è in grado di riparare i danni subiti da una cellula. Ma se ciò non avviene, la cellula fuori controllo (che ha subito cioè una mutazione) può riprodursi a piacimento e divenire per così dire «immortale».

Le cellule fuori controllo si aggregano e formano col tempo un nodulo, il tumore.

Dimensioni inimmaginabili

Un tumore di un centimetro di diametro contiene già milioni di cellule e con grande probabilità ha raggiunto queste dimensioni nel corso di vari anni. Ciò significa che un tumore non si sviluppa da un giorno all’altro. La rapidità di crescita varia notevolmente da tumore a tumore e da individuo a individuo.

Molteplici le cause

In genere la causa di un tumore rimane ignota. La struttura genetica di una cellula può subire delle modifiche, apparentemente «per caso», ma anche per il naturale processo d’invecchiamento, per cause esterne (sostanze nocive, stile di vita, alimentazione, radiazioni, virus ecc.) ed anche – sebbene più raramente – a causa di fattori ereditari.

Il rischio di cancro

Si può ridurre il rischio di alcuni tumori con uno stile di vita sano, rinunciando per esempio al fumo, alimentandosi in modo equilibrato e praticando regolarmente attività fisica. Per altre forme di cancro invece non sappiamo come si potrebbe ridurre il rischio.

Se una persona si ammala o meno in definitiva non è prevedibile e dipende dal caso. Possono esserne colpiti gli ottimisti e i pessimisti, chi fa vita sana e chi non si cura della propria salute. Non vi è alcuna garanzia contro il cancro.

In alcune famiglie si osserva una maggiore incidenza di certe forme tumorali, compreso il cancro dell’ovaio. Troverà altre informazioni su questo argomento nell’opuscolo «Rischio di cancro ereditario».

Il cancro nelle ovaie

Il cancro dell’ovaio è un’affezione maligna che insorge allorché determinate cellule delle ovaie proliferano in modo incontrollato e formano un tumore.

Le ovaie e gli organi vicini

Le due ovaie sono parte degli organi sessuali femminili interni. A forma di mandorla, di dimensione variabile (da ca. 2,5 a 4 cm di lunghezza), sono situate nella piccola pelvi ai due lati dell’utero. Sono avvolte da una membrana, la cosiddetta capsula ovarica. Le ovaie sono collegate all’utero dalle tube uterine (ovidotti).

Il peritoneo e l’omento non sono raffigurati. Anch’essi rivestono importanza in relazione ai tumori ovarici poichè possono essere colpiti a loro volta dal tumore.

Il peritoneo

È costituito da due strati sottili. Lo strato esterno – il peritoneo parietale – riveste le pareti addominale e pelvica e la superficie diaframmatica inferiore. Lo strato interno – il peritoneo viscerale – avvolge gli organi addominali come l’intestino, il fegato, la milza, l’utero, le ovaie ecc. Il peritoneo ha una superficie di circa 1,7-2 m2. La sua funzione è, da un lato, di assorbire il liquido che si raccoglie nella cavità addominale e di immetterlo nel sistema linfatico e sanguigno: con ciò contribuisce in maniera determinante alle difese immunitarie. Dall’altro lato secerne un liquido (siero peritoneale) che serve da lubrificante: i due strati possono così scorrere senza eccessivo attrito.

L’omento

Il grande omento (lat. omentum = copertura) è una doppia plica del peritoneo e ricopre soprattutto l’intestino tenue e parti del colon. È ricco di tessuto adiposo, di vasi sanguigni e linfatici e si estende dal diaframma all’ombelico. Sono molto importanti per la regolazione dei liquidi e per le difese immunitarie della cavità addominale «Il peritoneo».

La funzione delle ovaie

Le ovaie sono le ghiandole sessuali femminili (gonadi). Contengono le cellule sessuali immature (follicoli). Inoltre nelle ovaie si produce la maggior parte degli ormoni sessuali femminili, gli estrogeni e il progesterone.

A partire dalla pubertà una volta al mese si libera un’ovocellula in una delle due ovaie: si parla di rottura del follicolo o di ovulazione. Nella tuba uterina l’ovulo o ovocita può essere fecondato e in questo caso si anniderà alcuni giorni dopo nell’utero come embrione.

Se nell’utero non si annida un ovulo fecondato, l’endometrio (la mucosa dell’utero) si stacca e avrà luogo il flusso mestruale (mestruazioni).

I vari tumori dell’ovaio

Le ovaie sono costituite da tessuto di vario genere e diversi sono perciò anche i tumori che possono svilupparsi. Le forme più frequenti di tumore delle ovaie sono le seguenti:

Tumori ovarici benigni

Due tumori ovarici su tre sono benigni.

Carcinomi ovarici

Si sviluppano nello strato di tessuto più esterno che circonda le ovaie, il cosiddetto epitelio superficiale (lat. epithel = tessuto di copertura). I carcinomi ovarici fanno parte del gruppo dei tumori ovarici epiteliali: costituiscono il 70% di tutti i tumori ovarici.

Tumori borderline

Sono anch’essi tumori ovarici epiteliali e costituiscono il 15% di tutti i tumori ovarici. Presentano alterazioni cellulari maligne più o meno marcate e rappresentano quindi dei casi limite (ingl. borderline = linea di confine). Durante la crescita sono in genere meno aggressivi e meno invasivi (distruttivi) dei carcinomi ovarici, possono tuttavia estendersi alla cavità addominale.

Tumori dello stroma gonadico

Lo stroma è una sorta di tessuto connettivo che racchiude le ovaie come un involucro e in cui si formano tra l’altro gli ormoni estrogeno e gestagene. I tumori dello stroma gonadico sono di scarsa malignità: costituiscono il 5-8% dei tumori ovarici.

Tumori delle cellule germinali

Costituiscono circa il 5% dei tumori ovarici. Non si sviluppano dalle cellule delle ovaie, ma dalle ovocellule o germinali nell’ovaia.

A causa dell’immediata vicinanza delle ovaie agli altri organi della cavità addominale e del bacino, singole cellule cancerose delle ovaie possono depositarsi direttamente, per esempio, sull’utero, sulla vescica, sull’intestino, sulla capsula della milza o del fegato, invadere questi organi e formarvi delle metastasi. Possono essere colpiti anche il diaframma, il peritoneo e l’omento.

Attraverso i vasi linfatici e sanguigni le cellule tumorali possono inoltre diffondersi in altri organi, dove possono dare origine a metastasi. Nel caso del cancro dell’ovaio gli organi più colpiti sono il fegato, la pleura e i polmoni, più raramente le ossa e il cervello.

Cancro deN’ovidotto (carcinoma tubarico)

Si tratta di una forma di cancro molto rara con le stesse caratteristiche biologiche del cancro dell’ovaio. Non se ne conoscono le cause e i rischi. Non si è potuto accertare finora se tra i fattori di rischio figurano l’ereditarietà e la nulliparità, come è il caso per gli altri tumori ovarici.

Tuttavia il cancro delle ovaie e altri tumori ginecologici possono estendersi agli ovidotti e formarvi metastasi.

Il cancro del peritoneo

È raro che un tumore origini dal peritoneo. Questa forma di cancro è detta anche carcinoma peritoneale.

Capita invece più di frequente che un tumore ovarico o tubarico (o di un altro organo addominale) si estenda al peritoneo: si parla in questo caso di carcinosi peritoneale. A volte sono colpite singole parti del peritoneo, a volte tutto il peritoneo: ciò può provocare complicazioni gravissime che mettono in pericolo la vita del paziente.

Le cause e i rischi

Non c’è una causa evidente che provoca il cancro dell’ovaio. Studi scientifici e l’esperienza clinica mostrano che alcuni fattori e circostanze possono accrescere il rischio di ammalarsi (ma non necessariamente. Non ha quindi senso autoaccusarsi e pensare che la malattia sia insorta a causa di un suo comportamento «sbagliato».

Possibili fattori di rischio:

> età superiore a 50 anni;

> nulliparità, menopausa tardiva (ciò comporta un più alto numero di ovulazioni nel corso della vita);

> fattori ereditari (v. capitolo seguente);

> precedente cancro del seno, del corpo dell’utero o del colon;

> ormonoterapia pluriennale durante il climaterio;

> obesità;

> esposizione a sostanze nocive (per es. amianto).

Sono considerati possibili fattori protettivi eventi o misure che riducono le ovulazioni nel corso della vita, per es. la prolungata assunzione della pillola contraccettiva, le gravidanze, l’allattamento.

Il rischio di cancro ereditario

Nel 5-10% dei tumori ovarici è probabile una predisposizione genetica. Si parla in questo caso di cancro ereditario.

> Un indizio di cancro ereditario sono i casi di cancro del seno e dell’ovaio in famiglia, specie se sono insorti in soggetti giovani. Le rispettive alterazioni genetiche sono indicate con le sigle BRCA1 e BRCA2 (dall’espressione ingl. BReast CAncer = cancro del seno).

> Un’altra predisposizione ereditaria che accresce il rischio di cancro dell’ovaio è indicata con le lettere HNPCC (dall’ingl. Hereditary non Polyposis Colo- rectal Cancer = cancro colico ereditario non polipomatoso). In queste famiglie sussiste un più elevato rischio di cancro colorettale nonché del corpo dell’utero.

L’opuscolo della Lega contro il cancro «Rischio di cancro ereditario» offre ulteriori informazioni in merito. Vi si discute specialmente della possibilità e delle modalità di accertamento del suo rischio personale e dei suoi familiari, nonché del pro e del contro di tale accertamento.

Ogni anno 600 casi

In Svizzera si registrano ogni anno circa 600 nuovi casi di tumore ova- rico maligno. Al momento della diagnosi due donne su dieci hanno meno di 50 anni, quattro hanno dai 50 ai 69 anni e quattro oltre 70. In circa la metà dei casi sono colpite entrambe le ovaie.

I possibili sintomi

II cancro dell’ovaio spesso non causa disturbi per molto tempo. I primi sintomi compaiono solitamente quando il tumore ha raggiunto una certa dimensione, soprattutto quando l’ovaia ingrossata comprime organi vicini o l’addome si gonfia per l’accumulo di liquido (ascite).

Si noti tuttavia che le dimensioni non sono necessariamente (ancora) indice di malignità. Una cisti benigna, per esempio, può causare disturbi per le sue dimensioni, ma non è pericolosa.

Tra i possibili sintomi figurano:

> dolori al basso ventre per oltre quattro settimane;

> perdite di sangue non mestruali o dopo la menopausa;

> insorgenza e persistenza di disturbi digestivi, stitichezza o feci insolite;

> inappetenza, pesantezza di stomaco, flatulenze;

> aumento della circonferenza addominale a seguito dell’accumulo di liquido nell’addome (ascite). La causa può essere un tumore del peritoneo;

> inspiegabile perdita di peso (nonostante l’addome gonfio);

> fiato corto per l’accumulo di liquido nell’addome e nei polmoni, dovuto a carcinoma peritoneale o pleurico;

> in alcune forme di tumore dello stroma gonadico: alterazioni del ciclo mestruale e perdite ematiche di altra natura.

Alcuni di questi sintomi possono anche essere dovuti ad altre malattie meno gravi: non significano dunque necessariamente che si tratta di un cancro. Tuttavia se ne dovrebbe accertare la causa, specie in presenza di fattori di rischio. Prima si scopre un tumore, più facile è il trattamento e più elevate sono le probabilità di guarigione.

In tre casi su quattro il cancro dell’ovaio è diagnosticato solo in uno stadio avanzato.

Dopo le recenti sentenze di risarcimento danni milionarie -una per 72 e l’altra per 55 milioni di dollari- e a fronte di 1.200 cause legali contro la celebre Johnson & Johnson, accusata di non aver informato i clienti sui rischi legati all’uso dei suoi prodotti a base di talco, i riflettori si sono accesi su questa impalpabile e profumata polvere sottile che ci accompagna sin dalla nascita.

Nato nel 1874 per opera del farmacista Sir Henry Roberts, il borotalco -così chiamato per i suoi due componenti, talco e acido borico- divenne in breve tempo un rimedio cosmetico indispensabile per le sue proprietà antitraspiranti, assorbenti e lenitive.

Circa un secolo dopo, si decise di eliminare l’acido borico dalla sua formulazione in quanto probabile causa di fenomeni di sensibilizzazione e soprattutto si scelse di non addizionare il talco con asbesto (più noto come amianto), sostanza di cui è acclarata la grave tossicità.

Oggi il talco contiene una serie si sostanze dalle specifiche proprietà (ossido di zinco, carbonato di magnesio, silice idrata, paraffina liquida), conservanti e profumi.

Non tutti sanno che questa polvere minerale estratta in natura, non è utilizzata soltanto in prodotti cosmetici, ma trova largo impiego nell’industria per la sua resistenza al calore e agli acidi: si trova nella lavorazione di carta, vernici, stucchi, rivestimenti e persino in farmaci ed alimenti indicato con la sigla E553b.

Dal 2006 il talco è tenuto sotto controllo dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC di Lione) che lo ha classificato come “possibile cancerogeno”.

Uno studio condotto nel 2010 presso la Harvard Medical School e pubblicato sulla rivista Cancer epidemiology Biomarkers & Prevention ha concluso che per le donne in menopausa che hanno fatto uso di talco nelle parti intime regolarmente per diversi anni, il rischio di contrarre tumore all’endometrio aumenta del 24%.

Ora, benché l’insorgenza di questa frequente neoplasia ginecologica possa essere correlata a diversi fattori (età avanzata, diabete, obesità, familiarità di primo grado, particolari condizioni ormonali) e che gli studi finora condotti non hanno portato prove certe del legame talco-cancro, le sentenze di condanna alla Johnson & Johnson aprono non pochi interrogativi…

Bisogna inoltre considerare quantomeno “la stranezza” dell’abitudine cosmetica quotidiana di cospargersi di una sostanza, il talco, che funziona come insetticida per le formiche e come brillantante per i bicchieri in lavastoviglie.

Oltretutto, il talco è frequentemente utilizzato nell’igiene dei bambini, dal post bagnetto al cambio di pannolino, il che dovrebbe come minimo metterci in allerta.

Pertanto, rifuggendo dagli eccessivi allarmismi ma anche dai luoghi comuni, a titolo precauzionale potremmo ricorrere ad una ricetta fai da te del tutto naturale di talco, da applicare con tranquillità anche sulla delicata pelle dei più piccoli.

Ingredienti: 50gr amido di riso (o di mais, o farina d’avena), 25gr di bicarbonato di sodio, 10/15 gocce di olio essenziale a piacere.

Preparazione: versate in una tazza amido e bicarbonato, miscelateli e aggiungete le gocce di olio essenziale preferito. Polverizzate il composto in un mixer finché non diventa omogeneo e senza grumi. Versate in un barattolo con chiusura ermetica e riponete in luogo fresco e asciutto fino ad un periodo massimo di 3 mesi.

L’amido di riso (di mais o d’avena) ha potere assorbente, il bicarbonato ha virtù antibatteriche e gli oli essenziali, oltre a profumare il composto, hanno delle specifiche proprietà (rilassanti, tonificanti, antidepressive, ecc.): un’ottima soluzione naturale e priva di rischi senza dover rinunciare ad una piacevole consuetudine.

