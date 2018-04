Bullismo, minacce in classe ai danni di una professoressa “Ti sciolgo nell’acido”

Dopo quanto accaduto nella giornata di mercoledì a Lucca, dove in una scuola un alunno ha pesantemente aggredito e insultato un professore, intimandogli di mettersi in ginocchio e di dargli un 6, nella giornata di ieri si è diffusa la notizia dell’ennesimo caso di bullismo nelle scuole. I carabinieri Dunque stanno indagando su quanto accaduto e nella giornata di mercoledì hanno inviato un’ informativa in Procura che ha aperto un’indagine per il reato di oltraggio pubblico ufficiale ipotizzando anche il reato di minacce. Questo episodio di bullismo è avvenuto in un istituto tecnico di Velletri alle porte di Roma dove uno studente pare si sia rivolto alla propria insegnante con delle esplicite minacce ed il tutto anche in questo caso è stato ripreso da uno Smartphone.

“Te faccio sciogliere nell’acido professorè”, sono queste le parole rivolte dall’alunno nei confronti della professoressa sotto gli occhi di tutti i compagni che nel frattempo riprendevano la scena. “Te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale professorè“, sono queste le parole rivolte dallo studente dell’Istituto Tecnico all’insegnante riprendendo il tutto con il telefonino e condividendo poi inevitabilmente il video sui social che nel giro di pochissimi minuti ha ottenuto molte visualizzazioni. Da quanto è emerso sembra proprio che questo caso però sia avvenuto

Circa un anno fa, ma il video è divenuto virale negli ultimi mesi ed ha fatto sì che le autorità si attivassero soltanto nei giorni scorsi. Nelle immagini del video si vede proprio il giovane che risponde all’insegnante davanti alla minaccia di finire dal preside in seguito ad una ennesima nota presa in classe. “Ma chi sei tu per dirmi che devo stare zitto? Ma voi volete proprio finire all’ospedale. Ti faccio squaglia’ in mezzo all’acido, ti faccio squaglia'”, è questo quanto ripetuto dal ragazza che nel video si vede non alzarsi dalla sua sedia mentre alcuni compagni ridono proprio davanti allo smartphone.

“Mo’ ti alzo tutto il banco ti alzo, vuoi vede’? Non mi provoca’ professore’ che poi la macchina non te la ritrovi. Che fai? Chiami il preside e mi fai boccia’? Va bene, perdo un anno”, continua il giovane con tono minaccioso. Adesso la procura di Velletri ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al video e i PM stanno procedendo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Gli inquirenti avranno anche il compito di accertare le modalità con le quali è stato realizzato e diffuso in rete questo video che pare duri circa 10 minuti. Come già abbiamo detto, le attività di indagine oltre che sul giovane autore dell’ aggressione verbale alla docente Cerca quindi di accertare se la donna è stata oggetto di minacce anche in seguito a questo episodio che è stato ripreso con un telefono cellulare.