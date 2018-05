Bpco, malattia poco conosciuta in Italia, ma colpisce il 3% degli italiani

Il termine BPCO indica una BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva, una malattia polmonare progressiva, non completamente reversibile. Si tratta di una malattia prevenibile e trattabile, che è caratterizzata da una persistente ostruzione delle vie aeree, che rende difficoltosa la respirazione. La BPCO è di solito evolutiva e si associa ad una aumentata risposta infiammatoria cronica delle vie aeree e del polmone a particelle nocive o gas.

Si tratta di una malattia cronica e invalidante molto diffusa anche in Italia, ma spesso sottovalutata, a volte anche dal Paziente, che ritiene la tosse cronica o difficoltà di respiro come sintomi comuni per un fumatore.

I sintomi della BPCO di solito peggiorano lentamente. All’inizio sono lievi ed il Paziente non li nota nemmeno, generalmente si tratta di un fumatore che considera più o meno normale avere del catarro al mattino e fare fatica a fare le scale. Spesso la tosse è cronica, più intensa al mattino e caratterizzata dalla produzione di muco. Con il passare del tempo i sintomi possono aggravarsi, tanto da spingere il Paziente a rivolgersi al proprio Medico, per un peggioramento della tosse, un aggravarsi della difficoltà respiratoria, frequenti infezioni bronchiali, in particolare nei mesi invernali..La difficoltà respiratoria compare gradualmente nell’arco di diversi anni e nei casi più gravi può arrivare a limitare le normali attività quotidiane.

Per valutare i sintomi dovrebbero essere utilizzati questionari già validati quali il test di valutazione della BPCO (CAT, Copd Assessment Test) oppure la scala della dispnea del Questionario Modificato del British Medical Research Council (mMRC).

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una condizione patologica dell’apparato respiratorio, caratterizzata da ostruzione cronica al flusso aereo, non completamente reversibile, generalmente progressiva e associata ad un abnorme risposta infiammatoria del polmone, cui contribuiscono in varia misura alterazioni bronchiali (bronchite cronica), bronchiolari (malattia delle piccole vie aeree) e del parenchima polmonare (enfisema).

La BPCO è una patologia prevenibile e trattabile, si può intervenire per rallentarne l’evoluzione. Viene sottolineata l’affermazione “prevenibile e curabile” nell’ottica di fornire una prospettiva positiva ai pazienti, di incoraggiare la comunità sanitaria ad acquisire un ruolo più attivo nello sviluppo di programmi di prevenzione e di trattamento per i pazienti. La BPCO rappresenta un grave e crescente problema sanitario a livello mondiale, come confermato anche dal registro svedese nel 2003 e da numerosi studi epidemiologici. La Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) prevede che diventerà a livello mondiale la terza causa di morte nel 2030 e che nel 2020 la disabilità BPCO-correlata passerà dal nono al quinto posto in termini di DALYs (Disability-adjusted life years).

Alcune evidenza hanno sottolineato come la BPCO sia ampiamente sottostimata e sotto-diagnosticata (6,7,8). Sebbene la malattia eserciti il suo peso maggiore, in termini di consumo di risorse, soprattutto nelle fasi avanzate e terminali complicate dall’insufficienza respiratoria (IR), la BPCO è un problema non trascurabile anche in età giovanile. Il 10% di giovani tra i 20 e i 44 anni presenta tosse ed espettorato senza ostruzione bronchiale e il 3,6% presenta sintomi con ostruzione bronchiale. Anche in Italia, è in aumento rispetto ai dati degli anni ’80. Tra le principali cause vi è il fumo di sigaretta: si stima che il 15-50% dei fumatori sviluppi BPCO nel corso della vita (10,11). Altri inquinanti ambientali, domestici, lavorativi possono avere un ruolo importante in singoli casi. Le malattie respiratorie richiedono una gestione continua dei pazienti causata dalle frequenti riacutizzazioni e, pertanto,numerosi ricoveri con un peggioramento della qualità della vita. Partendo dall’analisi multifattoriale del bisogno assistenziale, si dovrebbe arrivare a definire forme alternative alla tradizionale assistenza di tipo ospedaliero, che portino ad un miglioramento della qualità della vita da una parte e una riduzione dei costi sanitari dall’altra. Sicuramente diventa fondamentale l’integrazione tra ospedale e servizi erogati sul territorio nell’ottica della continuità assistenziale e dell’ottimizzazione dei servizi offerti ai cittadini/utenti.

La gestione della BPCO si complica, progressivamente, a seconda delle comorbilità che determinano variazioni nella progressione della malattia. Dispnea e fatica muscolare conducono i pazienti ad una progressiva inattività, che induce decondizionamento e indebolimento della muscolatura scheletrica e comparsa sempre più precoce di tali sintomi. Questo circolo vizioso può determinare una rilevante riduzione della capacità funzionale fino all’impossibilità di sostenere le normali attività della vita quotidiana. Di conseguenza il miglioramento dei sintomi, in particolare dispnea e fatica muscolare, diventano un aspetto fondamentale nel trattamento. La Riabilitazione Pneumologica (RP) si è dimostrata avere un elevato livello di efficacia nel ridurre la dispnea, migliorare la tolleranza all’esercizio fisico e la Quality of Life (QoL), assumendo il ruolo di standard of care.

Un aspetto importante di prevenzione e contenimento del declino funzionale che si associa alle patologie croniche è rappresentato dall’adozione di corretti stili di vita che prevedano l’abbandono dell’abitudine tabagica, adeguati regimi dietetico-alimentari e una regolare attività fisica. Un ridotto livello di attività fisica ha mostrato di essere un importante fattore predittivo di mortalità nei soggetti sani, nei soggetti affetti da patologie croniche cardiocircolatorie e nello sviluppo di neoplasie. Anche tra i BPCO i soggetti che presentano un basso o molto basso livello di attività fisica quotidiana mostrano una maggiore incidenza di mortalità e un maggior ricorso all’ospedalizzazione rispetto a soggetti BPCO con pari grado di limitazione del flusso aereo ma livello di attività fisica elevato o molto elevato.

Un crescente numero di evidenze dimostrano che il livello di ostruzione non è strettamente correlato con la riduzione dell’attività fisica, ma che, anche pazienti con BPCO di grado moderato possono presentare una importante riduzione del tempo giornaliero di esercizio fisico se paragonati a coetanei sani (24). Differentemente dalla prevenzione primaria e secondaria, sembra ancora mancare una consapevolezza diffusa e condivisa su missione e funzione della continuità assistenziale, destinata ad avere una rilevanza sempre maggiore nel futuro anche prossimo in ragione dei fenomeni di transizione demografica in atto. L’invecchiamento della popolazione, infatti, incide sui bisogni sanitari perché il quadro epidemiologico conseguente vede il prevalere delle patologie cronico-degenerative (oltre alle malattie legate direttamente all’invecchiamento e alle condizioni socio-economiche) che se non adeguatamente prese in carico possono esitare in stati più o meno gravi di disabilità. Questa domanda legata all’invecchiamento della popolazione ed alla cronicità (che già si è formata e, sempre più, si formerà, con il passare del tempo) può essere differentemente letta sia in termini di sostenibilità, che di impatto economico, che di possibilità di risposta.

Come altre patologie croniche la BPCO si inserisce in un contesto sanitario in cui il Sistema Sanitario Nazionale si trova ad affrontare diverse problematiche, tra cui quella di (dover intercettare e) rispondere adeguatamente ad una domanda crescente di assistenza che si connota per alcuni elementi: · la lunga durata; · la necessità di essere erogata in ambiti molto diversi e secondo setting predefiniti; · la necessità, spesso, di essere supportata da adeguati servizi sociali. Le caratteristiche della domanda (che, comunque, è destinata ad ampliarsi anche in relazione ai fenomeni di transizione demografica in atto) ed un’analisi sia dell’attuale offerta che dei costi legati alle malattie respiratorie croniche fanno chiaramente emergere la necessità di porgere particolare attenzione al tema disegnando un percorso che al proprio interno ricomprenda il contrasto ai fattori di rischio, l’anticipazione diagnostica e, quindi, un sistema di cure finalizzato a prevenire/ritardare complicanze, recidive e progressione dello stato morboso. Ferme restando le attività di prevenzione primaria, modelli sperimentati di gestione integrata delle malattie croniche hanno dimostrato evidenti vantaggi almeno per: · il controllo della progressione della patologia; · la riduzione delle pratiche inappropriate;

il miglioramento della qualità di vita dei pazienti Un primo dato di fatto da tenere presente è che gli andamenti demografici fin qui registrati dal nostro Paese (caratterizzati da un netto aumento dell’età media alla morte e dalla caduta del tasso di natalità) descrivono l’area degli anziani come una realtà in progressiva crescita. In particolare: · l’indice di dipendenza degli anziani (che misura in % il rapporto tra popolazione con età oltre i 65 anni e popolazione tra 15 e 64 anni) è destinato a passare dall’attuale valore di circa 30 a oltre 60 nel 2050; · l’indice di vecchiaia (che coglie gli effetti legati alla dinamica della speranza di vita e all’evoluzione della fecondità) nel medesimo periodo è destinato a passare dall’attuale valore di circa 150 a circa 300.

Tutto ciò sta a significare che se oggi c’è un over 65 ogni due persone in età attiva, in breve tempo questo rapporto si invertirà e ci saranno due anziani ogni persona in età attiva. Un secondo rilievo che non si può omettere è che invecchiamento della popolazione è essenzialmente sinonimo di presenza di: · polipatologie; · cronicità; · non autosufficienza. Una terza evidenza che va segnalata è che già ora alcuni documenti di programmazione sanitaria di talune Regioni italiane denunciano che l’indice di care per gli anziani (rapporto tra la popolazione bisognosa, in varie forme e diverse intensità, di cura ed assistenza e la popolazione nell’età centrale – 30/59 anni – su cui solitamente grava la maggior parte del lavoro informale di cura) è destinato a raddoppiare da qui al 2030. Tutto ciò sta a significare che se oggi ogni due persone in età 30-59 ve ne è almeno una che ha bisogno di essere accudita, tra una ventina d’anni – in talune Regioni italiane, se non in tutte – vi saranno circa 3 persone bisognose di cura ogni 4 adulti. L’ultimo elemento che va rimarcato è che la famiglia sta vivendo dei cambiamenti strutturali evidenti in direzione di un rapido processo di “assottigliamento” o nuclearizzazione che dir si voglia.

Le trasformazioni che ne hanno modificato i tratti – e che hanno investito la società nel suo complesso – si riflettono, infatti, anche sulle reti familiari e di solidarietà. Sostanzialmente, si sta assistendo ad una trasformazione delle possibilità e della direzione dei flussi di aiuto tant’è che cominciano a manifestarsi segnali di crisi, soprattutto per quanto riguarda la capacità dei caregiver informali di far fronte alle domande di assistenza provenienti da particolari fasce di popolazione anziana. Le quattro dinamiche ora illustrate accresceranno, evidentemente, la pressione sui servizi ospedalieri e su quelli residenziali e semiresidenziali se il sistema sanitario e quello sociale non saranno in grado di approntare tempestivamente risposte adeguate. Una delle sfide più complesse del 21esimo secolo è rappresentata dal modo con cui i sistemi sanitari ottimizzeranno l’uso delle risorse disponibili per rispondere alla domanda indotta dalla continua crescita delle patologie croniche. Una sfida ulteriore consiste nel riuscire a ridurre il gap, così come emerso in numerosi studi, tra i servizi che i pazienti dovrebbero ricevere per massimizzare l’outcome e quelli che realmente sono erogati nella pratica clinica. Il presente documento intende proporre alcune linee di indirizzo finalizzate alla definizione del percorso del paziente e delle responsabilità e delle attività di tutti gli stakeholder coinvolti.