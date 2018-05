Brando è stato abbandonato e cerca casa – l’appello del canile: ‘è il cane più triste al mondo’

Girellando un po’ sui social network capita spesso di vedere appelli per animali da adottare. Alcune immagini ci colpiscono più di altre, come quella che oggi abbiamo deciso di condividere con voi.

Brando è un molossoide che quando è stato trovato per le strade di Foggia era molto magro e pieno di parassiti. Il canile di Troia (in provincia di Foggia) si è preso immediatamente cura di lui, ma sono piuttosto preoccupati per il suo stato emotivo.

Una delle volontarie del canile ha detto a La Repubblica di Bari:

“Non conosciamo la sua storia, né chi sia stata la sua famiglia. Brando ha difficoltà ad ambientarsi, mangia molto poco e trascorre gran parte della sua giornata immobile in un angolino”.

Loading...

Per questo motivo la pagina Facebook ‘Gli amici del canile di Troia’ ha deciso di pubblicare uno speciale appello per Brando, con queste parole:

“Se solo tu potessi raccontarci la tua storia… chissà cosa ci diresti… chissà che vita facevi prima… Di te sappiamo solo che sei stato abbandonato qualche mese fa in campagna… chissà da chi… la tua mole ha spaventato le persone li intorno… e così hanno deciso di chiamare la Asl per farti accalappiare… ti hanno addirittura sedato per poi farti svegliare in una orrida stanza del Canile di Troia ( provincia di Foggia) ? ? Tu invece sei un gigante pacioccone… resti li fermo nel tuo angolino e aspetti solo una carezza…

Abbiamo deciso di chiamarti Brando… e dovresti avere circa 7 anni… Che dici, Brando, ci sarà una famiglia per te da qualche parte?

… Noi speriamo proprio di si…”

E anche noi ci auguriamo che trovi presto casa, sembra che una famiglia stia facendo le dovute pratiche per adottare Brando, incrociamo le dita per lui (vi terremo informati!).