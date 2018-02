Nasce IronLev il treno italiano a levitazione magnetica

La brutta strage di ferroviaria di Pioltello ha messo sotto la lente d’ingrandimento il degrado delle infrastrutture italiane. Infatti, nel campo ingegneristico stanno facendo passi da gigante verso l’innovazione, con super treni a levitazione magnetica che potrebbero rilanciare il servizio ferroviario italiano. Proprio nelle ultime settimane, tre super ingegneri italiani, dopo una lunga collaborazione con Hyperloop, il mega treno superveloce creato da Elon Musk, hanno divulgato loro fantastico brevetto.

Sono tre, sono italiani, sono ingegneri. E hanno presentato un treno a levitazione magnetica. Un progetto, inutile dirlo, assolutamente innovativo. Viaggerebbe su binari già presenti, per 1,5 milioni di chilometri del pianeta. I tre hanno depositato il brevetto di ‘IronLev’, la loro creatura del futuro, o forse già nel presente se si supereranno alcuni problemi, come quello di spostare il carrello magnetico in prossimità degli scambi. A dire il vero, anche in questo caso un’idea c’è già: i carrelli attuali potrebbero infatti essere smontati e sostituiti dal nuovo sistema.

I tre geni nostrani spiegano: “Il brevetto è una rivoluzionaria tecnologia di levitazione magnetica, progettata per funzionare sui comuni binari d’acciaio, senza dover ridisegnare i convogli né, tantomeno, installare nuove rotaie. E, novità assoluta nel panorama mondiale, senza dispendio di energia elettrica”.

Gli ingegneri italiani non sono naturalmente alle prime armi. Hanno collaborato con Hyperloop, il treno superveloce ideato da Elon Musk. Successivamente, hanno creato una startup dedicata a treni, velocità e al dilemma posto dal progetto griffato Musk: come superare il tunnel per ‘sparare’ i treni a 1.000 chilometri l’ora, permettendo in cambio una velocità che non scenda sotto i 500 km l’ora e senza costruire nuove infrastrutture.

A Spresiano, in provincia di Treviso, è stato presentato il primo prototipo in scala reale, con tanto di test pratico. “Le ruote dei vagoni diventano pattini a levitazione magnetica, con enormi risparmi in termini di costi di manutenzione delle rotaie, derivanti dall’abbattimento degli attriti. Ma anche di energia”.

– Transrapid, treno a levitazione magnetica – Il treno “Transrapid” che in questi giorni si è schiantato contro una piattaforma mobile per la manutenzione ferroviaria ha sollevato una serie di critiche nei confronti della tecnologia “MagLev” di levitazione magnetica. In realtà, questo tipo di treni nasce con criteri di sicurezza intrinseci molto elevati. Come al solito, quando capitano gli incidenti in ambito tecnologico avanzato non mancano le polemiche sulla sicurezza dei nuovi sistemi. È accaduto anche in questi giorni a proposito dello schianto del supertreno tedesco “Transrapid” contro un carrello della manutenzione. Intendiamoci, non esistono soluzioni perfette in nessun campo; qualunque tecnologia implica costi, benefici, rischi e questo vale anche per i sistemi di trasporto a levitazione magnetica (MagLev) come il Transrapid. Va però precisato che questi treni nascono per viaggiare veloci e con criteri di sicurezza elevati per caratteristiche intrinseche e per accuratezza progettuale. Innanzitutto, è impossibile che un MagLev deragli.

Il vincolo cui è assicurato determina un contenimento laterale impensabile per i sistemi basati su materiale rotabile. In secondo luogo, le componenti primarie (funzione e controllo) sono tutte ridondanti, il che significa che laddove una dovesse accusare qualche anomalia ce ne sarebbe sempre un’altra pronta a subentrare. Infine, è scongiurato il pericolo di una collisione tra convogli che procedono in senso opposto, dato che a stabilire il verso di marcia è un campo magnetico migrante lungo la monorotaia. Il Transrapid può viaggiare tranquillamente a 430 km/h. A fine 2003 un convoglio giapponese a levitazione ha toccato i 581 km/h. Tuttavia, è proprio l’alta velocità dei MagLev che può impensierire, un po’ come accade per gli aerei, considerati da alcuni un azzardo sospeso in aria. I telegiornali amano collezionare notizie tragiche di uno stesso genere, facendo leva sulle paure più dirette, come quella del vuoto o della velocità. Così, ci sono periodi in cui sembra che i treni non facciano altro che deragliare e gli aerei precipitare. Ma se lasciamo da parte le distorsioni emotive dei media e ci atteniamo alle statistiche otteniamo un quadro diverso. In Italia muoiono ogni anno circa 8000 persone per incidenti stradali e 15 per incidenti ferroviari. Un velivolo di linea incappa in un incidente mortale una volta ogni due milioni di voli, mentre in Europa le strade sono la causa prima di morte per i maschi sotto i 40 anni. Stiamo parlando di 160 decessi al giorno, circa la capienza di un aereo.

Si capisce insomma che aerei e treni sono mezzi di trasporto estremamente sicuri. Se si pensa che la tecnologia dei MagLev comporta sicurezze superiori rispetto alle ferrovie tradizionali non dovremmo farci condizionare da una singola disgrazia come quella del Transrapid, dovuta peraltro a errore umano su un percorso sperimentale. Nel mondo moderno la brevità dei viaggi è critica. Nelle potenzialità dei MagLev i 700 km/h sono un limite tutt’altro che ipotetico e, in effetti, in futuro questi convogli potrebbero diventare concorrenziali persino rispetto viaggi aerei di piccolo raggio. Ma anche i treni tradizionali non scherzano: una versione leggermente modificata del noto Tgv francese ha toccato già nel 1990 i 515 km/h. Perché allora ricorrere alla tecnologia della levitazione? Per i nuovi criteri di sicurezza e per le vibrazioni? Questi sono senz’altro due motivi validi, ma ce n’è un altro fondamentale che riguarda la velocità e i consumi energetici. Bisogna considerare che le resistenze delle rotaie e della trasmissione crescono molto più che proporzionalmente rispetto alla velocità. Così, quando un treno come il Tgv raddoppia la sua celerità da, poniamo, 200 km/h a 400 km/h la dissipazione energetica per attrito aumenta non del doppio, ma anche di 5 volte e oltre.

La potenza elettrica assorbita diventa enorme. E un MagLev come se la cava? La sua soluzione consiste nell’evitare l’attrito di organi meccanici, semplicemente abolendoli del tutto. La scocca viene sospesa di 1 cm dalla rotaia mediante un campo magnetico che poi serve anche per l’avanzamento. L’energia richiesta per la generazione del campo è sostenuta, ma a partire da certe velocità resta con ampio margine al di sotto della dissipazione energetica che altrimenti causerebbero gli organi meccanici. A fronte di una diminuzione nei consumi, nell’usura e nella manutenzione i MagLev accusano però notevoli costi per la realizzazione delle infrastrutture, specie se estese. Questo è il loro più grosso limite attuale. Ma ciò non ha impedito ai Cinesi, così abituati alla bicicletta, di realizzare tra Shanghai e il relativo aeroporto una tratta commercialmente operativa già da alcuni anni. Una trentina di km costano solo 4 euro (ce ne vogliono 9 per andare a Malpensa da Milano). In effetti, si tratta, guarda un po’, di un progetto Siemens dove i tedeschi continuano a immettere soldi. Ma tutto questo per noi che discutiamo di Tav su infrastrutture ferroviarie anteguerra è lontano anni-luce.