Burian, l’intenso freddo spiana la strada ai virus: come proteggersi

L’arrivo del gelido vento russo siberiano Burian ed il brusco calo delle temperature favorirà i virus parainfluenzali che sferreranno i loro attacchi con una stima di 400 mila casi, questa settimana, di malesseri intestinali, mal di gola, tracheiti, bronchiti, cui si somma la coda dell’influenza che, quest’anno, ha colpito come non faceva da 15 anni. Non mancheranno dolori osteoarticolari, sonnolenza, senso di spossatezza, diminuzione dell’appetito, malessere generalizzato ecc. Come prevenire i virus parainfleunzali? D’obbligo la cura dell’igiene delle mani, utilizzando detergenti dotati di azione antisettica o con gel a contenuto alcolico, adottando piccoli ma importanti accorgimenti: es. nello starnutire o nel tossire, portate le mani alla bocca, evitate di disseminare ovunque fazzolettini di carta. Fate areare gli ambienti, assicurandovi che l’aria non sia troppo secca, ricorrendo ad umidificatori, ne’ troppo umida; evitate, per il momento, i luoghi troppo affollati, in cui il rischio contagio è decisamente più elevato.

Se l’influenza o la sindrome parainfluenzale esordisce, il consiglio resta quello di ricorrere all’automedicazione responsabile, ossia il ricorso a farmaci da banco, acquistabili senza ricetta medica, meglio dietro suggerimento del farmacista, in modo da attenuare i sintomi. A seconda della sintomatologia lamentata, possono essere acquistati: vasocostrittori, anticongestionanti, antisettici, antinfiammatori, antidolorifici, antipiretici.Chi non ha effettuato la vaccinazione potrebbe contattare il proprio medico, verificando la disponibilità di qualche vaccino in stoccaggio e vaccinandosi, in quanto l’influenza si trascinerà sino a marzo-aprile.

Un’ondata di freddo intenso sta arrivando sull’Italia nei prossimi giorni. Tutto questo oltre a portare un freddo intenso, aumenterà le sintomi influenzali a tutte quelle persone che risultano più vulnerabili per le loro malattie croniche, soprattutto per quanto riguarda l’apparato respiratorio, cardiovascolare e muscolo-scheletrico. Ma anche le persone giovani che all’apparenza possono sembrare in uno stato di benessere possono subire danni alla salute, a volte anche molto gravi, se non si prendono abbastanza precauzioni per le temperature molto proibitive. Il consiglio è quello di tenere gli ambienti tra 18 e 23 gra facendo molta attenzione all’umilia nell’ambiente: va ricordato che un’aria troppo secca può irritare le vie respiratorie.

A causa dei cambiamenti climatici in atto, in Italia si potrà verificare un aumento dell’intensità e della frequenza di eventi meteorologici estremi (ondate di caldo, ondate di gelo, tempeste, alluvioni). Il freddo eccessivo può rappresentare una minaccia per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone malate. Oltre all’incremento di incidenza delle sindromi influenzali, le basse temperature posson causare una recrudescenza della sintomatologia di malattie croniche, specialmente dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e muscoloscheletrico. Nelle condizioni più estreme, si possono verificare anche casi di ipotermia ed assideramento.

I soggetti a rischio più elevato sono: i cardiopatici, i soggetti affetti da patologie respiratorie croniche, diabete e altri disturbi endocrini, malattie muscolari e osteoarticolari, patologie psichiatriche, le persone che assumono psicofarmaci, alcool o droghe e quelle in condizioni di precarietà socio‐economica, notoriamente più vulnerabili e più a rischio di infezioni. Le malattie ischemiche del cuore e i disturbi cerebrovascolari rappresentano la maggior parte delle cause di decesso associate alle basse temperature. In occasione di ondate di gelo aumenta la fascia di popolazione suscettibile agli effetti del freddo, soprattutto se si associano a precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, e a venti forti. Inoltre la presenza di neve e ghiaccio aumenta il rischio di incidenti e traumatismi causati soprattutto da cadute.

Proprio per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie correlate alle basse temperature e al clima invernale estremamente rigido, le autorità e le istituzioni del nostro Paese si sono attivate per predisporre e mettere in atto adeguate misure di sorveglianza e prevenzione nei confronti delle fasce più deboli e disagiate della popolazione. A livello nazionale è attivo il sistema di sorveglianza rapida sulla mortalità, in grado di intercettare e mettere in evidenza le possibili conseguenze sulla salute del clima rigido. Inoltre il Ministero della Salute ha messo a punto una guida e un decalogo per prevenire e combattere gli effetti delle basse temperature sulla salute. Si tratta di alcune semplici regole per affrontare nel migliore dei modi il periodo più freddo dell’anno e proteggersi dai malanni dell’inverno.

La vita quotidiana, specie in questo periodo dell’anno, richiede spesso di affrontare una gran quantità di impegni, sia lavorativi sia familiari. È facile sentirsi, a un certo momento, privi di energie. Questa situazione di affaticamento molto spesso “apre la strada” all’assalto da parte dei malanni di stagione. Inoltre, con l’avvicinarsi dell’inverno, l’organismo si trova ad affrontare, spesso improvvisamente, un calo di temperatura che indebolisce le naturali capacità di difesa. Il nostro sistema immunitario viene quindi messo a dura prova. Va detto che si tratta di disturbi alquanto comuni: secondo alcune analisi, il 30-40% degli italiani si ammala almeno una volta all’anno a causa di influenza o di infezioni alle vie respiratorie. Occorre, però, distinguere tra influenza e sindromi respiratorie acute (come tosse e raffreddore).

La vera e propria influenza è causata da diversi ceppi di virus. Il periodo in cui si manifesta è solitamente tra dicembre e marzo. Si distingue per la presenza di tre sintomi tipici: febbre alta, almeno un disturbo respiratorio (ad esempio mal di gola), tosse o aumentata secrezione nasale, dolori articolari, muscolari o mal di testa. Le infezioni virali delle vie respiratorie, diverse dall’influenza, non presentano mai questi tre sintomi tutti insieme e presentano un livello di gravità inferiore. Attenzione agli sbalzi di temperatura È importante rivolgersi al proprio medico curante per avere indicazioni corrette sulle misure da prendere sia come prevenzione sia come cura. Va ricordato, inoltre, che gli antibiotici sono farmaci che agiscono contro i batteri, ma non hanno effetto sulle sindromi influenzali. I virus influenzali sono in grado di modificare frequentemente le proprie caratteristiche genetiche, per non farsi riconoscere dal sistema immunitario dell’organismo. Per questa ragione, a ogni epidemia stagionale, anche chi aveva già contratto l’influenza (o aveva effettuato la vaccinazione l’anno prima) non è protetto dai nuovi ceppi di virus circolanti nella stagione successiva. Ci sono alcune precauzioni che aiutano a tenere alla larga raffreddori e altri fastidi diffusi. Evitare, in primo luogo, i colpi di aria fredda e gli sbalzi eccessivi di temperatura; coprire la gola con sciarpe e maglioni a collo alto; non restare con le scarpe bagnate. Ancora, cercare di non affaticarsi troppo per permettere all’organismo di reagire efficacemente. Mantenere un’adeguata umidità negli ambienti dove si soggiorna, specie in camera da letto: rifornire d’acqua le vaschette dei caloriferi (o usare gli umidificatori elettrici). Da ultimo, dire addio alle sigarette (e ricordare che il semplice soggiornare in ambienti pieni di fumo risulta dannoso).

Attività fisica per combattere lo stress Un altro sistema per restare in salute, o almeno ridurre l’impatto dell’assalto dei virus stagionali, consiste nel potenziare il sistema immunitario. Questo complesso sistema di difesa dell’organismo umano reagisce agli attacchi esterni attivando una serie di strategie per combattere le potenziali aggressioni. Esso va però tutelato e reso in grado di reagire con efficacia. Uno stile di vita sano è molto importante per prevenire gli indebolimenti. Per questo, si consiglia di dormire un giusto numero di ore e praticare attività fisica, che rinforza l’organismo e combatte lo stress (una delle maggiori insidie per il sistema immunitario). Nella dieta, prevedere molta frutta e verdura, alimenti ricchi di elementi salutari. È utile, infine, aiutare le naturali difese con integratori in grado di combattere i radicali liberi e ottimizzare le funzioni antiossidanti del nostro corpo.

“Come difendersi dal gran freddo”

All’inizio della stagione epidemica, chiedi al tuo medico se puoi vaccinarti o meno; la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata in particolare alle persone di età superiore a 65 anni, ai soggetti affetti da malattie croniche e a donne nel secondo o terzo trimestre di gravidanza. Regola la temperatura degli ambienti interni in modo che sia conforme agli standard consigliati per temperature invernali (generalmente intorno ai 18 ÷ 22°C). Controlla il microclima. Fai attenzione al grado di umidità: l’aria troppo secca può causare irritazione delle vie aeree, specialmente se soffri di asma o malattie respiratorie; puoi utilizzare umidificatori. Un’umidità eccessiva, al contrario, può provocare condense e favorire la formazione di muffe. E’ importante aerare adeguatamente gli ambienti, in particolare se ci sono persone malate. Basta aprire per pochi minuti una finestra per cambiare l’aria viziata in una stanza. Se utilizzi sistemi di riscaldamento a combustione (caminetti, caldaie o stufe a gas) fai molta attenzione, sia alla corretta ventilazione degli ambienti che allo stato di manutenzione degli impianti, per evitare il rischio di intossicazione da monossido di carbonio, che può avere conseguenze mortali. Se usi stufe elettriche o altre fonti di calore fai attenzione al loro corretto utilizzo per evitare il rischio di folgorazione o scottature. Attento agli sbalzi di temperatura quando passi da un ambiente più caldo ad uno più freddo e viceversa. Assumi pasti e bevande calde. Evita gli alcolici perché non aiutano a difenderti dal freddo, al contrario favoriscono una maggiore dispersione del calore prodotto dal corpo. Fai particolare attenzione ai bambini molto piccoli e alle persone anziane non autosufficienti, coprili bene e controlla periodicamente la loro temperatura corporea. Quando esci indossa sempre sciarpa, guanti, cappello e un caldo soprabito; usa scarpe antiscivolo in caso di ghiaccio; se parti per un viaggio in auto non dimenticare di portare con te coperte e bevande calde e di dotare l’autovettura di catene o pneumatici da neve. Mantieni i contatti con gli anziani che vivono da soli (familiari, amici o vicini di casa) e verifica che dispongano di sufficienti riserve di cibo e farmaci. Segnala ai servizi sociali la presenza di senzatetto o altre persone in condizioni di difficoltà.

Come si difende l’organismo umano dal freddo Quando fa freddo, ci difendiamo dalle basse temperature coprendo il più possibile il corpo (senza trascurare il capo, il collo e le mani), con indumenti sufficientemente caldi e pesanti. Inoltre, con il freddo, l’organismo attiva i sistemi di termoregolazione endogeni, che, in condizioni normali, mantengono pressoché costante l’equilibrio termico del corpo con l’ambiente esterno.

Quando la temperatura esterna è sufficientemente bassa da indurre una diminuzione al di sotto dei 37°C della temperatura interna, si verifica una vasocostrizione cutanea (riduzione della circolazione sanguigna sulla superficie cutanea con diminuzione della dispersione di calore all’esterno) e un’accelerazione del ritmo cardiaco. Quando fa molto freddo l’organismo aumenta anche la produzione di calore interno (termogenesi) attraverso l’incremento dell’attività muscolare scheletrica (brividi involontari o attività fisica volontaria) e l’incremento dei processi metabolici. Un adeguato apporto alimentare aiuta a soddisfare le aumentate richieste metaboliche dell’organismo per una maggiore produzione di calore interno. Attraverso l’attivazione di questi meccanismi di termoregolazione, si crea un equilibrio tra la quantità di calore prodotta all’interno dall’organismo e la quantità di calore ceduta all’ambiente e si crea una situazione di benessere (o comfort) termico. Quando compaiono gli effetti del freddo sulla salute Generalmente le persone sane si adattano rapidamente al cambiamento della temperature e riescono a sopportare il clima freddo invernale. Tuttavia alcuni studi hanno evidenziato un sensibile impatto sulla salute, in caso di cali repentini delle temperature, da un giorno all’altro.

Gli effetti del freddo compaiono quando esistono condizioni che riducono l’efficienza del sistema di termoregolazione o in caso di temperature estremamente basse (stress termico eccessivo) o per inadeguatezza delle misure di protezione: dell’abbigliamento, dell’alimentazione o in caso di mancanza di un tetto o di un riparo adeguato, come avviene per i poveri e le persone che vivono per strada. La capacità di adattamento del corpo umano alle basse temperatura è, inoltre, fortemente ridotta da alcuni fattori come: età (nei bambini molto piccoli e negli anziani), presenza di patologie croniche, assunzione di alcuni farmaci, consumo di alcol.

Le marcate diminuzioni delle temperature indurrebbero anche una modificazioni delle prime difese locali verso agenti patogeni, causando una maggiore suscettibilità alle infezioni. Quali rischi si corrono in caso di freddo intenso Un’ondata di freddo intenso può provocare: · Patologie acute da freddo: geloni, congelamento, ipotermia, lesioni gravi o anche mortali; si verificano raramente, in particolare quando la temperatura è inferiore a –5°C e/o in presenza di venti gelidi. · Aggravamento di patologie croniche, specialmente cardiopatie e broncopatie croniche (BPCO). Recenti studi evidenziano anche un sensibile effetto del freddo sulla riacutizzazione della sintomatologia nei soggetti affetti da alcune malattie reumatiche. · Aumento del rischio di incidenti domestici, anche mortali, causati dal cattivo funzionamento o la scarsa manutenzione di impianti di riscaldamento ed elettrici (intossicazioni da monossido di carbonio, folgorazioni ecc.). · Aumento del rischio di incidenti stradali e difficoltà nei trasporti.