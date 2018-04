Brianza, uccide la moglie in strada sparandole tre colpi per punirla della separazione

Ancora un femminicidio in Italia e nello specifico in Lombardia è avvenuto nella giornata di ieri. Ad essere stata uccisa è una donna italiana di 56 anni la quale è morta dopo essere stata raggiunta da alcuni colpi di pistola sparati dal marito a Bovisio Masciago in provincia di Monza intorno alle ore 13:00 di ieri in Corso Italia. Un Uomo dopo aver ucciso la donna si è poi costituito andando direttamente e spontaneamente dai Carabinieri di Seveso, mentre la donna è stata trasportata presso l’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso dove poi è deceduta subito dopo. Ma cerchiamo di capire un po’ quanto accaduto, la dinamica dell’omicidio e soprattutto le motivazioni. E’ questo dunque il resoconto di quanto accaduto nella giornata di ieri intorno alle ore 13:00 a Bovisio Masciago dove la donna è stata uccisa a colpi di pistola dal marito.

La vittima si chiamava Valeria Bufo ed aveva 56 anni. Purtroppo la donna è deceduta dopo essere arrivata in ospedale in codice rosso. Era stata precedentemente soccorsa già sul posto ma le sue condizioni di salute sono apparse sin da subito piuttosto gravi tanto che una volta arrivata all’ospedale San Gerardo di Monza praticamente la donna era quasi morta.

A sparare invece è stato Giorgio Truzzi di 57 anni, il quale stava seguendo la moglie a bordo di una auto Ovvero la sua Smart con la donna che invece si trovava davanti a lui su un’Alfa Romeo Giulietta. Quando sono arrivati all’incrocio di Corso Italia ed il semaforo Paris è diventato rosso, l’uomo Sarebbe sceso dalla propria auto avvicinandosi a quella della propria moglie sparando i tre colpi di pistola, poi è risalito sulla Smart ed è andato direttamente dai carabinieri a costituirsi.

Marito e moglie abitavano a Seveso, avevano tre figli e pare che fossero purtroppo in crisi e molto vicini alla separazione. Una volta sparati i colpi di pistola e ferito gravemente la donna, alcuni testimoni che hanno assistito increduli alla cena hanno allertato le forze dell’ordine e i soccorsi che nel giro di Pochi istanti si sono riversati sul posto soccorrendo la donna e trasportandola d’urgenza presso la struttura ospedaliera del San Gerardo a Monza. Al momento su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Desio per cercare di ricostruire l’episodio anche se ci sarebbero Pochi dubbi visto che poi è stato lo stesso uomo a costituirsi. Per alcune ore la zona dove si sono verificati gli spari è stata interdetta al traffico al fine di permettere i rilievi delle forze dell’ordine. Si resta in attesa di ulteriori accertamenti per cercare di capire le cause del gesto Anche se come abbiamo detto pare ci fosse una crisi piuttosto profonda tra i due.

Sono stato io, le ho sparato, l’ho uccisa…». Le mani tremavano, lo sguardo era fisso al pavimento, ha incrociato solo gli occhi del primo carabiniere che si è trovato davanti entrando nella stazione di Seveso. Poi è tornato a guardare le scarpe e da quel momento Giorgio Truzzi è entrato in uno stato di mutismo da choc. Erano passate da poco le 13 quando il 57enne incensurato, un lavoro come autista di una società edile, si è costituito. Pochi minuti prima alcuni passanti avevano trovato il corpo privo di sensi di sua moglie in un’auto ferma lungo corso Italia, un strada del centro di Bovisio Masciago (Monza e Brianza). Valeria Bufo, 55 anni, era ancora seduta al posto di guida della sua Alfa Romeo Giulietta, il viso rivolto verso il sedile del passeggero e l’abito ricoperto di sangue.

Intorno alle 12.30 stava tornando a casa dalla figlia minore, non si è accorta di essere seguita da una Smart. Al volante c’era suo marito, che sul sedile accanto aveva una pistola col colpo in canna. Le è stato dietro per un po’, quando il semaforo rosso ha costretto la donna a fermarsi ha deciso che era arrivato il momento. È sceso dalla vettura e le ha sparato almeno quattro colpi a distanza ravvicinata. La moglie non ha fatto neppure in tempo a capire. L’ha lasciata così, agonizzante, ed è risalito in auto con la testa ancora più confusa. «Ho sentito gli spari, sono corso fuori casa e ho visto tanta gente intorno alla sua macchina, qualcuno che le sentiva il polso per capire se fosse ancora viva», ha raccontato un abitante della zona.

Alle 13 è arrivata la prima chiamata al 118, i paramedici hanno trasportato d’urgenza la 55enne all’ospedale San Gerardo di Monza dove le condizioni sono apparse subito disperate. I proiettili l’hanno centrata al torace sinistro, sotto l’ascella, alle due dita della mano destra, segno quest’ultimo che forse ha tentato di difendersi. Il colpo fatale è stato quello che le ha lacerato l’atrio destro del cuore, provocandole un’ emorragia che se l’è portata via alle 14.30. A quell’ora Truzzi era già seduto in una stanza della stazione di Seveso in stato di arresto per omicidio. Il movente non è ancora chiarito ma gli investigatori ritengono che sia dovuto alla recente separazione della coppia. Le cose non andavano bene e nelle ultime due settimane la Bufo aveva lasciato la loro casa di Altopiano (una frazione di Seveso) per trasferirsi dalla figlia. Gli altri due ragazzi erano rimasti col padre. A risentirne maggiormente è stato proprio il 57enne, che sembra abbia tentato invano di convincere la compagna a ricucire i fili della loro storia. Truzzi non ha alcun precedente, ufficialmente non risultano segnalazioni per violenze o maltrattamenti in famiglia. Bisognerà chiarire anche in che modo un uomo senza porto d’armi – si sia procurato la pistola.