Buoni pasto, scelto il nuovo fornitore. Chiesti i nuovi rimborsi per dipendenti pubblici

Dopo tante settimane di tentennamenti e di polemiche, sembra essere arrivata una notizia che farà felice sicuramente i dipendenti pubblici, perché stanno per tornare i buoni pasto. Il ministero della pubblica amministrazione ha annunciato che si è trovata una soluzione e che l’erogazione dei buoni pasto riprenderà il prossimo lunedì 6 agosto e il nuovo fornitore Sarà Sodexo. Il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, in un nota a sé annunciato: “Come promesso il servizio di erogazione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici riprenderà il prossimo 6 agosto: è stato infatti individuato il nuovo fornitore. Un ottimo risultato raggiunto in poco tempo, in sinergia con le strutture competenti del ministero dell’Economia e di Consip”.

Pare che fosse stata proprio quest’ultima a chiudere la convenzione precedente con il gruppo Qui!ticket in quanto la società genovese pare avesse smesso di pagare gli esercizi convenzionati. Infatti nelle ultime settimane sembra che i buoni pasto fossero sostanzialmente diventati inutili, tanto che non venivano neanche più accettati dai negozianti. Rimane però un problema ovvero quello dei buoni pasto che pare siano stati accumulati dai dipendenti pubblici e che non sono più spendibili, come lo sono stati sostanzialmente negli ultimi giorni. Adesso, dunque, ci sarà un nuovo fornitore la Sodexo Motivation Solutions Italia Srl.

Le condizioni del mercato sostanzialmente sarebbero tutte le stesse che si potevano trovare in precedenza. Adesso Consip spiega di avere completato tutte le operazioni necessarie per poter consentire alle amministrazioni pubbliche di poter acquisire il servizio di buoni pasto nuovamente. Sembra esserci però anche un altro problema all’orizzonte legato più che altro a quello dei rimborsi. A tal riguardo la Gigi il ha fatto sapere di essere particolarmente soddisfatta della soluzione che è stata trovata ma chiede comunque che vengono rimborsati i buoni in possesso di lavoratori e di lavoratrici che in questo momento pare siano inutilizzabili.

Il Codacons, inoltre, chiede garanzie sul fatto che “i nuovi ticket abbiano le stesse caratteristiche dei precedenti in termini di spendibilità e condizioni”. L’associazione dei consumatori sostiene che “occorre inoltre prevedere indennizzi per i lavoratori che, a causa della crisi di Qui!Group, hanno perso fino a 140 al mese ciascuno”.