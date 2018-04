Braccialetto elettronico per i netturbini di Livorno, è polemica contro il comune

Sta succedendo davvero un caos a Livorno, dove l‘azienda AVR che gestisce in appalto il sistema di pulizia strade per conto della Aamps pare abbia introdotto da qualche giorno una nuova tecnologia. Si tratterebbe di un braccialetto elettronico destinato al polso che ogni operatore ecologico. Questo sistema andrebbe a dialogare in un certo senso con i cestini segnalando se questi sono stati svuotati. Ciò non ha fatto altro che scatenare le polemiche e contro di questa è sorta una vera e propria polenta anche da parte della Fp Cgil. “Una misura inaccettabile, che lede la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”, ha dichiarato il sindacato. “Non c’è nessun controllo dei dipendenti. E’ privo di Gps e non monitora gli spostamenti o la produttività dei lavoratori”, perché il braccialetto dotato di una tecnologia Rfid. Curiosi di capire come funziona? Innanzitutto bisogna allacciare il dispositivo al polso inviando un bip tutte le volte che l’addetto alla pulizia delle strade pubbliche svuota un cestino.

Da quanto è emerso, sembra che il braccialetto non sia pensato per i dipendenti diretti di Aamps ovvero l’ex municipalizzata che si occupa di rifiuti nella città toscana, ma gli addetti della società che a Livorno pare abbia in appalto i servizi di pulizia stradale. Questo braccialetto sostanzialmente comunica con i 2500 nuovi cestini che sono stati installati in città e che sono dotati di chip Rfidemette un bip ogni volta che uno di questo viene votato.

Per il sindacato sopracitato ci sarebbero già i superiori delle aziende a controllare se il servizio sia stato svolto meno oltre che molti mesi muniti di GPS e quindi sembra assolutamente inadeguato andare oltre queste misure che sono ritenute più che sufficienti. D’altro canto Il comune ha affermato che il braccialetto altro non è che un semplice lettore come quelli che sono utilizzati quando si fa la spesa al supermercato e che certifica soltanto lo svuotamento del cestino.

Da quanto ancora dichiarato dal comune, sembra che si tratti di un servizio simile a quello già è in uso a Lucca per la raccolta porta a porta dei rifiuti, nonché una tecnologia messa al servizio del cittadino per cercare di gestire meglio il servizio per il quale viene pagata la tari e non ha nulla a che vedere con il modello Amazon. Sulla Vicenda è intervenuto anche il sindaco di Livorno Filippo Nogarin il quale ha dichiarato: “Le notizie diffuse dai sindacati sono prive di fondamento. Né Aamps, né le società che lavorano con la società partecipata dei rifiuti, né tantomeno questa amministrazione, permetterebbero mai l’uso di sistemi di controllo a distanza dei lavoratori, che sono contrari alla legge”. “Parlare di modello Amazon è ridicolo e fuori luogo”, conclude Nogarin.

Da due giorni, senza alcun preavviso, 70 spazzini di Livorno devono indossare un braccialetto elettronico che controlla se sono stati svuotati i cestini dei rifiuti.Un apparecchietto, dotato di Gps, che fa bip bip quando il cassonetto viene ripulito. Suona nel momento in cui il lavoratore dellaAvr, società che ha in appalto il servizio di pulizia stradale per conto della municipalizzata Aamps, ha compiuto il suo dovere e invia il segnale a un server gestito dalla stessa Aamps, società a capitale pubblico del comune toscano guidato dal grillino Filippo Nogarin. Per i sindacati si tratta di «un inaccettabile controllo dei dipendenti». Immediata rimozione del braccialetto, tuona la Cgil, altrimenti siamo pronti a organizzare scioperi e agitazioni, è il succo.

SEMPLICE LETTORE Il Comune ha risposto che il braccialetto è «un semplice lettore, come quelli dei supermercati» e non rappresenta per nulla una forma mascherata di verifica sulla produttività dei lavoratori. Ma ormai la polemica è esplosa e ricorda tanto la polveriera di reazioni innescata quando è saltato fuori che Amazon, il colosso americano della vendita on line, aveva acquisito un brevetto per qualcosa del genere. Allora il caso era diventato perfino politico con i Cinquestelle determinati nel ripetere che non era possibile adottare simili provvedimenti. Più volte Luigi Di Maio e i suoi hanno puntato il dito contro il JobsAct «che affossai diritti degli operai», e proprio nei giorni scorsi, in vista di un futuro governo, è stato siglato un patto tra M5S e Cgil per ripristinare l’articolo 18. Insomma,fino a ieri sembrava ci fosse una grande sintonia tra sindacati e grillini,che ora il braccialetto agli spazzini rischia di vanificare. «Non è un controllo», si è affrettato a precisare Nogarin, chela butta,invece, sul discorso dei contribuenti e insiste nel dire che questo «dispositivo di prossimità» serve per sapere se un cestino è stato svuotato o meno, ma non ha «nulla a che fare con la verifica dei lavoratori di Avr. Quello che ci caratterizza è il rispetto per i soldi dei cittadini», puntualizza il sindaco, indagato in passato proprio nell’ambito di un’inchiesta che ha riguardato l’Aamps e il ciclo dei rifiuti. «Per questo abbiamo dotato gli spazzini di un congegno che certifica l’avvenuto svuotamento dei 2.500 cestini dell’immondizia, che stiamo finendo di installare in città». Di tutt’altro avviso, invece, Giovanni Golino, dirigente della Cgil Funzione Pubblica, che parla di«scelta sconsiderata, fatta alla chetichella, e preannuncia battaglia insieme ai colleghi di Cisl, Uil e agli autonomi di Fiadel, tanto più che l’azienda ha fissato un incontro il 26 aprile e, fino ad allora, i netturbini dovranno tenersi il marchingegno al polso. IN RETE Sui social, inoltre, la vicenda è diventata virale e dalla Livorno grillina c’è il terrore,nella Roma guidata da Virginia Raggi, che «il dispositivo di prossimità»possa essere introdotto anche per gli addetti dell’Ama. Diversi sono, infatti, i punti di contatto tra le due amministrazioni penta stellate: la Raggi ha ereditato da Nogarin l’assessore al Bilancio Lemmetti, il capo di gabinetto di costui,non ché un certo problemino con la gestione dei rifiuti che nella Capitale ha raggiunto livelli di emergenza anche a causa di un certo numero di assenteisti tra i dipendenti pubblici. Sarà per questo che i grillini vogliono introdurre il braccialetto elettronico?

Sul caso dei braccialetti al polso dei dipendenti del Bicigrill e della pasticceria Bertelli è scoppiato un vero e proprio caso tra il politico e il sindacale. Cgil, Cisl e Uil sono scesi sul sentiero di guerra chiedendo garanzie per i lavoratori, l’assessore al lavoro Alessandro Olivi ha ricordato che l’utilizzo di dispositivi di controllo a distanza deve essere autorizzato dall’Ufficio del Lavoro oppure deve essere regolato da un apposito accordo sindacale. E, in questo caso, non ci sono né accordo né l’autorizzazione. I dipendenti del Bertelli ieri indossavano il braccialetto come sempre e spiegavano che non si sentono né controllati né al guinzaglio. Per loro nessun problema.

I sindacati nutrono la preoccupazione che il fenomeno si allarghi e si arrivi a sistemi sempre più sofisticati di controllo dei lavoratori. I toni sono diversi, ma la conclusione è che, comunque, questo genere di strumenti informatici deve sempre essere finalizzato a migliorare l’efficienza, ma anche la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, sempre con l’accordo dei rappresentanti dei dipendenti. Walter Largher della Uiltucs ieri ha subito telefonato ai proprietari del Bertelli chiedendo un confronto e un incontro anche con i lavoratori, incontro che è stato subito concesso. La Cgil del Trentino, per bocca del segretario Franco Ianeselli e del segretario della Filcams Roland Caramelle, spiega che un apparecchio come quello adottato dai proprietari del Bertelli è legittimo solo se usato come timbratore, mentre non lo è se è sempre attivo e registra i movimenti dei dipendenti: «Per il sindacato il caso dei braccialetti elettronici va approfondito. In ogni caso la tecnologia non può ledere né limitare i diritti dei dipendenti.

Quel che è certo, sulla base della normativa attualmente in vigore, è che qualsiasi datore di lavoro può far ricorso ad un dispositivo marcatempo, anche un braccialetto, per i propri addetti senza nessuna autorizzazione preventiva del Servizio Lavoro e senza accordo sindacale solo se questo dispositivo si attiva solo in precise azioni, come entrate e uscita dal posto di lavoro. In questo caso è tale e quale ad un normale badge. Se invece il dispositivo ha un’attivazione continua, dal momento in cui il lavoratore prende servizio fino a quando finisce il suo orario, allora è difficile pensare che un braccialetto possa essere considerato uno strumento necessario per il lavoro e, la stessa normativa pur con i cambiamenti peggiorativi introdotti dal Jobs act, prevede delle limitazioni. E cioè che ci sia un accordo sindacale e in assenza di questo, una specifica autorizzazione del Servizio lavoro». Lamberto Avanzo della Fisascat Cisl rincara la dose: «Noi siamo contrari a queste forme di controllo a distanza. Deve esserci un accordo per regolare l’uso di questi nuovi strumenti informatici. Il rapporto di lavoro è un rapporto fiduciario e non si può prevedere un controllo continuo». Anche Largher della Uiltucs insiste su questo punto: « Se ha lo stesso uso di un badge non si capisce perché debba essere sempre indossato. Comunque cerchiamo un confronto con i datori di lavoro per capire bene l’uso che viene fatto». Il timore generale è che questo genere di strumenti si diffonda e si arrivi a un controllo generalizzato.

Amazon, proposta shock braccialetto sul lavoro e operai sotto controllo

Il gigante della spesa via Internet Amazon ha registrato il brevetto per un bracciale che potrebbe presto entrare a far parte degli accessori indossati dai suoi magazzinieri, nel tentativo di razionalizzare i tempi di esecuzione degli ordini di acquisto. Il personale della ditta è già guidato oggi da un ricevitore digitale che lo orienta verso lo scaffale e nella posizione esatta nella quale si trova un dato oggetto da prelevare, impaccare e spedire al cliente. Il braccialetto perfezionerebbe questo sistema con la lettura del movimento delle mani, per assicurarsi che non siano compiuti più errori di localizzazione. Inoltre degli attuatori all’interno del monile possono comunicare vibrazioni sulla pelle, per correggere la manovra di un magazziniere sbadato, e spingerla verso l’oggetto. Un’architettura perfetta che permetterebbe alla Amazon di accorciare ancora di più i tempi di consegna che oggi hanno già raggiunto la rapidità di un’ora dalla ricezione dell’ordine. Ma anche uno strumento di controllo senza precedenti da parte dell’azienda, che si troverebbe a conoscere in tempo reale ogni movimento «non omologo» al protocollo da parte di un suo dipendente, senza nemmeno il bisogno di impiegare altro personale che visioni i video di sorveglianza.

Una scelta che ha provocato immediate polemiche. Con una presa di posizione anche di Paolo Gentiloni: «È facile declamare sui temi del lavoro – ha detto il premier – ma la sfida è il lavoro di qualità e non il lavoro con il braccialetto». «La scelta di Amazon è la conseguenza della globalizzazione incontrollata: lavoratori ridotti a schiavi e costretti a lavorare come fossero in carcere da aziende multinazionali senza scrupoli – dice il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – Questo non è il nostro modello di sviluppo». Reazioni anche da parte di Salvini, leader della Lega, e di Brunetta (Forza Italia).

Amazon aveva fatto richiesta della registrazione del brevetto un anno fa, e ancora oggi non ha annunciato l’intenzione di volerlo trasformare in un oggetto d’uso. Ma la semplice idea che un simile congegno sia disponibile apre la porta a scenari distopici sul futuro a breve scadenza. Il magazziniere di Amazon che fino a ieri conoscevamo afflitto da turni di lavoro estenuanti fino a 55 ore alla settimana, e da tempi di esecuzione che non incoraggiano nemmeno una pausa per espletare i bisogni corporali, diventa ora l’ultimo anello umano di un processo di lavoro che è ormai completamente automatizzato. Il fatto che sia trattato come una macchina alla quale comunicare impulsi elettronici è un atto di violenza nei suoi confronti, ma è anche l’ammissione di un ultimo momento di passaggio in cui l’elemento umano è ancora indispensabile a completare il processo, anche se arranca per tenere il passo con la tecnologia.

Presto anche la sua funzione sarà sostituita dalla superiore produttività di un automa, e la questione etica a quel punto non riguarderà più il rapporto con le persone, ma sarà trasferita all’impiego delle macchine in rapporto alla nostra vita di semplici consumatori. Nell’attesa di tale momento, l’idea dell’utilizzo pratico di una tale braccialetto solleva una valanga di proteste. Il sindacalista della Fiom e candidato nelle liste LeU Giorgio Airaudo ha detto che «ormai siamo allo schiavismo del nuovo millennio. Amazon già oggi usa lavoratori pagati poco, come se fossero robot umani. Questa idea del braccialetto li trasforma in schiavi». La sua collega di cordata elettorale Laura Boldrini, presidente uscente della Camera gli fa eco con un appello su Twitter: Lavorare non è un reato#Àmazon, nel quale definisce il braccialetto elettronico «una modalità degradante e offensiva per la dignità dei lavoratori».