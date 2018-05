Bus di tifosi juventini contro fili tram: 6 feriti, due sono gravi

La Juventus non ha lasciato nulla al caso per salutare una stagione che l’ha vista centrare, per la quarta volta consecutiva, il “double” campionato/Coppa Italia. A distanza di quattro anni dall’ultima volta i bianconeri hanno sfilato sull’ormai classico pullman scoperto in città. “Scortati” dai tifosi fin dall’uscita del bus dall’Allianz Stadium, i campioni d’Italia hanno ricevuto in serata il caloroso saluto nel centro del capoluogo piemontese da parte di migliaia di sostenitori che hanno affollato le strade di Torino fin dal pomeriggio.

Tra cori e applausi, foto e fumogeni, che hanno colorato una giornata che resterà indelebile tanto per i tifosi quanto per i protagonisti di questa ennesima stagione trionfale della Vecchia Signora. Una scena inedita per Massimiliano Allegri, che finora mai aveva avuto modo di festeggiare in questo modo la conquista del titolo. Tra i più “scatenati” Federico Bernardeschi, riconoscibile per la maschera della zebra in testa, così come Giorgio Chiellini e Wojciech Szczesny, spesso e volentieri in testa al pullman insieme a Juan Cuadrado, che ha immortalato parte del viaggio sui propri social.