Bus in fiamme a Roma: viva per miracolo la super vip. È successo tutto all’improvviso ed è stato “un inferno”. Il racconto della diva italiana che era su quel pullman è da panico

Choc a Roma per l’autobus della linea 63 dell’Atac che, improvvisamente, a via del Tritone, nella mattina di martedì 8 maggio, è andato a fuoco. Tanto lo spavento tra i passeggeri che, di punto in bianco, si sono resi conto di quello che stava accadendo. La strada, ovviamente, è stata chiusa al traffico. Secondo quanto riportano i testimoni, si sarebbe sentita una forte esplosione. Poco dopo si sarebbe alzata una colonna di fumo.

Ma cosa è successo? Secondo una prima ricostruzione c’è stato un corto circuito del mezzo di trasporto. Nel frattempo, però, Atac ha fatto sapere di aver aperto un’indagine interna; stessa cosa la Procura di Roma. Dall’inizio dell’anno è il decimo bus che va a fuoco, a Roma. Il che significa che si tratta di quasi due al mese e quindi è importante capire cosa stia accadendo. Fortunatamente i passeggeri sono quasi tutti incolumi. Il merito è del conducente che ha avuto la prontezza di far scendere tutti con estrema velocità. Nessun ferito, tra i passeggeri dell’autobus. Al momento, sembra che l’unica rimasta ferita sia una commessa 25enne di un negozio di via del Tritone.

La ragazza, uscendo dal negozio, sarebbe rimasta ustionata dalle fiamme che l’avrebbero raggiunta al volto e al braccio. Ora è ricoverata all’ospedale San Giovanni. Non solo gente comune, su quell’autobus di via del Tritone c’era anche una vip. Carmen di Pietro, nello specifico, ex moglie di Sandro Paternostro ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. La Di Pietro, una volta che l’incubo delle fiamme era finito, ha pubblicato una story su Instagram commentando: “L’inferno. Via Del Tritone. Io su quel pullman”. “Non me l’aspettavo, per almeno una settimana non prenderò i mezzi. Sono sotto choc – ha detto la Di Pietro – sul pullman c’era puzza di bruciato, sono scesa e dopo qualche secondo l’esplosione”.

Sarà stata la paura, fatto è che la Di Pietro l’ha buttata anche un po’ in polemica, lamentando il ritardo nell’arrivo dei soccorsi: “Mi aspettavo che arrivassero dopo due minuti, e invece c’è voluto un po'”, ha detto un po’ scocciata. Ma non è tutto: sempre martedì 8 maggio un altro bus è andato a fuoco a Roma. Stavolta, però, periferia, in via Castelporziano. Si tratta dello 06, una linea scolastica. Fortunatamente neanche in questo caso ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco. Ora c’è da chiarire quale sia la causa di tutti questi incendi. C’è molto da fare…