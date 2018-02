Botulino infantile, primo caso in Italia: bambino di 5 mesi in gravi condizioni

Si è verificato il primo caso di botulino infantile in Piemonte un’ intossicazione che sotto l’anno di età pare possa provocare delle difficoltà respiratorie nonché perdita di controllo dei movimenti della testa e nel caso in cui non venga diagnosticata può anche portare alla morte. Ad essere stato colpito è un bambino di 5 mesi il quale è stato ricoverato a Roma, ma originario di Ivrea ed è stato proprio lì che i medici del servizio igiene alimenti e nutrizione dell’ASL To4 hanno trovato il barattolo di miele che conteneva proprio il batterio ovvero il Clostridium botulinum che il bambino vista la tenera età non è riuscito a neutralizzare questa tossina botulinica.

Come abbiamo detto, dunque, si tratta del primo caso di botulismo infantile in Piemonte e serviranno delle analisi approfondite del DNA del batterio per capire se il responsabile del ricovero in un ospedale Romano di un piccolo di soli 5 mesi, possa essere stato proprio il miele come si è sospettato sin dal primo momento. Il bambino Purtroppo si trova Ricoverato in terapia intensiva in un ospedale Romano ed a confermarlo sono stati proprio i genitori del piccolo i quali hanno comunque precisato che le analisi devono proseguire per poter accertare proprio le cause dell’intossicazione di botulismo.

Il padre sentito da alcuni giornalisti ha dichiarato: “Un po’ di miele? L’Istituto zooprofilattico ha esaminato il contenuto di un vasetto, perché sul ciuccio la nonna ne aveva messo un pizzico, ma più di un mese prima dell’insorgenza dei sintomi. La causa potrebbe anche essere la polvere atmosferica, ma al momento non ci sono certezze”. In seguito ad Una prima analisi effettuata nella giornata di venerdì, l’istituto Zooprofilattico del Piemonte aveva trovato delle tracce di botulino proprio nel miele che Però potrebbe essere stato anche contaminato da alcuni agenti esterni. I primi sintomi il bambino avrebbe cominciato ad avvertirli in vacanza a Roma con i genitori e nello specifico si è trattato di stitichezza, diminuzione dei riflessi, difficoltà di controllo dei movimenti della testa e anche difficoltà respiratorie.

Le sue feci sono state analizzate ed hanno effettivamente confermato la presenza del botulino mentre l’azienda sanitaria 84 pare abbia prelevato a casa il barattolo di miele e portato all’istituto Zooprofilattico per avere anche un riscontro dal laboratorio per il controllo degli alimenti. “Quando gli adulti ingeriscono le spore, che sono frequentemente presenti nel terreno o nella polvere,non succede niente perché il nostro intestino le metabolizza senza danni. L’ intestino dei bambini invece, prima dello svezzamento, non e’ ancora in grado di uccidere queste spore: la loro flora intestinale non e’ capace di inattivarle. Le spore così si moltiplicano nell’intestino, possono germinare e diventare batteri attivi che producono la famigerata tossina“, ha aggiunto ancora Caramelli.